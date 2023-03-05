新聞眼／1年前基輔大軍壓境…長35哩的俄軍部隊後來呢？

俄烏開戰不久，基輔北方出現長達35哩的俄軍部隊；BBC近一年調查採訪，這列車隊後來被烏克蘭擊潰，化整為零，黯然撤退。（路透）

2月4日烏戰周年，鏡頭回到一年前…俄羅斯對烏克蘭 開戰第三天，西方國家衛星拍攝到一幅驚人景象：基輔北方出現一列裝甲縱隊，綿延長達10哩。這是俄羅斯進攻烏克蘭的矛頭部隊，48小時之後，縱隊增長為35哩。西方媒體稱之為車隊，實際上是一場嚴重的交通阻塞，以及致命的戰術失誤。

英國廣播公司(BBC)經過將近一年的調查採訪，追蹤這列車隊的下落。他們後來被烏克蘭擊潰，終究未能攻入基輔，最後殘餘部隊化整為零，黯然撤退。

烏克蘭軍方指出，這列35哩長的車隊，其實是十個俄羅斯戰術營級單位(tactical battalion units)，陣容包括1000輛坦克、2400輛裝甲車、1萬名兵力，以及上百輛補給卡車。根據莫斯科擬定的作戰計畫，俄軍在烏克蘭東部和南部發動大規模攻勢，牽制烏軍主力；這十個營級單位則從烏克蘭北方的白俄羅斯 境內出擊，擬直取並攻占首都基輔，剷除烏克蘭權力核心，也就是執行所謂的「斬首任務」。

馬薩爾科技公司去年2月27日公布衛星影像顯示，當時大批俄羅斯部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外的地方集結，朝基輔挺進。(Getty Images)

BBC後來取得的俄軍作戰文件顯示，第一個營應在2月24日凌晨4時越過邊界進入烏克蘭，14時55分抵達基輔。這項奇襲行動成功與否，端賴兩項要素：保密與速度。後來情勢發展證明，俄軍始終未能掌握這兩個關鍵。

俄軍高層的保密工夫做得十分到位，以致大多數基層指揮官直到攻擊發動前24小時才收到作戰命令，根本來不及準備就出發了；糧食、彈藥和燃料都不足，通訊裝備和地圖也付之闕如，更没有冬季作戰所需的裝備。

首批入侵部隊起初以一字排開的隊型跨越邊境，沒想到立刻陷入滿地泥濘之中，尤其是沒有配備雪胎或加裝鍊條的輪型車輛，根本動彈不得。俄軍士兵甚至不得不厚顏請求附近烏克蘭農民協助脫困。

無法穿越田野，只好改道柏油路面。由於缺乏統一指揮管制，各單位彼此間又無法橫向聯繫，一個行軍方向的改變，竟造成災難性大塞車，10哩車陣就是這麼出現的；隨著後發部隊陸續開到，車陣也就愈堵愈長。

開戰第一天，俄軍就犯了嚴重戰術錯誤。如同一位軍事專家所說，「在敵境內絕對不可以成一路縱隊前進，絕對不可以。」原本計畫12小時內攻陷基輔，結果俄軍卻費了三天才前進到基輔郊區的布查鎮(Bucha)，當地守軍早已以逸待勞。

所謂的布查鎮守軍，其實是溢美之詞。他們只是12位當地居民，其中許多人早已開始領取退休年金。30歲的史柯洛波(Maksym Shkoropar)是最年輕的一員，「我只是個酒保，沒受過任何軍事訓練。」但他為俄軍特別調製了好幾百份「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov Cocktail)，也就是空酒瓶內灌入汽油，塞上布條後點燃的土製燒夷彈。同時，其他自願戰士將鎮上所有的路標全部拆除，設立據點和路障，盡可能做好準備。

2月27日星期日，俄軍坦克終於出現在布查鎮。12個人靠著一挺機槍和土製燒夷彈，和入侵者周旋達30分鐘，引燃兩輛裝甲車，進一步遲滯俄軍攻勢。但他們也都全部負傷掛彩，不得不撤退，送醫治療。

