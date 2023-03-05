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每周一書／與朋友分手？別讓書名誤導你

每周一書
「如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術」
「如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術」

你是否想過，你此刻擁有的上百位臉友、LINE友、IG好友，或是三天兩頭就找你吐苦水卻鮮少關心你的朋友，真的都是你該維持下去的友情嗎？

「如何與朋友分手？清爽到不可思議的友情整理術」（How to Break Up with Your Friends: Finding Meaning, Connection, and Boundaries in Modern Friendships）這本書不是要你大砍通訊錄，而是帶你克服人際斷捨離的心理障礙，從友誼的枷鎖中解脫，日子過得更清爽暢快。

不要讓書名誤導你，這是一本透過友誼建立連結、同理心和尋求滋養的書。

根據牛津大學演化生物學家的研究，一個人可以維持的朋友圈極限為150人，其中50人可稱為朋友，15人可尋求協助，而真正的摯友，只有5人左右。

本書特色：1. 一本讀了會讓你立刻把朋友想一輪的人際關係書。本書全面探討現代友誼的現象與困境，以知性又輕鬆的筆調教你評估每段友誼的品質，你將有信心且躍躍欲試去盤點自己生命中的諸多友情。2. 量身打造的友誼整理清單，幫你心頭抓定勇敢斷捨離，每章附上精心設計的提問，帶你一步步檢視自身的需求與處境，讓你心平靜氣地解決困擾多年的友誼問題。

艾琳．法爾科納（Erin Falconer）是來自加拿大的作家、數位企業家和心理治療師，也是深受大眾信任的線上個人成長社群網站「聽取意見」（Pick The Brain）的總編輯和共同經營者。她在自序中說：我選擇這個書名是為了引起你的注意，而不是因為我認為每個人都需要大删他們的通訊錄。雖然我確實相信，在這個混亂和複雜的世界中，你要從生活中删除哪些人，必須有所辨別和深思熟慮；至少，同樣重要的是，你要了解你在生活中留下了哪些人，以及自己如何在這些關係中做得更好，並且能藉由他們讓人生變得更美好的期待。

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