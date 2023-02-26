旅遊補給站／環遊世界180天 維京郵輪明年起佛州啟航

知名「維京郵輪」公布2024年至2025年全球郵輪航線，其中最受矚目的就是180天的環遊世界之旅。（取自Viking Cruises網站）

全球旅遊業一進入2023年即摩拳擦掌，搶攻市場。知名「維京郵輪 」(Viking Cruise)12日宣布2024年至2025年的全球郵輪航線 ，其中最受矚目的就是180天的環遊世界之旅，行經全球五大洲37個國家與85座港口，預定2024年12月19日自佛州羅德岱堡(Lauderdale)啟航。

維京郵輪董事長哈根(Torstein Hagen)給媒體的一份聲明中表示，「之前推出的環遊世界郵輪(World Cruises)數周即銷售一空，有鑑於客戶對長程航線的強烈需求，我們推出無縫接軌的環球旅行，將是一趟最偉大的冒險之旅。」而且搭配環球之旅，維京郵輪為旅客設計內容豐富的活動，激發旅客對所到國家能有更深入的認識與體驗。

除了長達180天的環球之旅，維京郵輪也推出為期163天的短版環球行。

旅客於2025年1月5日從洛杉磯 出發，再從紐約搭乘可容930人的豪華郵輪「維京天空號」(Viking Sky)，航向墨西哥、穿越巴拿馬運河，探索南美洲大陸。

接著再從洛杉磯航向太平洋，中途行經夏威夷群島和法屬波利尼西亞(French Polynesia)，再前往紐西蘭和澳洲，接著航向亞洲、中東、地中海以及北歐，最後返回終點紐約，沿途行經29個國家。

另外乘客也可以搭乘新式郵輪「維京海王星號」(Viking Neptune)，展開為期121天環球之旅，2023年1月9日從洛杉磯出發，預計四個月後抵達終點倫敦，沿途行經23個國家。

無論「維京海王星號」或「維京天空號」所有陽台艙房內裝均採斯堪第納維亞(Scandinavian)北歐簡潔風格，從一間270平方英呎的普通艙房，到面積757至1163平方英呎不等的14間豪華艙房，適合旅客選擇需要的空間。

而且今年3月底前，維京郵輪祭出包括免費商務艙機票、地面接送、簽證服務以及頂級套餐等獨家優惠方案，而且凡是參加環球之旅的旅客可獲得每人2000元的上岸回饋金。