封面故事／飯碗篇／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

肯塔基州列剋星敦的石牆小學,Donnie Piercey老師(右)2月6日與學生一起表演由 ChatGPT 編寫的三幕劇。該劇由 ChatGPT 逐行生成完整的腳本,學生們編輯、排練,然後進行表演。 (美聯社)

紐約時報專欄作家克魯曼 在一篇專欄中指出,ChatGPT 熱潮凸顯的AI 技術進步,可能顯示這回發生的事有所不同。

以往,新技術取代的通常是勞力工作,也就是「機器取代肌肉」。一方面,工業機器人取代了一成不變的裝配線工作;另一方面,社會對知識工作者的需求日增,這些人從事的是「非重複性的問題解決任務」。

現在問題是:倘若機器能接手一大部分所謂的「知識性工作」,情況會變成怎樣?這一回,AI似乎不僅能取代人力,取代的還是受過良好正式教育的人力。

舉例來說,機器翻譯結果曾經笑話百出,如某個廣為流傳的俄文翻英文笑話所示:原意是「精神上願意,肉體上無能為力」。("the spirit was willing, but the flesh was weak"的直譯,意譯為「心有餘而力不足),結果機器譯成俄文變成「伏特加很好,但肉腐敗了。」("the vodka was good, but the meat was spoiled.”)。如今,翻譯程式也許還不能產生優美的文學,但就許多實用用途而言已堪用。其他許多領域的情況也是如此。

這意味著,相當多的知識性工作可能真的被取代。那麼,這會帶來多大的經濟震撼?

一個答案是:「難以確切預測AI將如何影響知識工作者需求,因為要視產業和特定工作任務而定。不過,在一些情況下,AI和自動化在執行某些知識性任務上,是可能比人類更有效率,這可能降低對一些知識工作者的需求。這類任務可能包括:數據分析、研究和撰寫報告。不過,值得注意的是,AI和自動化也可能為知識工作者創造新的工作機會,特別是在跟AI開發與部署相關的領域」。

請注意,上面這段文字是ChatGPT自動生成的回覆,回應「AI如何影響知識工作者需求?」的問題。