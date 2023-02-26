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非裔歷史月／光點篇／8大景點 非裔文化在閃耀

編譯陳韻涵
紐約市哈林區的「Savoy」舞廳，曾被稱為「世界上最好的宴會廳」，1926年運營，1958年結束營業；也被稱為是「一座建築、一個地理位置、一個舞廳和一個街區的靈魂」。（Getty Images）
紐約市哈林區的「Savoy」舞廳，曾被稱為「世界上最好的宴會廳」，1926年運營，1958年結束營業；也被稱為是「一座建築、一個地理位置、一個舞廳和一個街區的靈魂」。（Getty Images）

每年2月是美國的「非裔歷史月」(Black History Month)，本期周刊以有限篇幅探尋非裔的歷史故事，有你必須要知道的非裔歷史月起源、有值得追憶的非裔爭取民權重要事件與人物，有值得你一遊的非裔文化景點，也有消費面的如何購物挺非裔企業。——編者 

全美各地許多重要的非裔地標已消失或年久失修，修復這些遺跡有助人們更全面的了解美國歷史。

紐約市哈林區的「Savoy」舞廳，曾被稱為「世界上最好的宴會廳」，1926年運營...
紐約市哈林區的「Savoy」舞廳，曾被稱為「世界上最好的宴會廳」，1926年運營，1958年結束營業；也被稱為是「一座建築、一個地理位置、一個舞廳和一個街區的靈魂」。（Getty Images）

1960年代，密西西比州傑克遜的「太陽與沙」(Sun-n-Sand)汽車旅館曾是民權社運人士的聚會所，紐約市哈林區的「Savoy」舞廳則是艾拉‧費茲潔拉(Ella Fitzgerald)和貝西伯爵大樂團(Count Basie Orchestra)駐唱表演的場地。然而，這些非裔文化遺跡不敵時間洪流，許多遺址在都市更新的重畫政策之下永遠消失，或因地方政府不在乎或缺乏經費維修而頹圮不堪。

1960年代，密西西比州傑克遜的「太陽與沙」(Sun-n-Sand)汽車旅館曾是...
1960年代，密西西比州傑克遜的「太陽與沙」(Sun-n-Sand)汽車旅館曾是民權社運人士的聚會所。（取自密西西歷史信託基金會）

非裔文化遺址消失，不僅是非裔族群的損失，還可能讓美國史書缺頁，剝奪後代子孫完整了解美國歷史面貌的機會；有鑑於此，「國家歷史保護信託協會」(National Trust for Historic Preservation)轄下的「非裔美國人文化遺產行動基金」(African American Cultural Heritage Action Fund)正努力防止前述情況發生。

2017年推動的「非裔美國人文化遺產行動基金」與麥肯錫．史考特(MacKenzie Scott)等慈善家、「福特基金會」(Ford Foundation)等機構或團體合作，共同募資逾8000萬元，用以金援全美200多個保護計畫。

「非裔美國人文化遺產行動基金」於今年1月15日「馬丁．路德．金恩紀念日」(Martin Luther King Jr. Day)，宣布400萬元的投資計畫，用以維護35座歷史悠久的非裔教堂，而被選中的教堂至今仍持續推動改革。

「非裔美國人文化遺產行動基金」執行長萊格斯(Brent Leggs)說：「我們希望能夠打造財務永續的文化機構，管理這些有形資產，畢竟美式景觀中缺乏可講述非裔生活經歷的代表物，而提高識別程度和代表性，方能展現文化公平。」

以下八個著名的非裔歷史景點，全都受到「非裔美國人文化遺產行動基金」的幫助：

布法羅士兵國家博物館位於「休士頓輕衛隊軍械庫」大樓內，1925年完工的「休士頓輕...
布法羅士兵國家博物館位於「休士頓輕衛隊軍械庫」大樓內，1925年完工的「休士頓輕衛隊軍械庫」是全美最大的非裔軍事文物私人收藏館之一。（截自谷歌地圖）

