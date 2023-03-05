料理功夫／剝椒苦瓜雞湯

剝椒苦瓜雞湯

許多食材的包容性都很大，例如此道湯的雞肉、苦瓜和剝皮辣椒，彼此合作無間成就一鍋好湯，微苦、微甜、微鹹與微辣，剛柔相互調節，多重滋味卻不衝突、怪異，相反的卻很合調。

材料：

雞腿8支、中型苦瓜1條、水7杯、薑4片、米酒2大匙、剝皮辣椒罐頭1罐(8.6盎司)、鹽適量、味醂2大匙。

剝椒苦瓜雞湯食材

作法：

1.先煮一鍋水，雞腿去皮沖淨剁塊，放入沸水中汆燙，表面轉為白色則熄火撈出，再次沖淨去除血渣和多餘的油脂；苦瓜切開去籽再切成厚片或塊狀。

2.將雞腿、苦瓜、水、薑和米酒放入慢燉鍋，蓋上鍋蓋，將按鈕設置在「低溫 」，慢燉6.5小時。

3.倒入整罐剝皮辣椒和醬汁，續慢燉半小時。

4.最後加入鹽和味醂拌勻，關閉開關，每一口都讓人滿足的剝椒苦瓜雞湯即完成。

小叮嚀：

1.汆燙雞肉一定要等水滾時才將雞肉放入，如此方能使外表的蛋白質 迅速凝固，並將肉汁鎖住而不流失，口感也會較滑嫩。

2.剝皮辣椒和其醬汁可根據自己能接受的辣度彈性調整。

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