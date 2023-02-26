料理功夫／自製廣式臘肉

自製廣式臘肉

傳統廣式臘肉一般不用煙熏，而是依靠風乾和陽光照射，強調「生曬」，需要些耐心等待的時間，自家的陽台、後院或車庫，都是掛製臘肉的場所。臘肉的製作工藝簡單，適合自已動手曬製。

材料：

五花肉1500克、生抽100毫升、老抽20毫升、白酒50毫升、糖30克、鹽30克。

自製廣式臘肉食材

作法：

1.把五花肉切成一吋寬的條狀，抹鹽後醃製3～4小時。取出後用溫水洗淨，並用餐巾紙擦乾水分。

2.五花肉裝入乾淨容器，放入生抽、老抽、白酒和糖，醃製2天。中途需要取出翻動幾次，使肉均勻入味。

自製廣式臘肉

3.取出醃製好的肉條，在肉條頂端處用刀切一小口，用棉繩穿入以便於掛製。

4.將肉條掛起來曬製，前三天需要點陽光照射，之後就可以掛在陰涼通風處，經過20天左右的自然風乾過程，晶瑩透亮和鮮香味美的廣式臘肉就完成了。

小叮嚀：

1.做臘肉的氣溫一般在53.6℉-59℉度較宜，太熱了肉容易變質，太冷了肉的油脂凝固，不容易曬出味道。

2.醃製品中含有亞硝酸鹽，但在20天之後其含量已明顯下降，所以食用是安全的。

3.風乾的臘肉用保鮮袋封裝後，可放入冰箱冷藏。

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