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非裔歷史月 9種方式 亞馬遜表貢獻

編譯陳韻涵
讀者可透過「亞馬遜書店」(Amazon Books)探索非裔作家及其著作。（取自亞馬遜網站）
讀者可透過「亞馬遜書店」(Amazon Books)探索非裔作家及其著作。（取自亞馬遜網站）

2月是美國與加拿大的「非裔歷史月」(Black History Month)，電子商務巨擘「亞馬遜」(Amazon)把今年的慶祝主題定為「非裔卓越」(Black is Remarkable)，透過支持非裔業者及品牌的各項商品，推廣非裔藝術、音樂、文學和遊戲等九種方式，彰顯非裔人士的創造力、革新和創業精神，以及非裔對其族群的影響力及貢獻。

1. 支持非裔業主小商店

亞馬遜在「Buy Black store」專屬商店頁面，慶賀非裔企業，消費者可在此選購商品並了解非裔業主的創業故事。

亞馬遜另公布「創業背後」(Behind The Storefront)影片，公開非裔創業者如何帶領團隊，鼓舞同溫層夥伴，並勇於迎接各項挑戰。

此外，亞馬遜透過「非裔企業家速器」(Black Business Accelerator，簡稱BBA)支持非裔企業，這個加速器致力幫助非裔企業打造永續股票與成長，並在四年內提供1億5000萬元的銀彈支持。

亞馬遜透過「非裔企業家速器」(Black Business Accelerato...
亞馬遜透過「非裔企業家速器」(Black Business Accelerator)支持非裔企業，這個加速器致力幫助非裔企業打造永續股票與成長，並提供銀彈支持。（取自亞馬遜網站）

2. 亞馬遜書店

讀者可透過「亞馬遜書店」(Amazon Books)探索非裔作家及其著作，或利用亞馬遜的線上電子書Kindle閱讀器訂購電子書，Kindle的無限(Unlimited)會員可盡情閱讀非裔作家撰寫的小說、散文、漫畫，以及兒童與青少年讀物等超過300萬本電子書刊。

此外，圖書分享型社群媒體「Goodreads」列出百餘本新書，鼓勵讀者「閱讀非裔作家創作的書籍，歡慶非裔歷史月」。

3. 亞馬遜Prime遊戲

亞馬遜Prime Gaming每個月提供全球會員免費遊戲及遊戲內容，包括四款非裔人士開發的遊戲，分別為「溫泉大師」(Onsen Master)、「空中騎士永不屈服」(Aerial Knight's Never Yield)、「BATS：吸血僵屍反恐小組」(BATS：Bloodsucker Anti-Terror Squad)，以及「宇宙軍閥器官交易模擬器」(Space Warlord Organ Trading Simulator)，藉此向非裔遊戲研發者致敬。

為慶祝非裔歷史月，亞馬遜表示，2月每個星期都會解鎖一款新遊戲，並於每周五公布遊戲與開發者簡介。

4. 亞馬遜時尚

亞馬遜時尚(Amazon Fashion)持續將非裔創作作為擴大回饋社區承諾的一環，亞馬遜時尚商品頁面展示非裔設計師、藝術家、企業家和非裔品牌的創作與商品。

5. 支持非裔日用品品牌

非裔自有品牌商店提供各項民生必需品，從美容、雜貨、嬰兒用品到保健食品全包。

消費者可從非裔業者擁有的美妝品牌，如Natural Radiant Life、Mother's Shea 和Young King Hair Care等，購買化妝品、保養品、護髮和個人護理產品。 

除了護膚美妝產品外，還有In the Kitchen with Alexandra、Scotch Boyz、Spark Bites等廚具、烹飪用品，以及Movita、Spring Jene和Naturade的保健產品，嬰兒用品則可在Darlyng & Co.和Baby Buddy商店選購。

6. 亞馬遜企業用品

如果需要採購辦公用品，亞馬遜企業(Amazon Business)商店中的非裔企業家也能助消費者一臂之力，讓創業家在初期階段事半功倍。Pro Store、Brighticonic LLC和Stardust Spill Products提供多元辦公事務用品，以及相關設備的維護與整修，甚至提供企業配送服務，讓創業者降低成本開銷。

7. 亞馬遜音樂欣賞非裔音樂家創作

亞馬遜音樂(Amazon Music)策畫一系列動態內容，涵蓋原創歌曲、全新播放清單和別具特色的播客(podcasts)，藉此向非裔藝術家和創作者致敬，同時讚揚他們在音樂領域的貢獻。

亞馬遜音樂(Amazon Music)策畫一系列動態內容，查看「非裔文化電台」(...
亞馬遜音樂(Amazon Music)策畫一系列動態內容，查看「非裔文化電台」(Black Culture Radio)，便能找到相關影音內容。（取自亞馬遜網站）

亞馬遜在遊戲影片串流媒體服務平台「推趣」(Twitch，或稱圖奇)的頻道，會在2月直播一系列的Group Thread群組討論，個別採訪多名非裔藝術家和創作者，還有音樂家City Sessions的直播表演。

擁有亞馬遜智慧語音助理Alexa的消費者，可告訴Alexa播放「非裔歷史月清單」，接著查看「非裔文化電台」(Black Culture Radio)，便能找到相關影音內容。

8. 亞馬遜網紅計畫

亞馬遜推動網紅(Influencer)計畫並大力推廣其精選產品，消費者可在「非裔卓越」(Black is Remarkable)的頁面找到八位不同領域創作者宣傳的產品。 

9.「非裔卓越」期間限定亞馬遜電子禮品卡

 

亞馬遜推出嶄新的「非裔卓越」(Black is Remarkable) 電子禮品卡，慶賀非裔歷史月。

這張電子禮品卡可在亞馬遜官網上，購買數百萬種適用商品或服務。這張卡片沒有使用期限，除了禮品卡本身的儲值金額之外，不會再多收製卡費。

亞馬遜推出嶄新的「非裔卓越」(Black is Remarkable) 電子禮品...
亞馬遜推出嶄新的「非裔卓越」(Black is Remarkable) 電子禮品卡，慶賀非裔歷史月。（取自亞馬遜網站）

非裔 亞馬遜 Amazon

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