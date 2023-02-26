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醫生的話／肉毒桿菌去除皺紋 「減齡」不分男女

顏世蓮
隨著年齡增長，皺紋也會增加，可以選擇施打肉毒桿菌針劑嗎？（Getty Images）
隨著年齡增長，皺紋也會增加，可以選擇施打肉毒桿菌針劑嗎？（Getty Images）

歲月不知不覺留下的痕跡—皺紋，使人老態盡顕。如何處理呢？需要做手術嗎？事實上在短時間內，去除動態的紋路，可以選擇打肉毒桿菌針劑。

Q1：為什麼肉毒桿菌能夠撫平皺紋？

A1：肉毒桿菌是一種神經傳導的阻導劑，不論用在身體的哪個部位，都能使過度收縮的肌肉鬆弛，促使動態皺紋減少、消失。意味著，用在臉部的話，即使是微笑的時候，肌肉也不會收縮，自然就沒有皺紋了。

Q2：這是FDA批准的產品嗎？

A2：這是FDA批准、唯一可以暫時放鬆導致前額、眼睛周圍和眼睛之間出現皺紋的注射藥。根據美國整形外科醫生協會的調查，僅僅在2020年就進行了440萬次的治療。通常治療的時候包括額頭紋、眼角的魚尾紋、眉間川字紋，甚至鼻子上的兔紋。

Q3：什麼樣的人最適合打肉毒桿菌？

A3：若想防止細紋變成全面的皺紋，肉毒桿菌毒素被FDA批准用於18歲以上的人。

Q4：肉毒桿菌毒素對老人安全嗎？

A4：老年人可以安全地接受肉毒桿菌毒素注射。通常40到54歲年齡的人使用的最多。2020年，有250萬名40到54歲的人接受注射。有110萬名55到69歲接受治療注射。

Q5：美容應該是女性的事情，有男人打肉毒桿菌毒素嗎？

A6：據估計，男性約占所有肉毒桿菌毒素注射者的10%。2020年，有將近30萬5000名男性接受治療。

Q7：肉毒桿菌素需要多長的時間才能起作用？又能維持多久呢？

A7：根據美國肉毒桿菌製藥廠Allergan的通告，效果開始在三到四天之內，而最好的效果可能出現在10到14天左右。平均可以維持三到四個月，但是面部表情少的人，也許每六個月才需要再打一次。

密西根州立大學的研究顯示，催產素對心外膜幹細胞的激活能力效果可觀。(Getty ...
密西根州立大學的研究顯示，催產素對心外膜幹細胞的激活能力效果可觀。(Getty Images)

愛情素增進性關係 還能修復破碎的心

心臟病目前是全球最主要的死亡原因之一，在2019年全球有將近1860萬人死於心血管疾病。其中最常見的類型就是冠狀動脈疾病；也就是說當斑塊在供應心臟的血管內積聚，阻塞了血液的流動，而造成的嚴重疾病。

鎮在臨床上，若是心臟無法獲得所需的血液和氧氣的時候，就是心肌梗塞，這時候細胞開始死亡而造成無可挽回、甚至於發生危及生命的心臟病。

心臟病令人害怕，主要的原因就是心肌細胞不能再生。若是在心臟病發作期間，心肌細胞因缺氧氣和營養而受到傷害的時候，並不能像身體中其他的細胞一樣，隨著時間的推移而恢復或者是再生。

最近一項在「細胞和發育生物學前沿期刊」上發表的研究，發現催產素（Oxytocin）也被稱為「愛激素」可能有刺激受傷的心肌細胞再生的能力。

這種愛激素，通常在令人愉快的時候，比如說在冥想、瑜伽、性親密或者是與心悅的人共進晚餐，擁抱、接吻和按摩的情況之下都會自動分泌產生的。

早在1955年，美國醫學者發現催產素能讓哺乳動物在生產的時候，刺激子宮收縮、並且促進乳汁分泌，所以命名為催產素。後來的幾項研究，發現催產素對心臟亦有好處，還可以降低血壓。

最近密西根州立大學的研究人員，臨床實驗了大約20種左右重要的神經內分泌激素，分別觀察對心肌再生的心外膜幹細胞的激活能力。結果催產素效果驚人。

原來這個催產素能夠對心外膜的成體細胞群進行重新編程，再轉化為幹細胞。而這些幹細胞能夠很快地轉移到心臟受傷的心肌，通過釋放癒合因子而分化為受傷的血管、心肌和纖維組織的細胞。換句話說，在轉化過程中進一步的修復了部分的組織損傷。（作者為大華府地區執業醫師）

心臟病 FDA 肌肉

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