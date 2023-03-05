娛樂／「好萊塢自掘墳墓」AMC影院票價分級引民怨

美國連鎖電影院集團AMC推出不同座位不同價格的購票方案。（路透）

全美最大電影院 線AMC早前宣布，很快將會啟動不同座位、不同價格的票價方案，招來民間不少抵觸情緒。

魔戒男主角開轟

「魔戒」（The Lord of the Rings）男主角伊利亞伍德（Elijah Wood）直接在社群媒體 上公開譴責這一做法是嫌貧愛富，對於廣大的低收入 群體很不公平。「電影院一直都是面向所有人的民主聖殿，AMC的這套新做法勢必會讓高收入者獲益，讓低收入者遭罪。」

好萊塢演員伊利亞伍德認為AMC票價新規定會把低收入觀眾拒於門外。（取材自IMDb）

儘管如此，這項新措施還是在紐約、芝加哥和堪薩斯的部分AMC影院實施，據說今年年內就會推廣到全美近千家AMC影院。按其設定，影院的全部座位將會分為三塊：常規區、打折區（包括最前面幾排的位置，因為需要仰頭看的，這些位置向來不受觀眾青睞，如今AMC索性將其票價降低）、優先區（中央區域的所謂「皇帝位」，每張票加價約2美元出售）。

此外，2018年時AMC院線曾推出所謂的A級會員制，每月付費約20美元至25美元便可入會，每周可免費觀看三部電影（包括IMAX、3D等製式，全都不加限制），外加免費飲品之類的優惠，等於說是一個月可以免費觀影12部，以目前平均約12美元的票價而言，實在是超級划算。而且，這次的座位分級票價制度，AMC的A級會員照樣也可以挑選「皇帝位」而無需額外付錢，因此對於這部分最最核心的用戶來說，這次的分級票價制度不會帶來任何影響。

儘管如此，還是有不少網友在社群媒體上發起了抵制AMC院線的活動，而媒體也有不少批評的聲音。「娛樂周刊」的新媒體總監傑西卡德肖維茲（Jessica Derschowitz）在推特上怒噴：「聽音樂會或是看舞台劇時，離舞台近的位置價格高一些，這很合理。但電影院裡也弄這一套，那就絕對是神經病了。」

一場電影要價30元

而紐約郵報娛樂版記者約翰尼奧列克辛斯基（Johnny Oleksinski）也發文直斥這套做法是好萊塢在自掘墳墓，「當下正值萬物皆漲的時代，食品、房租、水電樣樣都在漲價，儘管AMC的好位子『只加價2美元』，但以紐約的AMC影院為例，我之前跑去看『阿凡達：水之道』，票價就已經是27.99美元了，現在要再加個2美元，那看一場電影就要花30美元。我相信對很多觀眾來說，這都是日常生活中不小的一筆預算，需要好好斟酌。」

（取材自澎湃新聞）