人物／雙子二重奏 敲打出台灣的聲音

雙人的絕佳配合，除了有雙胞胎天生的默契，更來自於兩人的刻苦磨練。（記者張筠 / 攝影）

來自台灣宜蘭的「雙子二重奏」獲選美國國務院 「中央舞台(Center Stage)」第六季巡演計畫藝術家，2月初在華府 啟動美國巡演；作為台灣文化大使，兄弟兩人表示，兒時因在父親開的鐵工廠「啟蒙」，四歲學習打擊樂，當時從未想過能到世界各地演出，如今登上世界舞台，也珍視每一個能展現台灣文化的機會，盼望每場演出都能「讓人帶著笑容走出音樂廳」。

他們認為每首曲目剛練完是初胚，而觀眾們和老師的次次回饋都是雕琢。（雙子二重奏提供）

個性不同 同樣熱愛音樂

兄弟兩人出生時間相差八分鐘，或許很多人認為雙胞胎之間有天生默契，雙人打擊樂會更容易，但哥哥簡任廷說，其實兩人個性差很多，在成立「雙子二重奏」前，兩人也「各從其師」，音樂風格很不一樣。

兄弟兩人的默契很高，「哥哥曾經和其他同學敲二重奏，他們當時花四個月把曲目練好，後來我們兩人同樣的曲目只用兩周就磨合成功」，不過他們也表示，如今在各地巡演，令觀眾連連叫好的默契還是有大量時間磨合累積才達成的。

「如果意見不合，有時候也會吵架，對音樂的想法有出入，無法互相說服，都很正常，但我們會錄影，然後一起觀看，反省，各取優點，溝通協調再得出結論」，兄弟兩人的言行舉止展現出雙胞胎間十足的默契，但各自也有獨特的幽默。

兩人長相相似，在表演中是一大特色；他們會注重兩人的特色和個性，為每場表演設計亮點，從演奏方式到故事講述，甚至還有觀眾互動等，增加表演的趣味和記憶點，「二重奏也屬於室內樂，多種特色組合會讓音樂更多元」，簡任佑一邊即興拍打節奏一邊說。

「雙子二重奏」2月1日在華府甘迺迪中心啟動一個月的美國巡演，圖為他們在表演中以拍手教導關注弄把握節奏，呈現精彩互動。（記者張筠 / 攝影）

從鐵工廠獲音樂啟蒙

兄弟兩人同步走上音樂道路的案例實屬少見，簡任廷笑稱，「爸爸開鐵工廠，我們從小在各種金屬器件的環境中長大，又因為好動，喜歡敲敲打打，算是耳濡目染的有了音樂啟蒙。」簡任佑接著說，一個人敲打就夠了，我們兩個人一同「製造噪音」，父母怕我們在家把家具打壞，趕快送我們去學打擊樂，四歲的兄弟兩人從此進入一個新天地，「當時被各式各樣的樂器吸引，也對不同樂器的音色很感興趣，因此開始打擊樂之路。」

至於為何會成立「雙子二重奏」，簡任廷回顧到20多歲時的一場演出，「當時一個從以色列來的二人組，他們不是兄弟，打擊樂卻有絕佳默契，表演充滿能量，完全被驚艷，當天看完演出，晚上我們倆在沙發上沉默了許久，最終決定要成立二人組。」

簡任佑說，剛開始面臨很大的不確定性，因為沒有前例可循，但後來憑藉熱愛和興趣，決定要「賭一把」，加上兄弟兩人的風格，一個偏狂放，一個重細節，一動一靜或許也能碰撞出更多新特色，因此「雙子二重奏」2010年成軍。

來自台灣宜蘭的簡氏雙胞胎兄弟，2010年成立「雙子二重奏」，他們從小在鐵工廠長大，活潑好動喜愛敲敲打打，由此展開了打擊樂之路。（記者張筠 / 攝影）

成立組合嶄露頭角

「剛成軍不久去盧森堡比賽，慘敗」，簡任廷說，本以為在台灣打得很好，但走出去後發現真是「人外有人，天外有天」，於是便清醒認識到，不能只用雙胞胎的天性來支撐這份熱情。

那場比賽雖然令他們受挫，但他們也因此決定到丹麥皇家音樂學院深造，並在那裡認識恩師，受激勵決心發憤圖強。簡任佑說，在北歐學習的日子收穫豐富但也辛苦，一天練習八小時，最拼命時只有午餐和晚餐各休息20分鐘。

留學的日子辛苦，但也留下深刻記憶，「2017年左右在丹麥教堂的一場演出後，一位老奶奶很慢很慢的走過來，對我們說：我很喜歡你們對古典樂曲的改編和詮釋，但我最喜歡最後一首台灣民謠，它讓我覺得彷彿去到台灣，看到了美好風景。」從此兄弟兩人就背負一種使命，盡可能多的在音樂中融入台灣的聲音，「在給大家呈現雙胞胎的特色、打擊樂表演之餘，更希望觀眾能看到背後的台灣文化，了解我們所生活的地方。」

美好風景 音樂裡的使命

為美國巡演，尤其是在華府甘迺迪中心的一小時演出，兄弟兩人練了至少三年，「在我看來，每首曲目要練好，至少需兩年，剛練完是初胚，每次觀眾們和老師的回饋都是雕琢。」簡任佑說，打磨音樂就像雕琢一塊玉，永遠雕不完，總有可以進步的空間。

「甘迺迪中心是表演勝地，音樂家的夢想是收集各地的音樂廳，不過不論在何地演出，展現好的作品才是關鍵。」他們2月在美國的巡演，除了華府專場，還有紐約參訪體驗，隨後他們將赴華盛頓州與當地表演中心合作，並與地方工作坊交流，與原住民 保護區、拉丁裔的學生們互動，讓平時不太有機會碰觸到文化表演的人也能見識不同的音樂。

簡氏兄弟的最大願望就是，每一場演出後，觀眾都能帶著笑容走出音樂廳。（記者張筠 / 攝影）

盼演奏點亮他人生活

如果沒有走上打擊樂之路，簡任廷想像自己可能成為一名廚師，「兒時覺得做菜很帥，在北歐讀書時也有機會體驗，因為當地物價太高，我們倆全部自己買菜做飯，也燒了一手好菜。」簡任佑則對歷史充滿興趣，「曾想當歷史學家，這或許可與音樂融合」。