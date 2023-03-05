移民專頁／移民局在線發布的「非官方」回覆 恐和最終裁決不符

讀者問：

我之前提出EB-1A申請，被RFE了，然後就讓律所撤回了。我今天上網看了一下case status，申請竟然被approve了。我問律師怎麼回事，律師回覆說他們之前遇到過相同的事情，後面移民局 會revoke這個approval。不過，他不保證這次也是如此。我覺得是移民局搞錯了。今天會跟移民局確認，小哥說是否withdraw全看officer決定。他覺得是approve了，30日內會有專門的人跟我再聯繫。請問，這是怎麼回事？

答：

我和你律師的意見相同，美國移民局稍後會撤銷這份批准。你的事實情況是，你明確表示收到補材料通知(RFE) ，並且律師事務所撤回了它。美國移民局長期以來一直對發出RFE但沒有收到回覆的案件視為放棄。

而在你的情況下，有一個明確的回覆，是你的律師撤回了此案。在這種情況下，美國移民局將發送撤回確認信。

請注意，我們不能百分百的依賴美國移民局在其線上系統上發布的非官方消息，因為我們看過許多非官方回覆與移民局的最終裁決不符的情況。

編按：

EB-1A：申請者需要證明其在科學、藝術、教育 、商業、或體育五大領域中取得過突出成就，是專業領域內的優秀頂尖人才。並且可以在移民後繼續從事該行業的工作。在10項標準中只要滿足任意3項，提出相關證明即可申請。

RFE：RFE（Request for Evidence）是補件通知，移民局如發現申請人提供文件不足時，會發出通知要求在期限內補件，此申請案的作業流程也會暫時停止。