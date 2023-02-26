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金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

旅遊／駕車遊舊金山 探訪近郊祕密花園

立青
階梯花園。（圖片皆由作者提供）
階梯花園。（圖片皆由作者提供）

舊金山是座美麗的城市，無論來過多少次，總有些美景會錯過。有時朋友來訪，帶他遊覽，就怕他隨便一指或一問的美景，偏巧自己沒去過，真是尷尬無比。趕在疫情限制全面解除前，驅車前往期望已久的幾個「祕密花園」。

俄羅斯 漸成新華埠

景點都在舊金山的西北角，因此沿著蓋瑞大街(Geary Blvd)向西前進，經過里奇蒙區會發現路邊有數所東正教堂，顏色鮮麗、造形可愛，有如蛋捲冰淇淋。原來此地區有許多俄羅斯人聚集，號稱「小俄羅斯」，歷史悠久，仔細觀察可以發現還有許多俄國風味的商店和餐廳。近年來，華人在華埠人口飽和後，隨著蓋瑞大街向西延伸，漸漸移居此區，商店、市場、餐廳發展迅速，並號稱「新華埠」。

東正教堂。（圖片皆由作者提供）
東正教堂。（圖片皆由作者提供）

到了34街向北，即可接上Legion of Honor Drive ，原有市區的景色一變，眼前所見都是連天的碧草地，綠到讓人心動，原來駛入了林肯公園高球場，不遠處就可到達目的地停車場，發現公交車也可到達，真是方便。一座大的園型噴水池，由淺藍色的底襯托，帶來些許動感環境；遠眺在高大松林間隙中的金門大橋，真是萬綠叢中一點紅。車道外緣是環狀大理石護欄，右側鑲有二戰猶太人「浩劫紀念牌」。

榮勛宮博物館正面。（圖片皆由作者提供）
榮勛宮博物館正面。（圖片皆由作者提供）

當年法國拿破崙稱帝歐洲時，特制定「榮耀傳奇」（ Legion of Honor） 為軍人的最高榮譽，後來也頒發給少數文人，最後還頒發到國外。榮勛宮博物館是古羅馬式建築物，規模宏大，大門外左右各有一隻雄獅伏臥鎮守；還有兩位古羅馬戰將的青銅塑像，神態威武，加上大理石的拱門和長排圓柱的迴廊，將雄壯氣勢充分表現無遺。寬廣的中庭塑立著羅丹名作「沈思者」雕塑，這個老兄真能跑，在南灣史丹福大學藝術館不好好待著，還派個分身到這兒曬太陽。

榮勛宮博物館金戈鐵馬。（圖片皆由作者提供）
榮勛宮博物館金戈鐵馬。（圖片皆由作者提供）
榮勛宮博物館外有雄獅守衛。（圖片皆由作者提供）
榮勛宮博物館外有雄獅守衛。（圖片皆由作者提供）

藝術館收15元門票，特展另議，不過周六是免費的，德政也。展出藝術品是古今中外、包羅萬象，仔細欣賞很花時間，入內參觀前，最好先上網查看展出內容為宜。此外，由於環境優雅、裝飾華麗，也是辦理婚禮和大型聚會的理想場所。

瓷磚階梯。（圖片皆由作者提供）
瓷磚階梯。（圖片皆由作者提供）

海灘、瓷磚階梯 有奇趣

前往貝克海灘(Baker Beach)距離不遠，原路回右轉上El Camino Del Mar，向北五英里就是停車場。一下車就可看見碧海、白浪、黃沙、虹橋同時出現在眼前，不由得想仰天長嘯以振胸懷。綿長而又平整的海灘，蔓延到金門大橋的橋基，細細的沙礫在陽光照耀下閃耀有如金沙。難怪這塊寶地被自然主義者看中，闢地列為「裸體海灘」，在氣候適合的條件下，男女老少一起在沙灘上「坦誠相見」曬太陽、做活動；我個人生性保守本錢又不足，無法提供內部消息。曾經有經驗的友人敘述，只要自律隨俗，戴副特大太陽眼鏡就能應付；場地門口有警告提示並有警察監管，原則上是很安全的。

大橋美景。（圖片皆由作者提供）
大橋美景。（圖片皆由作者提供）

濱臨太平洋，各種高低不同的浪花，有序成列沖刷著沙灘和礁石。潮來潮去有如大自然的畫筆，留下了無數藝術的創作，瞬間消失又會帶來若干惆悵。宏偉的金門大橋看盡人間忙忙碌碌，橋基礁石堆的堅毅不拔，恰如 「赤壁懷古」古詩文：「亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪」，是此時此景最好詮釋。

回程走25街穿過金門公園，來到日落區莫拉加大街（Moraga），轉17街，再轉16街路邊停車，可發現精緻、可愛、溫馨的一條階梯，兩側花園種植許多奇花異草，花團錦簇。階梯表面全由彩色馬賽克瓷磚鋪設，是社區居民和贊助廠商合力建成。階梯全長有163階，圖案設計新潮典雅大方，更可愛的是將各個捐贈者的名字和祝福語也燒印在瓷片上。一條平凡無奇、乏善可陳的階梯，在街坊鄰居愛心動員、守望相助下，成為了藝術觀光景點。階梯頂點是座小公園，黃昏時刻向西遠眺日落太平洋的美景，更是千金難買。

細看階梯圖案。（圖片皆由作者提供）
細看階梯圖案。（圖片皆由作者提供）

附記：

１.博物館開放時間：周日9:30-17:15，周一至周五12:00-17:15，周六（免費）9:30-17:15

2.貝克海灘在夏日也須保暖防寒

3.莫拉加街道陡坡，請在16、17街平路停車

4.本文提及停車處均免費

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華埠 金門大橋 俄羅斯

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