1. 德州／布法羅士兵國家博物館

布法羅士兵(Buffalo Soldiers)是美國歷史上最著名的兵團，該兵團在南北戰爭(Civil War)後不久的1866年成軍，囊括非裔第9、第10騎兵，以及第24、25步兵團，主要駐紮西部邊境。

布法羅士兵國家博物館收藏可觀。布法羅士兵最初是美國陸軍第10騎兵團的成員，成員中...
布法羅士兵國家博物館收藏可觀。布法羅士兵最初是美國陸軍第10騎兵團的成員，成員中有許多人曾為南北戰爭的奴隸和退伍軍人，該團於1866年在堪薩斯州成立。這個綽號是由參加印第安戰爭的美洲原住民部落取名的，最終成為非裔美國人軍團的代表詞。（取自維基資源共享）

布法羅士兵成員中，有許多人曾為南北戰爭的奴隸和退伍軍人，他們代表了和平時期軍隊中的第一批非裔職業軍人。至於「布法羅士兵」的命名由來，無人確切知曉，但眾人普遍認為，那是與該兵團激戰的美洲原住民所取的名字。

布法羅士兵國家博物館位於「休士頓輕衛隊軍械庫」(Houston Light Guard Armory)大樓內，1925竣工的「休士頓輕衛隊軍械庫」是全美最大的非裔軍事文物私人收藏館之一。

地址：3816 Caroline St, Houston, TX 77004

路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他和...
路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他和妻子露西兒‧阿姆斯壯1943年移居紐約皇后區可樂娜。 1983年，其妻將這棟房子及其內部物件捐給紐約市府打造為「路易阿姆斯壯故居與博物館」(Louis Armstrong House Museum)。（取自維基資源共享）

2. 紐約市／路易阿姆斯壯故居與博物館

路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)堪稱全球最著名的爵士樂歌手之一，他和妻子露西兒．阿姆斯壯(Lucille Armstrong)1943年移居紐約皇后區可樂娜(Corona)，兩人在此長相廝守，直到路易1971年撒手人寰。

路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他略...
路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他略帶沙啞的嗓音，超越種族籓籬和國界。（取自維基共享資源）

1983年，露西兒立下遺囑，將這棟房子及其內部物件捐給紐約市府打造為「路易阿姆斯壯故居與博物館」(Louis Armstrong House Museum)，以及聚焦路易生涯和爵士樂歷史的研究中心，其館藏豐富，包括1600張唱片、86份手稿、5000張相片和120個獎座等。

路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他的...
路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)是全球最著名的爵士樂歌手之一，他的故居館藏豐富，包括1600張唱片、86份手稿、5000張相片和120個獎座等。（取自維基資源共享）

地址：34-56 107th Street, Corona, NY, United States, New York

阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」1963年發動恐攻，造成4名參加主日學的少...
阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」1963年發動恐攻，造成4名參加主日學的少女罹難，這讓該教堂成為美國最著名的民權遺址之一。 1880年，該州唯一的非裔建築師華萊士雷菲爾德獲令設計這座新的教堂建築。它採用改良的羅馬式和拜占庭式設計，擁有尖圓頂的雙塔。（取自臉書）

3. 阿拉巴馬州／第16街浸禮宗教堂

1963年9月15日，推崇「白人至上主義」的3K黨(Ku Klux Klan)成員在阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」發動炸彈恐攻，造成四名參加主日學的少女罹難，這讓該教堂成為美國最著名的民權遺址之一。

阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」成立於1873年，是當地的第一座黑人教堂。...
阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」成立於1873年，是當地的第一座黑人教堂。1880年，該州唯一的非裔建築師華萊士雷菲爾德獲令設計這座新的教堂建築。它採用改良的羅馬式和拜占庭式設計。（取自臉書）

第16街浸禮宗教堂是20世紀早期的紅磚建築，設有兩座塔樓。這座教堂不僅是伯明罕非裔民眾的支柱，也是民權會議、示威集會和社交場所，庇護致力結束阿巴馬州種族隔離的社運人士。

阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」成立於1873年，是當地的第一座黑人教堂。...
阿拉巴馬州伯明罕「第16街浸禮宗教堂」成立於1873年，是當地的第一座黑人教堂。20世紀早期的紅磚建築，設有兩座塔樓。這座教堂不僅是伯明罕非裔民眾的支柱，也是民權會議、示威集會和社交場所，庇護致力結束阿巴馬州種族隔離的社運人士。（取自臉書）

地址：1530 6th Ave N, Birmingham, AL 35203

瑪莎葡萄園島的Shearer Cottage旅館，是「非裔小徑」一個站點之一。1...
瑪莎葡萄園島的Shearer Cottage旅館，是「非裔小徑」一個站點之一。1912年一名奴隸的兒子和其白人主人查爾斯·希勒(Charles Shearer)將位於Oak Bluffs的一間小屋變成了第一家非裔度假客棧，也為島上其他地方不受歡迎的非裔提供避風港。 在「哈林文藝復興時期」（Harlem Renaissance），非裔作家經常前往瑪莎葡萄園島尋找靈感，非裔菁英們可以在此輕鬆地討論種族、宗教、階級、信仰和責任。（取自The Inn at Shearer Cottage臉書）

4. 麻州／瑪莎葡萄園島的非裔文物徑

瑪莎葡萄園島上的非裔文物徑(Black Heritage Trail)於1998...
瑪莎葡萄園島上的非裔文物徑(Black Heritage Trail)於1998年闢建，今年將歡慶25周年，文物徑共有36條小道，縱橫交錯穿越全島，途中可窺見18世紀迄今的非裔歷史遺跡。（取自官網）

麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)坐擁原始海灘和自然美景，使其成為熱門度假勝地，其魅力就連歐巴馬及柯林頓前總統都無法抗拒。

瑪莎葡萄園島上的非裔小徑最新的歷史標記——埃德加敦紀念碼頭上的Nancy Mic...
瑪莎葡萄園島上的非裔小徑最新的歷史標記——埃德加敦紀念碼頭上的Nancy Michael新雕塑。1778年，六歲的Michael被賣給了葡萄園港的一個家庭；三年後，麻州廢除奴隸制，但她仍一直被奴役。最終官方要求付給她賠償金。（取自臉書）

非裔文物徑(Black Heritage Trail)於1998年闢建，今年歡慶25周年，文物徑共有36條小道，縱橫交錯穿越全島，途中可窺見18世紀迄今的非裔歷史遺跡。

聖約瑟夫的非洲衛理公會主教教堂(St. Joseph's African Met...
聖約瑟夫的非洲衛理公會主教教堂(St. Joseph's African Methodist Episcopal Church)是海地(Hayti)這地區唯一在都市更新中倖存下來的建築物。 在1970年代，聖約瑟夫AME教會搬到一個新的教堂所在地，聖約瑟夫歷史基金會(SJHF)保護裝飾精美的舊聖殿。教堂建築群更名為海地遺產中心，列入國家歷史地標名錄。（取自官網）

5. 北卡羅來納州／海地遺產中心

1880年代到1940年代期間，北卡羅來納州德漢市(Durham)的海地區(Hayti)便是繁華的非裔社區，後來因為城市重建計畫及興修「北卡羅來納州147號公路」而有部分被拆除。

聖約瑟夫的非洲衛理公會主教教堂(St. Joseph's African Met...
聖約瑟夫的非洲衛理公會主教教堂(St. Joseph's African Methodist Episcopal Church)1891年竣工。這座教堂是海地這地區唯一在都市更新中倖存下來的建築物，裡面設有「海地遺產中心」(Hayti Heritage Center)，非裔在此透過歌曲、舞蹈、電影和對話的方式交流。 （取自opendurham官網／Duke Rare Book and Manuscript Collection）

聖約瑟夫的非洲衛理公會主教教堂(St. Joseph's African Methodist Episcopal Church)1891年竣工，24扇彩色玻璃窗別具特色。這座教堂是海地唯一在都更中倖存下來的建築物，裡面設有「海地遺產中心」(Hayti Heritage Center)，非裔文化在此透過歌曲、舞蹈、電影和對話的方式慶祝。

