每周一書／最藍的眼睛 看見種族主義悲劇

「最藍的眼睛」。

「最藍的眼睛」(The Bluest Eye)是美國作家托妮·莫里森(Toni Morrison)創作的長篇小說。講述1941年俄亥俄州洛林市某個黑人 社區一個11歲的黑人女孩皮科拉的悲劇生活。皮科拉渴望從家庭和同學裡裡得到溫暖和愛。她認為自己被別人厭惡是由於她的黑皮膚黑眼睛造成的醜陋。莫里森在1993年榮獲諾貝爾文學獎。

故事源於作者童年時代的一位朋友，她整天向上帝祈禱，請求賜她一雙如白人女孩那樣的藍眼睛。因為在幼小的她看來，如果她有了藍眼睛，她的生活就會變得如白人女孩一樣：父親不會再酗酒、母親不會再嫌她醜而虐待她、老師與同學也不會再鄙視她、嘲笑她。

某一天，皮科拉遭父親強暴而懷孕，母親毆打她，周圍人們的鄙視和嘲諷，終於令小皮科拉精神崩潰，神智失常， 完全沉浸在自己虛構的世界裡，堅信自己已經擁有了一雙美麗的藍眼睛。這雙藍眼睛並沒有讓她看清周圍的世界，也無法擺脫悲慘的命運，而且她再也不能準確地看世界了。

「最藍的眼睛」關注著人們的認知體驗、價值評判和生存感覺。莫里森無法解決生活在黑白雙重文化衝突中，黑人逐漸被扭曲了的自身價值觀的問題，但她卻將一個不能稱之為公正和道德的社會體制真實地再現出來，引發生活在這個世界的人們的深深思索。

「最藍的眼睛」是以1941年前後美國黑人遭受到的精神奴役為背景：美國黑人遭受到美國白人竭力以文化泯滅黑人古老質樸傳統的「精神奴役」。美國奴隸制結束後，美國黑人女性的身體仍然被白人至上 的種族主義 身體政治支配。這種現代的權力運作和支配不像在奴隸制下那樣血腥殘忍，但卻同樣險惡。

莫里森在小說中呈現，黑人將白人優越、黑人低劣的種族主義思想內化為自覺要求。莫里森並未直接駁斥白人至上的種族主義身體政治的荒謬，而是探索它對黑人精神世界造成的毀滅性後果。莫里森回答了種族自卑感如何能在孩子幼小的心靈紮根，也就回答了種族自卑感產生的最根本原因。