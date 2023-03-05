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養生／日飲1～3杯咖啡 血壓會降低

周靜芝
研究人員發現，咖啡愛好者往往血壓較低，心臟更健康。取自pexels
研究人員發現，咖啡愛好者往往血壓較低，心臟更健康。取自pexels

「每天一杯咖啡，可以遠離醫生」，這句話聽起來是不是很耳熟，差別只在於把蘋果換成了咖啡。根據英國每日郵報的報導，研究人員發現，咖啡愛好者往往血壓較低，心臟更健康。他們宣稱，每天早上只喝一杯就會對健康帶來好處，義大利專家認為咖啡的對健康作用「非常明顯」。

這項結果是來自對1500多人的研究，越來越多證據顯示，這種飲料對健康的益處。一些研究將咖啡與降低心臟病、心力衰竭和中風的風險相聯結，而其他研究報告則宣稱它可以延長壽命。

但醫療人員對咖啡健康效益仍存在不同意見，有的警告說，過量飲用富含咖啡因的咖啡實際上會損害心臟。英國國民保健署(NHS)便表示，每天喝咖啡超過四杯會升高血壓。然而，發表在「營養學雜誌」上的這項新研究發現，喝了四杯以上咖啡的人，血壓比不喝的人更低。

義大利波隆納大學(University of Bologna)和該大學附設醫院針對720名男性和 783名女性做研究，將血壓水準與參與者的咖啡消費習慣進行了比較。參與者中，220人（14.6%）不喝咖啡，406人（27%）每天喝一杯，而726人每天喝兩杯咖啡。另外，大約99名測試者每天喝三杯，而52名每天喝三杯以上。

研究人員發現，收縮壓（SBP血壓最重要的數字）隨著飲用杯數的增加而「趨於下降」。每天喝一杯咖啡的人SBP平均比不喝咖啡的人低1mmHg，而喝兩杯的人 SBP低 5.2mmHg。報告還指出，飲用三杯的人SBP平均下降5mmHg。

總體而言，與不喝咖啡的人相比，喝了三杯以上咖啡的人平均收縮壓降低了9.7 mmHg。但研究人員並沒有說三杯是一個最好的數量。根據NHS的資料，理想的收縮壓應介於90至120之間。

降低血壓可以顯著降低心血管疾病的風險，包括中風和心臟病發作，並有助於保持心臟和血管處於良好狀態。研究人員阿里戈·西塞羅(Arrigo Cicero)說，結果非常清楚，與不喝咖啡的人相比，每天喝一到三杯咖啡的人的外周血壓(Peripheral blood pressure)明顯降低。他表示，我們知道咖啡因會升高血壓，但咖啡中的其他生物活性成分似乎可以抵消這種影響，最終對血壓產生好的影響。

研究人員承認，咖啡消費量是由參與測試者自己報告的，因此有可能被低估。這項評估也沒有詳細說明所喝的咖啡烘焙方法，喝的是黑咖啡還是加了牛奶或奶精。

高血壓因為很少有任何症狀，因此有「沉默殺手」的稱號，診斷的唯一方法是測量血壓。根據疾病管制局(CDC)的資料，高血壓影響了45%的美國人。

歐洲食品安全局表示，每天攝入400毫克咖啡因(相當於四杯咖啡)，對大多數成年人來說是沒有問題的。但個人對咖啡因的敏感度不同，有些人一天喝六杯以上也沒問題，有的人則喝一兩杯後就會感到心悸緊張。

NHS建議，孕婦每天最多攝入200毫克咖啡因(大約兩杯即溶咖啡)，過量攝取咖啡因與嬰兒出生體重過低有關。

咖啡 高血壓 義大利

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