地址：2521 Fayetteville St, Durham, NC 27707

海地遺產中心：804 Old Fayetteville St, Durham, NC 27701

林奇堡斯街上安妮斯賓塞的故居和花園博物館，她是1920年代非裔文學和文化運動的關...
林奇堡斯街上安妮斯賓塞的故居和花園博物館，她是1920年代非裔文學和文化運動的關鍵人物。（取自維基）

6. 維吉尼亞州／安妮斯賓塞故居和花園博物館

哈林文藝復興(Harlem Renaissance)時期的詩人、民權運動分子安妮．斯賓塞(Anne Spencer)是1920年代非裔文學和文化運動不可或缺的關鍵人物。

安妮斯賓塞是1920年代非裔文學和文化運動的重要人物。（取自維基）
安妮斯賓塞是1920年代非裔文學和文化運動的重要人物。（取自維基）

斯賓塞在維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)推廣社運活動，並與丈夫於1913年創辦「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)的林奇堡分會。

林奇堡斯街上安妮斯賓塞的故居和花園博物館，她是1920年代非裔文學和文化運動的關...
林奇堡斯街上安妮斯賓塞的故居和花園博物館，她是1920年代非裔文學和文化運動的關鍵人物。（取自維基）

美國民權作家詹森(James Weldon Johnson)於1919年造訪NAACP林奇堡分會時，意外察覺斯賓塞的詩詞天賦並將她的創作「蜀山宴前」(Before the Feast of Shushan)刊登於NAACP雜誌「危機」(The Crisis)之中，日後引起美國著名詩人休斯(Langston Hughes)的關注，斯賓塞的詩人生涯就此展開。 

地址：1313 Pierce St, Lynchburg, VA 24501

米切爾維爾鎮(Mitchelville)是美國第一個自由非裔自治鎮，如今的自由公...
米切爾維爾鎮(Mitchelville)是美國第一個自由非裔自治鎮，如今的自由公園也是考古遺址。（取自官網）

7. 南卡羅來納州／米切爾維爾自由公園

1862年成立的米切爾維爾鎮(Mitchelville)位於南卡州希爾頓角(Hilton Head Island)，它是美國第一個自由非裔自治鎮，其鼎盛時期曾有3000名曾被奴役的居民住在200英畝的土地上。該鎮居民可選舉官員，接受義務教育，且有自成一套的法律制度，這些權利是他們遭奴役剝奪時所沒有的。

米切爾維爾鎮(Mitchelville)是美國第一個自由非裔自治鎮，如今是一座公...
米切爾維爾鎮(Mitchelville)是美國第一個自由非裔自治鎮，如今是一座公園，也是考古遺址。（取自臉書）

如今，米切爾維爾既是一座公園，也是考古遺址，遊客可以自行探索非裔追求自治的軌跡並欣賞古蹟建築。

地址：1 Town Center Court, Hilton Head Island, SC, United States, 29928

芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯...
芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯起點。（截自谷歌地圖）

8. 伊利諾州／南區社區藝術中心

伊利諾州芝加哥「南區社區藝術中心」(South Side Community Arts Center)是全美最古老的非裔藝術中心，這座1940年落成的藝術中心隸屬於當時總統羅斯福(Franklin Roosevelt)公共事業振興署(Works Progress Administration)的「聯邦藝術計畫」(Federal Art Project)，且是公共事業振興署100多項計畫中唯一仍在原址運作的藝術中心。

芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯...
芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯起點。圖為官方標誌。（取自官網）

南區社區藝術中心附設教室、演藝廳和畫廊，是許多著名非裔藝術家的職涯起點。如今，南區社區藝術中心透過藝術展覽，延續培育非裔藝術家的傳統，定期舉辦各項活動，如今年2月到3月主題為「應許之地」(The Promised Land)，展出11位當代藝術家的作品。

芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯...
芝加哥「南區社區藝術中心」是全美最古老的非裔藝術中心，是許多著名非裔藝術家的職涯起點。圖為官方販售的袋子。（取自臉書）

地址：3831 S Michigan Ave, Chicago, IL 60653

非裔 北卡羅來納州 博物館

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非裔歷史月／起源篇／3大看點 非裔今昔的挑戰

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