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美國現象／小野洋子90歲 粉絲歌舞開趴

編譯顏伶如
小野洋子90歲生日，兒子西恩‧藍儂架設網站「給小野洋子的許願樹」歡迎留言。（取自推特）
小野洋子90歲生日，兒子西恩‧藍儂架設網站「給小野洋子的許願樹」歡迎留言。（取自推特）

英國傳奇樂團「披頭四」(The Beatles)已故成員約翰藍儂(John Lennon)遺孀小野洋子(Yoko Ono)2月18日屆滿90歲，約有50名藝人及粉絲聚集在中央公園諾姆堡貝殼露天舞台(Naumburg Bandshell)，以1960年代風格歌曲與舞蹈表達慶生祝福。

「戰爭已經結束，如果你想要它。」 小野洋子和約翰藍儂在倫敦拿著一張反戰海報。（G...
「戰爭已經結束，如果你想要它。」 小野洋子和約翰藍儂在倫敦拿著一張反戰海報。（Getty Images）

齊聚中央公園

步入耄耋之年的小野洋子，壽命長過許多曾經誹謗她的批判者。她在1970年代錄製的「是的，我是個女巫」(Yes, I'm a Witch)歌詞裡，似乎預言了今日的結果。歌詞寫道：「我不會為你去死」、「你最好面對現實」、「我會一直都在」、「會存在滿久的」、「沒錯，我是個女巫」。

在這場名為「給小野洋子的晨間音樂」(Morning Piece for Yoko Ono)活動上，諾姆堡貝殼露天舞台上有一張小野洋子的巨幅黑白海報。不少參加者表示，數十年前就知道小野洋子了，大約她剛與藍儂結婚及「披頭四」拆夥的時候。

69歲的抽象派畫家弗斯(Jean Foos)說：「我在10歲、11歲、12歲的時候，是『披頭四』的忠實歌迷」。她說：「我聽過關於她的許多負面傳聞，可是後來我到紐約，聽到她的音樂，我就愛上她了」。弗斯回憶說，小野洋子1981年的專輯「玻璃季節」(Season of Glass)，推出時間是藍儂遇刺的半年之後。

弗斯說：「多年來，在我的畫室裡，我會一遍又一遍聽著『玻璃季節』，尤其是當我為生命裡遭遇的悲傷事情感到難過的時候，我真的好喜歡她」。

自稱是「披頭四超級粉絲」的40歲餐廳老闆薩德(Carla Saad)，帶著6歲兒子哈里森‧莫斯寇納(Harrison Moscona)一起參加這場在中央公園的音樂活動。她說，小野洋子是非常傑出的藝人，「極為優秀，具有革命性，我覺得她沒有獲得應有的肯定」。哈里遜‧莫斯寇納的名字來自於「披頭四」成員喬治哈里森(George Harrison)。

小野洋子和她的兒子西恩‧藍儂於2014年出席在洛杉磯舉行的葛萊美獎。（Getty...
小野洋子和她的兒子西恩‧藍儂於2014年出席在洛杉磯舉行的葛萊美獎。（Getty Images）

本人並未出席

多年不曾公開亮相的小野洋子，並未現身這場祝壽活動。2019年，小野洋子被拍到坐著輪椅參加曼哈頓「婦女大遊行」(Women's March)。她在2017年曾透露患有某種疾病，但未說明具體病情。

這場祝壽活動的主辦人是作家沃德(Phillip Ward)，他也是小野洋子藝術創作收藏家。沃德與公關專家巴頓(Jennifer Barton)聯手策畫活動內容，透過社群媒體發布通知，歡迎參加者「發表對小野洋子的讚美」。18日當天早晨，參加者頂著華氏32度低溫，聆聽著音響系統播放包括「是的，我是個女巫」在內的39首歌曲。66歲藝術家克拉默爾(Peter Cramer)在台上發言時說，青少年時期非常喜歡「披頭四」，後來發現小野洋子的音樂更加大膽。

為了讓民眾可以留言表達生日祝福，小野洋子的兒子西恩‧藍儂(Sean Ono Lennon)為架設網站「給小野洋子的許願樹」(Wish Tree for Yoko Ono)，創立三天留言則數便超過8400條。

中央公園 社群媒體 遊行

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