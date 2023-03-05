移民專頁／I-140申請加急速度 有些情況可免費

美國移民局申請綠卡的加急標準是，不是因為申請人或被申請人的錯誤，而公司或個人受到嚴重的經濟損失。(Getty Images)

讀者問：

我準備申請職業移民，有人建議我多花2500元加急，但我在猶豫。我看移民局 官網上寫的10個月，但是有人說他一個月不到就approve了。請問，這是特殊例子還是最近比較快？我是否要多花2500元加急呢？

答：

對於I-140職業移民的申請案件，移民局通常需要花很長的時間才會審理並做出裁決。例如，從處理此類案件的兩個移民服務中心的公佈時間來看，內布拉斯加服務中心處理第一類別特殊人才（EB-1A）的申請案積壓約20個月，第二類別高學位（EB-2）的申請案積壓約10個月，第三類別技術勞工、專業人員（EB-3）案積壓約17.5個月。而德州服務中心的EB-1A申請案積壓約22個月，EB-2約10個月，EB-3約20.5個月。

你聽到有案件未經加急卻在不到一個月的時間內就獲得批准，應屬於上述類別之一，否則它很可能是異常值。

不過在下列情況下，移民局會加快處理而不要求額外收取費用：

1.對公司或個人造成嚴重的財務損失，前提是需要採取緊急行動不是由於請願人或申請人未能及時提交申請或及時回應任何補材料通知；

2.緊急情況和緊急人道主義原因；

3.非營利組織（國稅局IRS指定的非營利組織）為了促進美國的文化或社會利益的案件；

4.美國政府的利益（包括被聯邦機構確的為緊急的案件，例如美國國防部(DOD)、美國勞工部 (DOL)、國家勞資關係委員會(NLRB)、平等就業機會委員會(EEOC)、美國司法部(DOJ)、美國國務院 (DOS)、國土安全部或其他公共安全或國家安全利益部門；

5.清除美國移民局犯的錯誤。