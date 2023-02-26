理財百科／一人擁多個銀行帳戶 享4好處

擁有不同銀行帳戶，可多方享用不同銀行的優惠。（Getty Images）

銀行處處可見，開設銀行帳戶有很多選擇，把錢存入傳統實體銀行可結識行員並使用保險 箱，如果存入純網路銀行，可隨時使用客服聊天和流暢的行動應用程式，甚至可使用海外銀行服務。

一人同時擁有多家銀行帳戶有諸多好處：

第一好處：針對不同的大目標存錢更為容易。

好比說打算幾年內辦婚禮或買房，如果能在平日付帳單的銀行帳戶外另找一家銀行開戶專為大目標存款，可免擔心日常開支動用到專款，假如將儲蓄 自動轉入為特定目標存款的另一銀行帳戶，可更輕鬆實現目標。

第二好處：一旦結婚可保財務獨立。

婚後打算將部分財務與配偶分開，便可考慮保留結婚時原有的支票 帳戶，另外在第三家銀行開設聯名帳戶、存入資金以支付共有帳單如保險或房貸，既可保有財務獨立、又能兼顧共同的財務目標。對於身處虐待關係中的女性更有必要這麼做。威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)金融安全中心的數據顯示，99%家庭暴力倖存者都曾遭受經濟虐待(financial abuse)， 在完全獨立的銀行擁有帳戶可加倍自我保護。

第三好處：小企業主往往有多種銀行帳戶需求。

有些銀行特別為小企業提供更好的服務，因此，小企業主在同一家銀行同時保有個人和企業支票帳戶可力求多元化， 或許商業銀行業務活動比個人銀行業務更多，不妨專門針對商業運作另找一家銀行，善用工具以利推展業務，主要的有利工具包括針對員工銷帳卡支出設限。

第四好處：可多方享用不同銀行的優惠

例如，在全國性銀行和較新的線上銀行各有一個帳戶，全國性銀行提供全方位服務，包括車貸、房貸以及條件優渥的信用卡，非常方便，線上銀行則提供高利率儲蓄帳戶，一旦有高額收入時便存入該帳戶以獲得較多利息。