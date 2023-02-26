旅遊／阿聯酋之旅 繁華世界大開眼界

杜拜未來博物館。（圖皆由作者提供）

將近三年疫情的「閉關」終於憋不住了，我們夫婦倆決定報名旅行社的阿聯酋行程，來一趟生平未有的阿拉伯之旅。除去坐飛機兩天，實際只有六天時間參觀。

哈里發塔登高、沙漠狂歡

汽車進入市區看見兩旁繁榮的景觀，還以為身處於紐約第五大道，只是多了些奇異 的阿拉伯文。現代化的高樓大廈林立，都各有建築特色，每一棟大樓都是絕佳的拍照背景，不禁感嘆這個國家的富裕與整潔。到了晚上，五顔六色的燈光更是令人嘆為觀止。

第二天隨著導遊進入世界最大的杜拜購物中心，裡面有世界最大的水族館。但我們的目的地是世界最高的哈里發塔。塔內電梯一秒鐘就把我們帶上了第124層樓。繞著塔轉，從上往下看，風光盡收眼底，汽車也變成螞蟻。

下來後我們乘單軌車往椰樹島。這是深入波斯灣一座椰子樹形狀的人造島，2001年開始填石灌水泥，2006年就建成第一棟百萬美元住宅及專屬私人碼頭。島上共有約5000個豪宅，雲集世界28家豪華旅館及多家頂級餐館，吸引全球各地富豪。不遠處還建有一個規模較小的椰樹島及世界地圖島。

下午，我們自費遊覽世界最大的花園──杜拜奇異園。占地23萬6000平方公尺，有5000萬朵奇花異卉，還有類似迪士尼樂園的奇幻布局，色彩繽紛，美麗歡暢，令人流連不捨。我們也參觀了杜拜舊城，街道狹小擠滿人群，兩旁滿是衣服店及滿框滿簍的香料店。特別是金飾店，從20到22K金的各種大小胸飾、手足飾都精美絕倫，號稱「黃金之城」，絕不為過。

香料市場。（圖皆由作者提供）

黃昏時，我們坐上專門走沙漠的SUV車，在沙丘上高高低低奔跑，享受刺激驚險的一刻。接著到了一個沙漠營地，可以騎駱駝、手腕站著老鷹照相、畫手紋、跳火舞、看肚皮舞、喝啤酒、吃烤肉，熱鬧非凡，燈火闌珊中盡興而歸。這裡的沙丘帶有紅色條紋，特別美觀，與他處不同。

帆船酒店房間內小客廳。（圖皆由作者提供）

清真寺、帆船飯店 富麗堂皇

我們還付費參觀了有名的帆船飯店，據說是世界第一家七星級旅館，1994年開工、1999年落成。有18個電梯、199個超級豪華套房，裡面的裝潢貼滿許多金片，金碧輝煌，高雅貴氣，舒適宜人。有錢當來此一住，不愧人生。

我們還拜訪了阿聯酋國父的故居。高大的沙土城牆內，地板、屋頂和門窗的材料都是來自於椰棗樹，它的纖維也做成了籃子、罩子、繩子及地毯。在這個傳統住宅內，我們體驗到阿拉伯人的日常生活。在中東地區幾乎沒能種植椰子樹，卻適合這種椰棗樹，它生產的大棗子乾燥成熟後，和葡萄乾一樣甜美營養，是重要的經濟作物。

清真寺長廊。（圖皆由作者提供） 阿布達比的最大清真寺，外表純白壯麗，內部富麗堂皇。（圖皆由作者提供）

最後一天上午，我們去覲見在首都阿布達比的最大清真寺，1996年施工，2007年開放使用，可同時容納4.1萬人作禮拜。外表純白壯麗，內部富麗堂皇。是用大理石、黃金、珠寶、陶瓷及繪畫建成。室內鋪設的大地毯是上千人花一年餘時間手工織成。

下午參觀阿拉伯半島上最大、最豐富的藝術及歷史博物館 。因為與法國的羅浮宮合作展出彼此的收藏，所以正式名稱為羅浮阿布達比。 在此館，我們也看到了很多中國骨董。出口大廳有一樹幹直通屋頂，形成一片「開枝散葉」巨大景象，這是當初設計者的巧妙安排：整個博物館的屋頂是幾何交錯設計圖案，呈現出古人的成就，讓後代得以開枝散葉。

目前阿聯酋的國內生產總值僅有不到26%來自石油 和天然氣；其他靠旅遊、貿易、房地產、航空、金融服務等支撐，有全球首屈一指的購物中心及觀光聖地。杜拜是該國最大、最繁榮的城市。阿聯酋政府的控制力很強，把一個落後地區在50年內藉著石油的發現，團結成一個世界上最富強的國家之一，智慧與毅力令人讚揚。

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