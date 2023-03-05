娛樂／蒙面歌王9 重量級嘉賓登場

福斯頻道「蒙面歌王」第九季第一集參賽者有「北美野馬」（左）、「尖帽矮人」（中）與「美杜莎」（右），各個拿出渾身解數比拚歌喉。（取材自蒙面歌王推特）

蒙面歌王（The Masked Singer）第九季已在「福斯頻道」（Fox）播出，第一集由尖帽矮人（Gnome）、希臘神話蛇髮女妖「美杜莎」（Medusa），以及渾身黑的北美野馬（Mustang）同場比拚歌喉。

蒙面歌王第九季在觀眾引頸期盼下回歸，邀請韓裔喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）、性感雜誌「花花公子」（Playboy）豔星珍妮麥卡錫 （Jenny McCarthy）、美國流行女子樂團「小野貓」（The Pussycat Dolls）主唱妮可舒辛格（Nicole Scherzinger），以及製作人羅賓西克（Robin Thicke）歸隊，非裔的尼克卡農（Nicholas Scott "Nick" Cannon）重掌主持棒。

野馬 死過數次的歌壇傳奇？

野馬打頭陣，揭開蒙面歌王第九季晚間表演的序幕，她在本季的第一個線索包括「從表面上看，我的生活可能看似一場光彩奪目的狂歡嘉年華」，以及「我曾獲獎無數，且曾與傳奇搖滾明星貓王（Elvis）合作」，其他線索另囊括一桶肥皂、多個槓鈴，以及一個裝有三顆蛋的鳥巢。

野馬演唱英國 重金屬樂隊「白蛇合唱團」（Whitesnake）的「Here I Go Again」。野馬表示，「我死過很多次，但我是個倖存者，見鬼去吧。」

身穿黑衣的工作人為本季參賽者準備裝有額外線索的提袋，他們給了野馬一本「最美麗人物」的雜誌封面。野馬解釋，「我堅信美麗來自內在，但這一次，它出現在封面上。」

評審小組猜測，野馬服裝底下的人可能是藝名為「紅粉佳人」（Pink）的艾蕾莎貝絲摩兒（Alecia Beth Moore）、蘇珊薩默斯 （Suzanne Somers）、偽裝者合唱團（The Pretenders）的克莉絲辛德（Chrissie Hynde），或是1970年於西雅圖成軍的搖滾團體「紅心合唱團」（Heart）的南希威爾森（Nancy Wilson）。

野馬的提示影片片段。（取材自蒙面歌王推特）

尖帽矮人 曾與拜登 總統開玩笑

緊接著，尖帽矮人登台說道：「在我職業生涯中，我已成為你們生活中的中流砥柱（mainstay）」。

尖帽矮人的提示包中，有雨傘和有著湯尼丹薩（Tony Danza）照片的一座雕像。尖帽矮人表示，他曾與瑪丹娜（Madonna）、百老匯「頂流」演員林-曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）、奧斯卡金像獎得主羅賓威廉姆斯（Robin Williams），以及班史提勒（Ben Stiller）合作。

尖帽矮人甚至自豪地說，「我的通訊錄裡有歷屆美國總統手下的電話，從前總統歐巴馬（Barack Obama）到現任總統拜登（Joe Biden）都有」。

尖帽矮人演唱了法蘭克辛納區（Frank Sinatra）的「當你微笑時」（When You're Smiling），尖帽矮人的歌喉讓44歲的舒辛格讚嘆說道：「你的聲音讓我的心都融化了。」麥卡錫則表示，「這是蒙面歌王中，最偉大的名人傳奇。」

尖帽矮人的提示包裡有甘迺迪總統（John F. Kennedy）的勳章，他說：「我曾見過拜登總統，並且告訴他『你知道嗎？我以前曾和你一樣高』，而拜登回答他說：『我以前的頭髮，和你一樣多』。」

評審認為，尖帽矮人的服裝底下，可能是金球獎影帝達斯丁霍夫曼（Dustin Hoffman），或是曾飾演電影「教父」（The Godfather）的小勞勃安東尼狄尼洛（Robert DeNiro）。

尖帽矮人表演時，現場落下片片紙花。（取材自蒙面歌王推特）

美杜莎 可能是梅根馬克爾？

美杜莎壓軸登場，她說：「我在距離鎂光燈很遠的地方成長，宛如黑暗中的舞者，我向來覺得格格不入。」她身後的影片則顯示一個真愛紋身，以及英國白金漢宮（Buckingham Palace）。

美杜莎說，「從美式足球（NFL）超級盃（Super Bowl）到這個舞台，沒錯，若就技術層面而言，我曾經到過這裡。但這一次，我是來參加比賽的。」

美杜莎演唱怪奇比莉（Billie Eilish）的「至上快樂」（Happier Than Ever），她的歌聲讓評審委員都驚呆了。舒辛格說，「在過去幾季以來，我從未如此震驚到難以言喻。」美杜莎接著收到一張數位多功能光碟（DVD），上面寫著「賣出3億4000萬元」；對此，美杜莎表示，「成就有時來自最灰暗的地方」。

評審猜測，美杜莎裝扮底下是英國歌手艾麗高登（Ellie Goulding）、紐西蘭新生代創作歌手蘿兒（Lorde），甚至是英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）。

美杜莎的表演慷慨激昂，炒熱現場氣氛。（取材自蒙面歌王官網）

矮人、野馬遭淘汰

在現場觀眾投票選出他們最喜歡的表演者之前，42歲的卡農帶來「Ding Dong Keep It On」鈴鐺，評審委員在前三輪中，最多搖鈴三下，藉此拯救一名參賽者，並讓這三位競爭對手在特別節目中對決廝殺，以爭取「敗部復活」的機會。

在那之後，卡農宣布觀眾投票結果，尖帽矮人成為蒙面歌王第九季中，第一個揭曉真面目的人，出乎各界預期，尖帽矮人是高齡97歲的演藝圈傳奇人物迪克凡戴克（Dick Van Dyke），他是1964年家庭喜劇「歡樂滿人間」（Mary Poppins）的男主角。

鄭肯、麥卡錫與西克都高聲歡呼，卡農形容迪克凡戴克是「我們節目中，經驗最老道，裝扮也最豐富的藝人」。舒辛格激動落淚說道：「我超愛你。」原本是內科醫師，但因演出「醉後大丈夫」（The Hangover）而爆紅的鄭肯則說，「你是我加入喜劇圈的原因。」

尖帽矮人出局後，美杜莎與野馬在決戰中都演藝蕾哈娜（Rihanna）的「鑽石」（Diamonds），讓評審一度陷入膠著且艱難決定；最終，他們投票決定讓美杜莎繼續留在賽場，而野馬公布真面目。

野馬脫下頭套，結果是鄉村音樂歌手莎拉埃文斯（Sara Evans）。