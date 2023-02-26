我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

美國現象／拼樂高 他獲封大華府「樂高大師」

記者張筠
利特斯特(中)近日獲得大華府「樂高大師」的稱號，未來將在北維州樂高探索中心帶領工作坊。（樂高探索中心提供）
利特斯特(中)近日獲得大華府「樂高大師」的稱號，未來將在北維州樂高探索中心帶領工作坊。（樂高探索中心提供）

樂高公司近日宣布，利特斯特(Andrew Litterst)為大華府地區的「樂高大師」(LEGO's Master Builder)，他將樂高火車和宇宙飛船上安裝電動裝置，讓它們可以在軌道上相互追逐，他因此獲聘在將開幕的北維州「樂高探索中心」(LEGO Discovery Center)工作，預計今年夏天推出創意工作坊，與民眾分享樂高經驗。

利特斯特在維州春田市(Springfield)長大，從小就和他兄弟和父親一起拼樂高，他第一次拼樂高是在1995年聖誕節，「當時我們兄弟兩人和爸爸都被一組海盜船的樂高深深吸引，玩得愛不釋手。」

利特斯特此前曾擔任公園管理員、翻譯員，他還曾任科學教師八年，新冠疫情居家期間，他重燃對樂高的熱愛，因此決定投入時間和精力，自行設計創意樂高。

他從網上訂購了幾組樂高，隨後便開啟探索、設計之旅，一點一滴拼湊、建造，最終他憑藉電動小貨車和宇宙飛船的樂高作品，獲得「樂高探索中心」頒發的「樂高大師」榮譽稱號。

樂高公司在維州春田市中心(Springfield Town Center)開設的探索中心將在今年夏天啟動，讓所有喜歡樂高的大小朋友來此欣賞各式各樣的作品，並在體驗活動中激發創意，此外該中心還將提供電子設計遊戲，讓孩子們在線上設計樂高。

身為「樂高大師」，利特斯特將在該樂高探索中心帶領各種工作坊，與大小朋友們分享關於建築、設計等方面的知識和經驗。

該職位的申請及考核與一般工作不同，利特斯特在初步申請中要以視頻介紹自己的設計方案，隨後與人力資源部門電話面試，之後與全國14名決賽選手競爭該職位，考核方式為在30分鐘內現場拼出一個太空主題的樂高作品，這不僅考驗創意也要求應徵者有建築思維。

利特斯特說，樂高能培養孩子們的科學精神，「它促使我們去實踐一個設計和想法，在拼湊中發現想法行不通，那就得推倒重來，面對現實，從失敗中學習；若能成功，則累積經驗，讓更多新想法萌芽」，他表示，這些能力在邁入成人世界也很重要。

維州 聖誕節 太空

上一則

猜猜看／擁抱有兩種 情人節愛心也有兩種

下一則

美國現象／玩樂高 她享受升值美夢

延伸閱讀

逾30樂壇新秀 卡內基音樂廳獻藝

逾30樂壇新秀 卡內基音樂廳獻藝
北伊大倖存者 憶2008年情人節校園槍擊經歷

北伊大倖存者 憶2008年情人節校園槍擊經歷
大華府樂高大師利特斯特 將帶領北維州樂高創意工作坊

大華府樂高大師利特斯特 將帶領北維州樂高創意工作坊
15年前的情人節 北伊大校園槍擊倖存者記憶猶新

15年前的情人節 北伊大校園槍擊倖存者記憶猶新

熱門新聞

打哈欠的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

封面故事／辦保險、買設備…做足功課 迎接我的招財貓Mega

2023-02-19 14:20
想要躋身百萬富翁行列？先養成他們致富的八大習慣。(Getty Images)

理財百科／8大習慣 養成百萬富翁

2023-02-19 14:46
受救助動物。（受訪者提供）

封面故事／大麻補充劑、保險…寵物市場消費漲勢驚人

2023-02-19 12:33
2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價。（Getty Images）

美國現象／護士職業道德 連20年評價最高

2023-02-19 14:51
孩子們為Snowy特製的生日大餐。(曉亞提供)

封面故事／憨傻博美 上天賜予的寶貝

2023-02-19 02:27
公民在海外娶妻生子，再回到美國。怎樣才能把妻子和孩子帶到美國？(Getty Images)。

移民專頁／符合條件 公民身分可傳給海外婚生子女

2023-02-19 02:14

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件