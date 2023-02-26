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美國現象／玩樂高 她享受升值美夢

記者朱敏梓
許小姐收集的部分樂高玩具。（記者朱敏梓/攝影）
許小姐收集的部分樂高玩具。（記者朱敏梓/攝影）

積木玩具商樂高（Lego）是全世界最受歡迎的玩具品牌之一，不止受到孩子們的喜愛，更是吸引無數成年玩家。不過樂高也是「燒錢」玩具，部分樂高產品高達幾百元，想要做樂高迷需要耗費不少金錢。但也有華人將其視為理財產品，因為他收藏的樂高，在幾年之內實現升值，身價直升三、四倍。

樂高積木布加迪威龍（Bugatti Chiron）。（記者朱敏梓/攝影）
樂高積木布加迪威龍（Bugatti Chiron）。（記者朱敏梓/攝影）

南加華人許女士是一個樂高迷，大約四年多前，她就入樂高「坑」，每年都要花費幾千元去購買樂高產品，許女士尤其種愛樂高機械組(lego technic)，機械組通常出品的都是各大品牌，例如Lamborghini、法拉利（Ferrari）、路虎（Land Rover）等知名汽車品牌的經典車型，且都是依比例設計。

許女士介紹說，她很喜歡研究車子，機械組的每一款車子設計都非常精良，而且也圓了許多人的「豪車」夢；例如她有一款布加迪威龍（Bugatti Chiron）樂高，是依據真車1:8的比例還原，配有車門、引擎蓋以及可動的W16發動機和變速箱，還有一個鑰匙可以控制尾翼的升降，特別酷炫，並且動手的過程中，每拼完一個模塊，都是滿滿的成就感。

至於價格，這款Bugatti Chiron官方售價349.99元，最近推出的法拉利跑車售價449.99元，新推出的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）更是售價高達629.99元。

這款樂高Porsche 911 GT3 RS，官網售價299元，亞馬遜上售價超1...
這款樂高Porsche 911 GT3 RS，官網售價299元，亞馬遜上售價超1000元。（記者朱敏梓/攝影）

絕版保時捷 3年增值4倍

許女士說，樂高其實也是一種理財產品，尤其是絕版的樂高，會隨著時間累積不斷升值。她舉例說，她買過一款樂高保時捷Porsche 911 GT3 RS車型，官方價格是299元，買完不久就停產，之後二手和閒置的價格都一路飆升。這款保時捷樂高積木，在二手網站平台和亞馬遜，售價都在900-1300元之間。

早有分析發現，部分停產的樂高玩具比股票、債券、黃金和藝術品等其他傳統投資更有升值潛力。根據俄羅斯國立高等經濟大學（HSE University）金融副教授Victoria Dobrynskaya的研究「樂高：聰明的投資者玩具（Lego:The Toy of smart investors）」，分析1987年至2015年間超過2300套樂高積木的價格後，發現它們每年升值約11%，超過「傳統」投資。

樂高「千年鷹號」復刻版，交易價格一度上漲近15倍。（樂高官網）
樂高「千年鷹號」復刻版，交易價格一度上漲近15倍。（樂高官網）

通常來說，一套 LEGO 玩具在停產退市後的兩三年裡，二手市場的價格就會開始上漲。例如2007年發售的「千年鷹號」發售價為499元，在退市幾年後，交易價格一度上漲近15倍，直到2017年樂高宣布複刻後價格才逐漸恢復。還有例如已經絕版的蝙蝠俠系列The Tumbler Joker's Ice Cream Surprise，從一開始的發售價50元已經漲到了952元，漲了約1804%，而絕版的海綿寶寶系列 Krusty Krab Adventures更是每年增長17.89%。

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