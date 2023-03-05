醫藥／手指過勞 小心退化性關節炎

現代人長期過度使用手指，恐導致退化性關節炎提早報到。(圖：聯新國際醫院提供)

現代人滑手機 、用電腦時間久，不只傷眼睛，手指也會加速退化，導致退化性關節 炎提早報到，醫師指出，尤其好發50歲以上女性，建議40歲後就要注意手指是否腫脹變形或僵硬，可熱敷或握拳再打開，幫助手指伸展。

30多歲陳小姐在醫院擔任護理師，經常用電腦輸入資料，食指疼痛僵硬不聽使喚；也有勤奮打掃的婦人，因指頭長期施力，導致關節變形。兩人經抽血與X光檢查診斷，發現罹患退化性關節炎。

台灣聯新國際醫院影像醫學 科醫師盧炳昇表示，手指退化性關節炎主要是過度使用再加上年紀大退化，手指關節因軟骨過度磨損，或關節液分泌發生異常，讓關節活動受影響，產生疼痛、腫脤、發熱、僵硬等症狀，嚴重時甚至會造成骨刺、關節變形。

關節發炎紅腫疼痛，是由於身體的發炎物質經細微血管進入關節，擦藥或復健後還是疼痛，是因發炎物質仍被送進患部，可進行血管栓塞微創注射治療，將具極微小栓塞顆粒的懸浮液藥劑，在X光導引下注入動脈，再擴散至細微血管，阻斷發炎物質，症狀就會消失，緩解消除疼痛感。

盧炳昇建議，手部健康保養要趁年輕，手指應避免過勞超時工作，可以熱敷，或握拳再打開手指儘量伸展，有助舒緩放鬆。