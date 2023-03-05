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移民專頁／I-485未含J補充表 更易被拒

李亞倫律師主答

讀者問：

我計畫2023年1月入職教職，12月入職前學校file並提供了我的EB-1B的I-140申請。我本來打算1月入職了，再file我I-485，但突然發現1月EB-1要有排期了。想著12月遞交I-485，但學校說沒入職不能給簽I-485j。想問，如果交I-485，沒交I-485j ，會被馬上拒絕嗎？還是可以之後RFE時再補？

答：

在此先提供一些傑出學者和研究人員EB-1B案件的背景，案件積壓至2022年6月1日，印度和中國出生人的EB-1B則積壓至2023年1月1日，2月美國國務院遞交調整身份申請排期表的日期為同一日期。要在1月或2月提交I-485調整身份的申請，你必須不是這兩個國家出生的人，或者你的優先日期早於2022年6月1日。

關於你是否可以在2022年12月提交I-485調整身份，但沒有I-485J表也不會被拒的具體問題，答案是不確知。我記得第一次公佈要遞交I-485J補充表時（對於大多數的職業類別，I-485未與I-140的申請同時提交的情況下，這是一份確認僱用所需的表格），美國公民及移民服務局對遞交I-485時沒有J表是寬容的。移民局此時是否仍如此寬容，我們不得而知。

如果你想嘗試，你應該附上該公司給你的工作邀請函。請注意，現在移民局在其職業類別I-485申請人所需初始證據清單上要求遞交該表格，這比美國移民局之前沒有在清單或說明書中給出書面警告，使得沒有包括此J補充表格在內的申請案更容易被拒。

移民局 國務院 美國公民

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