烏克蘭民眾練習如何投擲自製的「莫洛托夫雞尾酒」燃燒彈，抵抗俄軍坦克與裝甲車。(Getty Images)

即使躺在病床上，這群人的領袖史畢寧(Volodymyr Scherbynyn)也仍在指揮抵抗行動，將各地自願觀察哨回報的俄軍行蹤動態，加以整理後匯報給烏克蘭政府當局。

為史畢寧通風報信的自願者當中，包括鄰鎮伊爾平(Irpin)的23歲年輕市議員波赫瑞利(Roman Pohorily)。他和同僚在議會辦公室設立熱線電話，接聽民眾來電通報俄軍車隊動向，以及俄羅斯奸細動態。這些人暗中在地面或建築物外牆噴漆，企圖為俄軍做引導記號。開戰後，波赫瑞利連續三天忙得未曾闔眼。

身兼律師和議員的波赫瑞利，同時也是個開放資源情報專家，他和朋友共同架設了獲得高度評價的網站「深度狀態」(DeepState)，透過各種社群媒體 平台收集俄軍士兵的發文、貼圖或視頻。「在開往基輔的路上，俄軍沿途在社群媒體上發布各種視頻，我們就將其轉發出去。」波赫瑞利說：「他們以征服者的姿態在炫耀，卻洩漏了軍事行動機密。」

由於有無數像史畢寧和波赫瑞利這樣的愛國者，俄軍在前往基輔的過程中吃足了苦頭，遭遇了數百次大大小小的襲擊。有些來自烏克蘭的裝甲步兵和火砲，有些則出自平民百姓的土製武器。

相對於烏克蘭軍民的靈活機動，俄軍則在戰場上充分暴露出其呆板僵硬、臨事不能決的弱點。

開戰後，基輔外圍道路上被擊毀的俄軍裝備。(歐新社)

令人難以想像的是，號稱世界第二強的俄軍，在網路時代仍然依靠紙張印刷的地圖來導航。烏克蘭第80空降突擊旅的士兵弗拉弟斯拉夫(Vladyslav)告訴BBC記者，「俄軍軍官會隨身攜帶一個印有『機密』的大鐵盒，我們在一次突襲行動中擄獲了一個，發現他們把所有的行軍路線都標明在地圖上，因此完全掌握了他們的戰略。」

BBC記者後來也曾多次發現俄軍倉皇中遺留的地圖，大部分都已過時，有些甚至印製於1960、70年代。許多新興的城鎮、新闢的道路，都沒有顯示在這些骨董上。讓英國人更感驚訝的是，俄軍還攜帶信號旗，顯然是需要利用這種古老的軍事通信技術以彌補現代通訊裝備的不足。

掌握俄軍動向的烏軍，不時以炸毀橋梁水壩的戰術來逼迫敵人改道。地圖失真、通訊失靈，加上前線指揮官猶豫不決，凡事必須請示高級指揮部，俄軍彷彿失明失聰又失智，經常陷入癱瘓狀態。

在烏克蘭戰機和長程火砲的狂轟猛炸之下，俄軍車隊抵達基輔市區西北部邊緣就無力繼續前進，改為就地占領。對於查布、伊爾平和鄰近村鎮的成千上萬居民而言，這是一連串夢靨的開始。「俄軍所到之處，見什麼搶什麼，所有商店都被洗劫一空，」弗拉弟斯拉夫指出，「他們還利用平民作為人肉盾牌。」

關於俄軍這段期間可能犯下的戰爭和反人道罪行，目前正受到包括國際刑事法庭(International Criminal Court)在內許多國際組織的調查。

戰爭爆發大約四周後，俄軍殘部終於開始從基輔周圍撤退，烏軍則持續進逼。兩個剩餘兵力較為完整的俄羅斯營在霍斯托梅爾(Hostomel)被打得潰不成軍；另外有370輛俄軍卡車被遺棄在茲德維日夫卡村(Zdvizhivka village)，全部被烏軍炮火打成廢鐵。56哩長的俄羅斯車隊，就此灰飛煙滅。