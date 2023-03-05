我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

料理功夫／剝椒苦瓜雞湯

劉若華
剝椒苦瓜雞湯
剝椒苦瓜雞湯

許多食材的包容性都很大，例如此道湯的雞肉、苦瓜和剝皮辣椒，彼此合作無間成就一鍋好湯，微苦、微甜、微鹹與微辣，剛柔相互調節，多重滋味卻不衝突、怪異，相反的卻很合調。

材料：

雞腿8支、中型苦瓜1條、水7杯、薑4片、米酒2大匙、剝皮辣椒罐頭1罐(8.6盎司)、鹽適量、味醂2大匙。

剝椒苦瓜雞湯食材
剝椒苦瓜雞湯食材

作法：

1.先煮一鍋水，雞腿去皮沖淨剁塊，放入沸水中汆燙，表面轉為白色則熄火撈出，再次沖淨去除血渣和多餘的油脂；苦瓜切開去籽再切成厚片或塊狀。

2.將雞腿、苦瓜、水、薑和米酒放入慢燉鍋，蓋上鍋蓋，將按鈕設置在「低溫」，慢燉6.5小時。

3.倒入整罐剝皮辣椒和醬汁，續慢燉半小時。

4.最後加入鹽和味醂拌勻，關閉開關，每一口都讓人滿足的剝椒苦瓜雞湯即完成。

小叮嚀：

1.汆燙雞肉一定要等水滾時才將雞肉放入，如此方能使外表的蛋白質迅速凝固，並將肉汁鎖住而不流失，口感也會較滑嫩。

2.剝皮辣椒和其醬汁可根據自己能接受的辣度彈性調整。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

低溫 蛋白質

上一則

料理功夫／中式玉米濃湯

下一則

移民專頁／STEM專業畢業 可用OPT留美3年

延伸閱讀

匹茲堡松鼠山新春大遊行 熱鬧迎兔

匹茲堡松鼠山新春大遊行 熱鬧迎兔
料理功夫／酒釀豆瓣雞

料理功夫／酒釀豆瓣雞
料理功夫／自製廣式臘肉

料理功夫／自製廣式臘肉
料理功夫／蒸肉粉和粉蒸肉

料理功夫／蒸肉粉和粉蒸肉

熱門新聞

擁有不同銀行帳戶，可多方享用不同銀行的優惠。（Getty Images）

一人擁多個銀行帳戶 享受4大好處

2023-02-26 19:01
在未來一兩年內，各方估計都將是相對高利率的時代。(Getty Images)

利率高時代 房貸操作4奇招

2023-02-26 16:05
喝某些茶可有助於改善新陳代謝並增加減重機率。（取自Shutterstock）

養生／這6種茶 促進新陳代謝、助減重

2023-02-26 02:10
終身學習稅收抵免 (Lifetime learning credit)，為符合條件的費用提供抵免。（Getty Images）

報稅季節／家有子女、終身學習者 善用6項抵免

2023-02-26 02:25
階梯花園。（圖片皆由作者提供）

駕車遊舊金山 探訪近郊祕密花園

2023-02-26 15:47
納稅人需要特別注意的是，國稅局不會通過電子郵件、短信或社交媒體主動與納稅人聯繫並索取個人或財務信息。(Getty Images)

詐騙ing／稅務個人識別碼被盜 如何補救

2023-02-26 13:17

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