首投族／疫情下 甩掉60磅的鄰居

安妮家的一株萬代蘭，開著碩大艷麗的花，掛在牆上，根鬚快到地面了。（作者提供）

「首投族」為周刊為首次投稿給周刊的朋友新開的欄目。如果你想提筆來寫些生活偶得，如果你不曾投稿給周刊，歡迎你投稿。（編者）

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剛搬過來不久，有三個新鄰居送來禮物。隔著東面一個房子的鄰居送來一瓶紅酒，西面的鄰居送了一個漂亮的蛋糕，對面的鄰居送了一個火腿，這個新街坊鄰居們好熱情。

送紅酒的鄰居是個廚師，古巴移民。有一天我散步經過他家門口遇到他，跟他聊了好一會兒。廚師把他家的林林總總交代得清清楚楚，明明白白。他熱情開朗，人過70，還在兼職工作，為電視台錄製做菜視頻，是美食博主們的祖師爺。他有一兒一女，女兒跟我同歲，住在附近。

前些天， 收到廚師的短信，邀請另外三家鄰居到斜對面的一家、也是剛搬來不久的鄰居家聚餐。廚師會帶西班牙雞肉飯，輪到我時只剩下沙拉可選了。

●夫瘦60磅 妻減肥15磅

那是個周六的黃昏，我做了兩個沙拉赴約 —— 生菜蝦仁牛油果沙拉和土豆沙拉。席間，我旁邊坐的是我東面隔壁鄰居夫婦，比爾和安妮。安妮熱情健談，身材適中微胖；比爾是個律師，與大嗓門愛開玩笑的廚師相反，安靜謹慎，身材適中偏瘦。比爾說到疫情 後，他在家上班，免去每天一個多小時路上的時間，感覺很好，而且他還輕描淡寫地說他甩掉了60磅的體重，安妮也減了15磅。 60磅！我在腦中估算著60磅的肉大概會有多少。我家小狗湯姆也就10磅，所以有6隻湯姆大小。

安妮說道，他們每天在一起，一起吃午餐晚餐，感情更好了。比爾總是黏在安妮旁邊，時不時不經意地吻著安妮的頭髮。

有一天，安妮打電話請我去看她家的蘭花。我煎了幾個前一天晚上做的餃子 ，就帶去了，後來意識到，這是個最糟糕的見面禮。他們家兩層，前後院子不大，是法式園林的樣式，後院有個不大的泳池，白色涼亭連著房子。草地和綠植都修剪得整整齊齊，一切井然有序。安妮讓我看她的一株萬代蘭，開著碩大艷麗的花，掛在牆上，根鬚快到地面了。

最讓我感嘆的是，安妮把屋裡整理裝飾得如同一個待售的樣品房。時尚 的家具，青翠的綠植，兩隻大貓，安靜慵懶或躺或坐地看著我們。白色的廚櫃，灰白色花紋的大理石檯面，一塵不染，乾淨得如同沒人用過。但是冰箱壞了，安妮說找了好多家都還沒有修好。

安妮讓我一定要看看二樓她兒子的一個房間。兒子大一，去年一直在家，這陣子去夏威夷跟表兄弟玩去了。二樓有三個房間，女兒已經工作了，但房間還留著。兒子的臥室東西很少，很簡單。安妮說他極少在臥室睡覺，而是窩在對面的一個房間。安妮稱那是他兒子的「Man's cave」。裡面放著一個L形皮沙發，挺舊了，是兒子從親戚家淘來的。沙發上有幾個舊毯子，安妮誇張地說她洗了15次了還有怪味。

這個窩與房子別處的時尚整潔是極大的反差。安妮說她兒子和朋友們就愛呆這裡，她和比爾則在一樓的主臥。安妮和比爾喜歡時尚整潔，卻願意給兒子一個有男人粗野味的窩，彼此尊重各自的喜好和空間。安妮真是有非常接地氣的一面。

那天比爾說他瘦了60磅，我後來懷疑是不是我聽錯了，是16磅。安妮跟我說，沒錯，是60磅，她還給我看比爾減肥前的照片。那真是個超過兩百磅的大胖子，胡子拉碴的，看著比現在的他老了得有10歲不止。比爾說過他胖的時候自己就感覺很不好。比爾50多歲，大概那時身體也出現三高之類的問題，不得不重新檢視自己的體重了。

●甩肉秘訣 原來在廚房

那麼，他們是如何一下減掉這麼多的贅肉呢？答案就在那個一塵不染的廚房裡。

原來，現在市面上有很多提供減肥餐的餐廳。疫情之後，他們宅家，沒有任何應酬，幾乎不開伙了。早餐自己煮點雞蛋，中晚餐都是餐廳送來。每餐都有卡路里的限制，只有500卡。這樣，即管住自己的嘴，還省去買、洗、切、煮等等一堆的事情。安妮也徹底從廚房中解放了。難怪連冰箱也不用工作了。

人常說，拴住一個男人先要拴住他的胃。安妮已經不需要擔憂比爾的胃了。我腦子中切換著她家的廚房和胖子比爾。比爾之前為什麼那麼胖， 是安妮的廚藝太好了？還是比爾管不住自己的嘴？或者是他工作太累了？比爾說他以前回到家就只想躺在沙發上睡覺了。壓力大導致暴飲暴食然後動不了就成了大胖子了，大約是這樣的惡性循環吧。

當食物不再匱乏，甚至當美食擋住了健康，特別是宅家過日子，一個舒適整潔的家，一個善解人意的女人，最能撫慰男人驛動的心。而我們所需的食物，只要足夠提供身體健康所需，才是最好的。對大部分家庭來說，不開伙吃外食是不實際的。

如何讓家人吃出健康，即不營養不良，也不暴飲暴食，才是一個家庭煮婦的挑戰。我欣賞日本人對食物的選擇：營養豐富，但分量少。即健康，又不浪費。我帶去的餃子，安妮立即收到車庫冰箱裡。周末他們不訂餐，可以隨意吃些別的。但他們知道自己應該吃多少，吃什麼。他們已經是食物的主人而不再是奴隸了。

●（以下純屬想像）

天色漸晚，叮咚，送晚餐的門鈴響了。安妮開門，把餐盒端到餐廳，點上蠟燭，用精緻的盤子分裝好，蛋白質主食蔬菜都有，放在臨窗的早餐桌上。窗外的椰子樹在黃昏中搖曳生姿。明天是周六，安妮還給各自倒了一杯紅酒。比爾從辦公室走出來，兩人深情擁抱了一下。安妮的頭髮乾淨清爽，沒有一點油煙味，比爾忍不住輕輕地靠著吻了一下。兩人坐下來，有說有笑，慢慢地享受那500卡的晚餐。