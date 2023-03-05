封面故事／未來篇／投資者垂涎 獲利還在天邊

聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，能像開發人員一樣編寫程式、能夠寫詩、寫歌與劇本，其開發商OpenAI早在2015年創立。（路透）

研究組織OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT 靈敏精巧，可以說個不停，偶爾帶有瘋狂。ChatGPT被問到母公司市值多少時回答道：「可能價值數億元，說不定更多。」

微軟 公司(Microsoft)正考慮要加碼投資 100億元。即使ChatGPT還沒有大量賺錢，但微軟已押寶推出ChatGPT的公司肯定價值連城。初創公司的OpenAI到目前也尚未有高度獲利效果的產品或生意模式。

投資機構Bloomberg Beta合夥人查姆(James Cham)便說：「我們其實並不知道ChatGPT最擅長的項目是什麼。」查姆表示，許多風險投資與企業家都認為，聊天機器人背後的技術終有一天能夠讓人發大財。查姆說：「數十年來，這是第一次可以讓人真正拿出作品的實例，大家對於各式各樣的可能發展到到雀躍無比。」

ChatGPT是以統計模式尋找內容，而不是把文字透過意義結合起來，內容產生過程中經常出現捏造事實與數據的狀況，或者對於提問問題解讀錯誤，還會受到訓練數據影響而出現偏見。這些缺點使得聊天機器人技術普遍化面臨困難，因為產生內容可能把誤導、偏見訊息放進研究結果。

ChatGPT讓科技產業感到興奮的另一項原因是，眾人期待這項產品有機會打破長期以來由谷歌(Google)等科技巨擘稱霸的局面，小公司將有機會與大規模企業一較高下。也有業界人士認為，聊天機器人的出現可能讓網路研究因此改觀。

Air Street Capital投資專家畢納奇(Nathan Benaich)指出，對於市值約1.7兆元的微軟來說，如果考量到日後可能獲利程度，投資100億元並不算大數目。Semafor新聞網站報導，微軟投資將讓OpenAI市值增加至290億元。

哈佛商學院(Harvard Business School)教授約菲(David Yoffie)指出，「還需要更多研究，這就是為什麼需要投資的原因。」約菲分析，微軟投資有助於加速OpenAI能力，讓聊天機器人變成可商業化(commercializable)。

某些經驗豐富的科技界企業家則對聊天機器人保持謹慎態度。2007年至2015年間擔任筆記程式Evernote執行長利賓(Phil Libin)說，對於這波熱潮感到憂心，人工智慧模型若要精準作答、達到民眾預期的水準，還有許多龐大的工作要做。