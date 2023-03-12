旅遊補給站／超級任天堂世界 一日遊攻略
眾所矚目的好萊塢環球影城(Universal Studios Hollywood)「超級任天堂世界」(Super Nintendo World)在2月17日開幕了，吸引大批遊客前往朝聖，你若也想去看看，以下八個小撇步，可以讓你的旅程更開心愉快。
1. 避開尖峰時節
環球影城全年開放，若可以的話，盡量避開寒暑假、國定假日和周末。上影城的網站，利用門票日曆(ticket calendar)查看哪幾天有最便宜的門票。
2. 門票先買好
線上購票比現場購票方便且便宜，而且還可以加購選擇提前入場超級任天堂世界，並附贈影城之旅(Studio Tour)的快速通關證。這些福利數量有限，要買要快。
3. 事先做好計畫
隨著超級任天堂世界的開幕，上下園區的擁擠程度恐會不分上下。為了避免浪費時間在上下園區間的漫長電扶梯或電梯上，就得事先做好計畫，集中玩完一個園區再前往下一個。
4. 善用環球影城App
環球影城免費App可以幫你有效追蹤等待和放映時間。而且無論身在何處，都可以加入The Secret Life of Pets: Off the Leash!(寵物當家)虛擬排隊。
5. 先玩再說
先去玩「瑪利歐賽車」（Mario Kart: Bowser's Challenge），因為排隊等待隊伍只會越來越長，且沒有快速通關線。若過於繁忙，可能還會需要事先預訂才玩得上。快速通關票無須預定，但仍須排隊。
6. 善用單人優先通道
可以考慮自己去玩或和同行友人分開搭乘，包括 「瑪利歐賽車」在內等許多設施都有單人優先通道(single-rider lanes)，減少排隊時間。
7. 善用child-switch
有身高限制的設施都有child-switch選項，讓有兒童同行的人可以輪流搭乘，且無須重新排隊。
8. 影城之旅不可少
這是好萊塢環球影城最知名且獨特的服務，讓你可以看到經典電影節目中的實際佈景和道具，並且順便讓你坐下來休息一下。
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