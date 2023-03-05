大仁說財經／運動賭博 玩家不怕上癮嗎

運動賭博讓人易於成癮的負面影響十分可觀。（美聯社）

「運動賭博」熱潮的代價十分高昂。2018年最高法院推翻大部分地區禁止商業性運動賭博的聯邦禁令。在做出該判決後，33州已將合法化。

運動賭博研究人員和上癮專家表示，蓬勃發展的行業、立法者甚至職業運動聯盟本身，都讓人們更容易、更快、更有吸引力地下注，因此發展出賭博問題。

大量的廣告、允許在家一鍵下注的技術，以及比賽期間幾乎無限的下注選項層出不窮。各州對州賭博成癮熱線的查詢激增。

過去八年來自DraftKings、FanDuel和Caesars等公司的線上運動賭博應用程式呈爆炸式增長，取代了非法下注場所。但同時，它們也吸引了從未涉足賭場或知道如何在博彩公司下注的新賭徒湧入。

運動球隊和聯盟曾經強烈反對在比賽中賭博。但現在它們反而與運動賭博公司合作。如今，賭徒不僅可以對遊戲結果下注，還可以做更多的事情。 可以在每季、球員和賽事上進行比賽內投注。

在美國，治療賭博成癮的資源長期以來一直很匱乏，並且在當前的運動賭博浪潮中進一步捉襟見肘。根據全國無序賭博服務管理員協會的一項全美調查，截至2020年，全美有570萬人患有賭博障礙。

聯邦對賭博業的監督也很少，目前沒有聯邦資金指定用於問題賭博治療或研究，這與聯邦資助酒精、菸草和毒癮項目不同。

錯綜複雜的州立法、多州缺乏強有力的消費者保護措施，以及有限的廣告限制，都加劇了這些問題。

比賽中下注 有控制幻覺

運動賭博可能是某些人發展、維持或加速賭博障礙的一種方式。

它有幾個特點，使其不同於其他形式的賭博，並可能導致上癮行為。

研究人員表示，與運氣相比，許多運動賭博玩家傾向於認為在比賽中下注贏面更大，而且更加取決於他們自己的專業知識和技能。這可能會給他們一種錯誤的控制幻覺。

此外，專家表示，比賽中的現場下注減少了風險和回報之間的時間差距，並且提高了下注的速度和頻率。

博奕產業組織美國博彩協會(American Gaming Association，AGA)資深副總裁克拉克(Casey Clark)表示，運動賭博合法化已將黑市轉型為接受監管的市場，使各州受益。

他說，運動賭博業者與監管機構、職業體育聯盟、媒體公司和倡導者合作制訂標準，為消費者提供相關教育，並為尋求治療的人提供資金恢復工作，「我們已有非常快速的升級和活動，讓美國消費者能夠合法參與這個市場。因此，我們必須繼續發展這個市場。」

掠奪性廣告 美化了賭博

賭博障礙患者的倡導組織表示，隨著合法運動賭博的迅速擴張，對幫助和治療服務的需求也在增加。

新澤西州 強迫性賭博委員會執行董事格羅汀(Felicia Grondin)表示，自2018年運動賭博在該州合法以來，向該會諮詢有關運動賭博的熱線增加了60%。

但她對不斷湧現的鼓勵比賽投注的廣告感到無能為力，「我們認為它是掠奪性廣告，因為它持續不斷，並且美化了賭博。」

克拉克表示，該組織已經制訂了負責任的行銷準則，以制訂整體產業的廣告標準。

但全國問題賭博委員會執行主任懷特(Keith Whyte)表示，自我執法無法彌補監管機構的強有力監督，「自我監管往往只是最低道德標準，而不是最高。」「某些業者肯定在大鑽漏洞。」

無上限投注 缺監管作為

每個賭博合法的州都有一個監管機構。但霍爾頓說，「很少有人真的做出高於最低限度的工作來增加治療問題賭博的資金。」他說，業與金融市場最相似，但金融市場比銀行受到更多監管。

大多數州要求運動賭博廣告披露賭博的最低法定年齡和責任自負的賭博資訊，例如問題賭博熱線。這些消息很簡短，通常列在廣告最後。

監管機構擔心嚴格限制賭博廣告可能違反憲法第一修正案對商業言論的保護。霍爾頓說，「許多州監管機構對第一修正案有很大的擔憂。」沒有人願意資助訴訟或輸掉最高法院關於賭博的案件。」

在大多數州，運動賭博的法定年齡為21歲。但批評人士說，在比賽期間、體育場內以及明星運動員 贊助商的廣告讓兒童和青少年的運動賭博行為正常化。英國去年禁止明星運動員和名人出現在支持或宣傳賭博的廣告中，以遏制未成年人賭博。但這在美國不太可能發生。

此外，研究人員對一些運動賭博應用程式經常向用戶提供激勵和促銷活動感到困擾，例如註冊和推薦獎金、促銷代碼和獎金投注。2017年一項針對賭博成癮者的研究發現，提供無風險獎金的訊息產生了很大的影響。

俄亥俄州 賭場控制委員會1月對DraftKings、Caesars和BetMGM處以15萬元罰款，因廣告促銷獎金是「無上限」或「無風險」的，而事實上，用戶必須賠錢或自己出錢才能獲得促銷 。