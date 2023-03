娛樂／新舊片同時霸榜 卡麥隆創紀錄

為了紀念「鐵達尼號」首映25周年,導演卡麥隆特別錄製影片感謝。(取材自澎湃新聞)

名導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)1997年的經典作品「鐵達尼號」(Titanic)為慶祝25周年重新上映,與去年底推出、上映多時的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)同時擠進當周末票房前三名,創下美國自有票房統計以來的新成就。

截至2月,「阿凡達:水之道」的全球票房(22億4485萬)正式超越「鐵達尼號」(22億4331萬),躋身影史前三。當然,「鐵達尼號」時隔多年重進院線,還能贏得這樣的票房成績,本身就已足夠讓人咋舌。為了這次25周年重映造勢,卡麥隆早前和國家地理頻道合作了一部名為「跟隨詹姆斯卡麥隆探尋25年後的鐵達尼號」(Titanic: 25 Years Later with James Cameron)的紀錄片,其中的重頭戲便是要弄清楚長期以來困擾著全球億萬觀眾的大哉問:影片結尾,傑克和蘿絲真的兩個只能活一個嗎?那塊木板難道就載不動兩個人嗎?

替身實驗 傑克應能獲救

紀錄片中,卡麥隆聯合幾位科學家找來身形體重和主演李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)相仿的兩位替身演員進行多組實驗,最終,卡麥隆本人得出結論:只要兩人都能保持上半身趴在木板上,應該都有可能獲救,即便傑克有可能會體力不支,但如果蘿絲能把自己的救生衣脫下來給傑克穿的話,也能幫助他撐幾個小時,直至救援來到。

「但在此過程中,或許還會有許多的變數。傑克的想法就是,首先要保證蘿絲的安全,不能做出任何有可能危害到她安全的事情,所以應該不會接受蘿絲的救生衣。這一點非常符合他這個人物的性格。」卡麥隆解釋。

時隔20多年,好多觀眾或許已經遺忘影片最後的處理:傑克並非沒有試圖自救,只是他爬上木板時,那股衝勁導致了木板的傾覆,原本已經安全的蘿絲也被連帶掉入海中。所以,一心想要蘿絲脫困的傑克,還會嘗試第二次爬上木板本身就是疑問。不過,紀錄片的最後,卡麥隆也坦言,如果當初就知道這樣的實驗結果,他本可以將那塊木板處理得再小一些,這樣也就能填補上劇情可能存在的漏洞了。

「鐵達尼號」首映25週年特別版片頭。(取材自澎湃新聞)

舞棍俱樂部3 跳進第一

華納發行的「舞棍俱樂部3」(Magic Mike's Last Dance,又譯「魔力麥克」)近期上映,劇情講述查寧塔圖(Channing Tatum)飾演的前脫衣舞演員麥克萊恩,抵擋不住莎瑪海耶克(Salma Hayek)飾演的女強人的攻勢,重新踏上舞台激情熱舞的故事。該片首映檔期強碰超級盃 聯賽,在北美約1500家影院首映拿到820萬美元票房,奪當周末票房冠軍。因為球賽擠壓觀眾的娛樂時間,整個周末三天全北美總票房只有5100萬美元,對比賽前周末的7900萬美元有不小退步。

「舞棍俱樂部3」劇照。(取材自IMDb)

「舞棍俱樂部3」與稍早上映的「偷家派對」(House Party)立項之初,華納掌門人還沒有換人,看重串流媒體發展的齊拉爾(Jason Kilar)當時的發行策略都是專供HBO Max串流媒體平台,不進院線。哈佛商學院畢業的齊拉爾,當時一心想著要和Netflix、Disney+大打燒錢戰術,不惜將華納影業2021年出品的電影全都同步放上串流平台,惹惱了北美院線老闆和不少一線影人。

2022年4月,華納與探索傳媒集團完成合併後,齊拉爾黯然離場。札斯拉夫(David Zaslav)新官上任後,重點強調要讓華納作品重歸電影院 ,再加上「舞棍俱樂部3」試映會的口碑不錯,於是便在去年9月做出了180度大轉彎的決定,讓該片變為純走院線發行。

不過,和只在1400家影院公映的「偷家派對」一樣,「舞棍俱樂部3」的上映規模相比傳統意義上的大規模上映(wide release)大為縮水。據稱,華納為該片宣發所投入的經費非常有限,可能也就只有一、兩千萬美元,遠低於其四、五千萬美元的製作成本,與好萊塢大公司動輒將宣發投入拉高到與影片實際製作成本持平的水準,相差巨大。

「偷家派對」最初打算僅供串流媒體平台上架不進院線放映,後來政策大轉彎。圖為劇照。(取材自IMDb)

2012年時上映的「舞棍俱樂部2」,有著3355家影院的上映規模,最終拿到1480萬美元首映票房。前後對比,「舞棍俱樂部3」作為該系列的最終章,在男主角查寧塔圖不變的情況下,又迎來了第一部創始導演史蒂芬索德伯格(Steven Soderbergh)的回歸,還有拉丁女神海耶克的助陣,結果華納影業還是決定縮水處理,究竟是為節約成本,還是有別的什麼原因,外界也很難參透其中的究竟。

