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醫藥／腫瘤害婦人大腸阻塞 金屬支架撐腸道助通暢

黃寅
腫瘤造成腸道阻塞，讓婦人拉不出來，新支架手術讓她免造人工肛門；圖為示意圖。 （本報資料照片）
腫瘤造成腸道阻塞，讓婦人拉不出來，新支架手術讓她免造人工肛門；圖為示意圖。 （本報資料照片）

一名60歲婦人連續多天沒有排氣、排便，甚至因腹部鼓脹嚴重導致走路困難，急診時腹部電腦斷層發現疑為大腸腫瘤造成大腸阻塞，導致「吃不下、拉不出」經醫師在阻塞處放置金屬支架把腸道撐開，隔天她馬上可以排便、排氣，也可正常飲食，等出院返家休息兩周後，再接受微創腹腔鏡腫瘤切除手術，目前狀況穩定追蹤中。

台灣中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師蔡元耀說，臨床上，大腸阻塞多為大腸腫瘤造成，當腫瘤侵犯腸道肌肉層時，腸道便失去彈性，隨著腫瘤蔓延、擴大，便可能阻塞腸道，腸道也會發炎、腫脹，進而衍生食慾減退，飲食後容易腹脹，常有便意卻排便困難與體重減輕等症狀。

腸阻塞病患過去多半需接受暫時性腸造口（人工肛門）手術，先將腸道阻塞部位切除，待腸子腫脹消退後，再進行腫瘤切除。病患除了接受全身麻醉，住院天數也拉長，更須隨時注意照護，避免感染。如今，病患可以選擇使用大腸金屬支架，在短時間即可改善腸阻塞問題，恢復正常生活。

他說，多數病人進入急診室前，往往因腸阻塞而營養狀況不佳，手術發生併發症風險較高。如能先置放大腸金屬支架，支架放置後即可開始進食，恢復營養攝取。後續再搭配腹腔鏡微創手術切除腫瘤，術後併發症、感染風險就會明顯降低，不僅住院、復原時間大幅縮短，對於70歲以上年長者或合併心衰竭、腎功能不佳等慢性病患者尤其適合。

腫瘤 手術 併發症

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