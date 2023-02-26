美國現象／拼樂高 他獲封大華府「樂高大師」

利特斯特(中)近日獲得大華府「樂高大師」的稱號，未來將在北維州樂高探索中心帶領工作坊。（樂高探索中心提供）

樂高公司近日宣布，利特斯特(Andrew Litterst)為大華府地區的「樂高大師」(LEGO's Master Builder)，他將樂高火車和宇宙飛船上安裝電動裝置，讓它們可以在軌道上相互追逐，他因此獲聘在將開幕的北維州 「樂高探索中心」(LEGO Discovery Center)工作，預計今年夏天推出創意工作坊，與民眾分享樂高經驗。

利特斯特在維州春田市(Springfield)長大，從小就和他兄弟和父親一起拼樂高，他第一次拼樂高是在1995年聖誕節 ，「當時我們兄弟兩人和爸爸都被一組海盜船的樂高深深吸引，玩得愛不釋手。」

利特斯特此前曾擔任公園管理員、翻譯員，他還曾任科學教師八年，新冠疫情居家期間，他重燃對樂高的熱愛，因此決定投入時間和精力，自行設計創意樂高。

他從網上訂購了幾組樂高，隨後便開啟探索、設計之旅，一點一滴拼湊、建造，最終他憑藉電動小貨車和宇宙飛船的樂高作品，獲得「樂高探索中心」頒發的「樂高大師」榮譽稱號。

樂高公司在維州春田市中心(Springfield Town Center)開設的探索中心將在今年夏天啟動，讓所有喜歡樂高的大小朋友來此欣賞各式各樣的作品，並在體驗活動中激發創意，此外該中心還將提供電子設計遊戲，讓孩子們在線上設計樂高。

身為「樂高大師」，利特斯特將在該樂高探索中心帶領各種工作坊，與大小朋友們分享關於建築、設計等方面的知識和經驗。

該職位的申請及考核與一般工作不同，利特斯特在初步申請中要以視頻介紹自己的設計方案，隨後與人力資源部門電話面試，之後與全國14名決賽選手競爭該職位，考核方式為在30分鐘內現場拼出一個太空 主題的樂高作品，這不僅考驗創意也要求應徵者有建築思維。

利特斯特說，樂高能培養孩子們的科學精神，「它促使我們去實踐一個設計和想法，在拼湊中發現想法行不通，那就得推倒重來，面對現實，從失敗中學習；若能成功，則累積經驗，讓更多新想法萌芽」，他表示，這些能力在邁入成人世界也很重要。