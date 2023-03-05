封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作

OpenAI聊天機器人ChatGPT讓人見識到人工智慧威力強大，許多領域工作者恐將面臨機器人搶飯碗的危機。(路透)

研究組織OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT ，讓人見識到人工智慧 威力強大，許多領域勞工 恐將面臨機器人搶飯碗的危機。專家指出，內容創作者必須在一切還來得及的時候，向法院、市場及主管機關施壓，保障自身權益。

如果曾經上傳藝術品照片、撰寫評論、對網路上某些內容按讚，或者在社群網站Reddit答覆網友提問，或者參與公開資源程式撰寫，這些網路活動等於都為科技公司提供免費工作，讓科技公司的人工智慧技術獲得學習機會。

隨著人工智慧科技逐漸成熟，有人預料未來將出現名為「提示工程師」(prompt engineers)的新行業，甚至推測數據科學家、程式設計師等工作，都將遭到取代。

對於這股潮流，科技公司心知肚明，巧妙地把員工參與研發成功的產品冠上「訓練數據」(training data)、 「無監督學習」(unsupervised learning)、 「資料廢氣」(data exhaust)等技術名稱，搭配規則訂得密不透風的「使用條款」(Terms of Use)，過去幾年來許多人工智慧創新研發，從某種角度來看，其實愈來愈多來自於免費向民眾取得的內容。

如此帶有剝削性質的互動關係，在有生產能力的新一波人工智慧程式裡，特別可以看出殺傷力，例如Dall-E與ChatGPT。如果沒有當事人同意，ChatGPT與類似的程式便不可能存在。專家指出，人工智慧產品下一步發展方向是，了解每種程式模型的能力範圍及限制，然後設法以無意義(nonsensical)或矛盾意義(contradictory)的指令反覆操作，盡可能突破界線。

許多研究人工智慧的專家說，創作者所生產的內容，其實比電腦科學家目前的研發工作更加重要。雖然運用人工智慧科技的機器人讓某些勞工面臨失業風險，但這個情勢也代表著能夠生產數據的使用者，便握有龐大影響力。人工智能檢測器GPTZero推出才一周，便獲得3萬人搶先試用。

在有關複雜人工智慧科技的討論中，經常反映出某些民眾的無力感，對於人工智慧公司可以為所欲為感到無奈，一般民眾似乎沒辦法導正人工智慧技術的發展方向。如果大量的機器人語言模型有朝一日真的進入職場軟體，到時候員工恐將花費很頗為冗長的時間處理機械式的複製貼上。

世界上或有新事件發生，但人工智慧科技無法獲得新訊息，系統可能就會失敗。內容創作者如果要求必須獲得報酬，否則就拒絕提供新數據，將可對科技公司造成壓力。國會議員則要迅速採取行動，對抗歷史上可能出現的最大規模勞工竊盜，例如明確界定著作權法當中的「公平使用」(fair use)原則並不包括用來訓練人工智慧模型，除非獲得作者授權同意。