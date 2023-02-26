大仁說財經／30年未調薪 日本勞工平常心？

日本勞工30年來幾乎沒加薪過。（路透）

大約30年前，時吉秀彌(Hideya Tokiyoshi)在東京展開英語教師生涯。但時至今日他的薪水幾乎保持不變，因此三年前他放棄了加薪的期待，決定開始寫書。

54歲的時吉指出，「我覺得很幸運，因為寫書和賣書給了我額外的收入來源。如果不是這樣，我會一直停留在同一個薪資循環中。」「這也是我現在能夠活下來的原因。」

他是日本 當代職場的代表人物之一，他們整個職涯幾乎沒有加薪。現在，隨著物價在經過數十年通貨緊縮後開始上漲，這個世界第三大經濟體開始被迫正視生活水平下降的主要問題，而企業正面臨著要求支付更多薪資的巨大政治壓力。

與世界其他地區一樣，日本的通貨膨脹 已成為一個令人頭疼的問題。去年截至12月止，核心消費者物價上漲4%。雖與美國或歐洲相比仍然很低，但對日本來說是41年來的最高水平，因人們已習慣於物價倒退。

穆迪分析公司駐東京資深經濟學家安格里克(Stefan Angrick)表示，「在一個30多年來名目工資沒有上揚的國家，通貨膨脹導致實際工資正在迅速下降。」

如果將通貨膨脹因素考慮在內，日本勞工 收入1月出現近十年來的最大跌幅。

長期應對低物價

根據經濟合作發展組織(OECD)的數據，2021年日本的平均年薪為3萬9711元，而1991年為3萬7866元。這代表勞工的加薪幅度不到5%，而同期法國和德國等其他G7經濟體的調幅為34%。

專家點出薪資停滯不前的一系列原因。一方面，日本長期以來一直在努力應對與現在所面臨的相反的情況：低物價。通貨緊縮始於1990年代中期，原因是壓低進口成本的強勢日元，以及國內資產泡沫的破滅。

OECD日本事務部資深經濟學家麥高文(Müge Adalet McGowan)表示，「過去20年消費者物價通膨基本上沒有變化。」她補充說，直到現在，消費者的錢包仍不會受到打擊，也不會覺得有必要要求更高的薪資。

但東京大學經濟學教授山口慎太郎(Shintaro Yamaguchi)預測，隨著通貨膨脹率上升，人們可能會開始對未獲加薪提出「強烈」抱怨。

勞動生產率偏低

專家表示，日本薪資會受到影響，也因為它落後於另一個指標：勞動生產率。

山口表示，日本的每小時產出低於OECD的平均水平，這「可能是」工資持平的「最大原因」。

麥高文指出，「一般而言，薪資和生產率成長是齊頭並進的。」「當生產率上揚時，企業表現更好；當它們做得更好時，就可以提供更高的薪資。」

她說日本的人口老齡化是一個特別的問題，因為勞動力老齡化往往等同於較低的生產率和工資。而且人們的工作方式也在發生變化。

麥高文指出，到2021年，日本總勞動力中近40%從事兼職或不定時工作，高於1990年約20%的比率，「隨著這些兼職員工的比率上升，平均薪資當然也保持在較低水平，因為他們賺得更少。」

終身就業制牽絆

經濟學家表示，日本獨特的工作文化導致薪資停滯不前。

安格里克說，許多人在傳統的「終生雇用」制度下工作，在這種制度下，企業會竭盡全力讓員工終身受薪。

這意味著他們通常對在景氣時期提高工資非常謹慎，這樣他們就有辦法在困難時期保護員工。

他說，「它們不想裁員。因此需要有這種緩衝機制，以便能夠在危機來臨時留住員工。」

麥高文表示，企業按資歷配發薪酬的系統，即根據員工的級別和服務年限而不是績效來支付工資，也降低了人們跳槽的積極性，而在其他國家，這通常有助於推高工資。

日本著名戰略家和投資客寇爾(Jesper Koll)曾指出，「日本勞動市場的最大問題是頑固地堅持按資歷支付薪資。」「如果導入真正的按績效計酬，將會有更多人跳槽和職業攀升。」

企業加薪壓力增

與此同時，日本最大勞工組織日本工會聯合會(Rengo)在今年與多家企業管理層的會談中要求加薪5%。

Rengo發表聲明表示，它正在推動加薪訴求，因為勞工們「相較全球水平薪資明顯偏低」，並且需要幫助應對物價上漲。

優衣庫(Uniqlo)1月宣布將把日本工資提高多達40%，承認近年來該國的薪酬「仍然偏低」。 （路透）

部分公司已經開始行動。優衣庫(Uniqlo)和Theory的母公司迅銷(Fast Retailing)於1月宣布將把日本工資提高多達40%，承認近年來該國的薪酬「仍然偏低」。

迅銷發言人表示，雖然通貨膨脹是一個因素，但該公司希望「與全球標準保持一致，以提高我們的競爭力」。

山口慎太郎說：「如果日本一些大型企業提高薪資，許多其他公司也會效仿」，即使只是為了保持競爭力；因為「許多公司都在觀望其他同業的做法」。