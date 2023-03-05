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藥草養生術／薄荷、茴香助消化 芹菜低熱量

郭姿均
薄荷的葉子適合做為茶飲的材料。（Getty Images）
薄荷的葉子適合做為茶飲的材料。（Getty Images）

聖經可說是至今發行量最多的書籍，聖經中曾經提到多種藥草及香草植物。這些植物的學名及藥草與芳療功效，讓大家認識這些已在我們文化流傳數千年的植物用途。以下正體英文為植物的英文俗名，斜體是植物的拉丁學名，即植物的身分證，採用林奈二名法，這是世界通用，因為中文的譯名常因為各地不同，會有翻譯名稱不同，國際慣用斜體以示做為植物學名的辨識。

馬太福音23章23節曾提到以下香草植物：

你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們將薄荷、茴香、芹菜，獻上十分之一，那律法上更重的事，就是公義、憐憫、信實，反倒不行了。這更重的是你們當行的；那也是不可不行的。

薄荷

有人俗稱Mint，當我們提到薄荷時，常指的是以下兩種薄荷：這兩種植物均可以使用做為茶飲及萃取成精油。馬里蘭大學醫學中心也建議授乳媽媽哺乳時使用薄荷、茴香，來改善嬰兒脹氣問題。

胡椒薄荷 Peppermint (Mentha piperita) ：解痙攣、消脹、利膽、口臭、抗微生物，用於幫助消化、抒解肌肉緊張抽筋。

綠薄荷Spearmint(Mentha spicata)：解痙攣、消脹、利膽、輕微殺菌功能，用於胃口不好、非潰瘍性的消化不良如脹氣、絞痛。

除此目前市面還有佛手柑薄菏、巧克力薄荷、鳳梨薄荷，都是近代育種出來的薄荷，不僅可以用於增加調酒及果汁的風味，其花朵也是招蜂引蝶植物，薄荷算是極容易生長的植物，它常是經年生的香草植物，能夠抵擋寒冬，春天時再度生長。

在精油方面：胡椒薄荷精油對於腸絞痛十分有注意，但年幼孩童及腦傷患者使用有禁忌，最好諮詢過芳療人員再行使用，而許多研究發現嗅聞綠薄荷及佛手柑薄荷能夠緩解嘔吐、孕吐及就醫檢查的焦慮不安，也適合癌症患者使用。

小茴香的根部切片後與冷壓橄欖油、現磨胡椒及少許的鹽用烤箱烤過，味道有如甘草般香甜...
小茴香的根部切片後與冷壓橄欖油、現磨胡椒及少許的鹽用烤箱烤過，味道有如甘草般香甜。（作者提供）

小茴香Fennel (Foeniculum vulgare)

在美國最常使用的是其根部，常見的料理是切片後與冷壓橄欖油、現磨胡椒及少許的鹽用烤箱烤過，能夠讓茴香的糖份凝結釋放，味道有如甘草般香甜。

另外美國有一種叫做蒔蘿Dill，跟它的作用很像，能夠幫助腸道消除脹氣及絞痛。這些香料加入料理中，能夠減少吃飯後脹氣不適，也較不會有消化不良及胃腸潰瘍的問題。中國人常用的八角是Star Anise。

請注意茴香精油雖然有很好的緩解消化不良及促進排水的作用，但研究發現它具有動情素的作用，所以患有乳癌、子宮內膜癌的患者及懷孕者，不宜塗抹在身上使用，可以諮詢專業芳療師，以嗅聞方式或使用其他的精油替代。

芹菜根部具有很豐富的維他命B群、C、K及抗氧化物，是低熱量及低碳水化合物的選擇。...
芹菜根部具有很豐富的維他命B群、C、K及抗氧化物，是低熱量及低碳水化合物的選擇。（作者提供）

芹菜Celery (Apium graveolens var. rapaceum)

這是大家熟悉的蔬菜，但是我建議大家可以嘗試使用其根部。芹菜根部具有很豐富的維他命B群、C、K及抗氧化物，而且是屬於低升醣指數。根莖一杯（156克）含有2.3g 蛋白質及2.8克的纖維，是低熱量及低碳水化合物的選擇，所以現在很多人利用它替代馬鈴薯來做成泥，正在減重及控醣的人不妨一試。

 (作者為美國註冊藥草師及英國美國註冊芳療師)

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