移民專頁／可以跨區找議員催I-485嗎？

讀者問：

我的I-485遞交快兩年了，還沒批，而且combo也沒批。現在找了本選區的眾議員 催combo加急，但 I-485也想催一催。請問，我可以找其他臨近選區的眾議員催I-485嗎？他們要求核對zip code怎麼辦？

答：

你催I-485加快，還是應該聯繫代表你本區的眾議員辦公室，他是你選區的民意代表，他們通常都會幫助和移民局 聯繫催促。通過zip code，可以查出你所在區的眾議員的名字和辦公室地址。通常不可以跨區求助，因為你或家屬不是那個區的選民，他們沒有義務提供幫助。但是你也可以聯繫所在州的聯邦參議員辦公室，請求他們幫助。每個州有兩位參議員，你聯繫任何一位都可以。

如果你的I-485超出移民局公布的審理時間，你也可以聯繫移民局客服電話催促。因為疫情的影響而導致的工作許可申請的積壓，移民局自2022年4月份起已停止發放combo卡，而是單獨發放工作許可，然後再發放回美紙。

編按：在美國境內遞交綠卡 申請（I-485申請包）的申請人，在沒有拿到國際旅行文件（Advance Parole）的情況下，不能離開美國，否則視為放棄綠卡。移民局原本在2011年將工卡和國際旅行文件合一；但移民局2022年發出通知，將不再發放工作旅行合一卡（Combo Card），恢復2011年以前工卡和國際旅行文件分別發放的做法，工卡下方註明「Not Valid for Reentry to U.S.」。