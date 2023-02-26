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醫藥／圓禿及早治療 髮量很快長回來

徐如宜
50歲婦人突然大量掉髮出現嚴重圓禿（左），幸好把握黃金治療期，很快重新長回髮量（右）。（圖：樂活健康診所提供）
50歲婦人突然大量掉髮出現嚴重圓禿（左），幸好把握黃金治療期，很快重新長回髮量（右）。（圖：樂活健康診所提供）

一名50歲的職業婦女，有天突然大量掉髮，一度誤為是「卡到陰」而去收驚，也曾使用偏方，但頭髮還是不斷脫落，且愈來愈嚴重，出現一些硬幣大小的光滑掉髮斑塊。另一名就讀設計科系的女大生，因籌備畢業展，壓力大到大量掉髮，醫師診斷是圓禿，用去敏法及早治療，讓髮量又長回來。

台灣樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋表示，圓禿又稱為圓形禿、鬼剃頭，是很常見的疾病。最常出現單一的一至兩公分大小、光滑掉髮斑塊。至於發生原因，已知為自體免疫疾病，就是病患本身免疫系統錯亂，誤將身體的毛髮器官當作外來物質，發動免疫系統去攻擊毛囊，造成異常掉髮。

張祺璋表示，這名50歲的職業婦女，平日自覺沒什麼工作或家庭的壓力，引起圓禿的原因，比較偏向是荷爾蒙的影響，因為荷爾蒙的變動和圓禿間有明顯關聯。其他成因還包括，精神上長期慢性壓力、休克和突然極大壓力、身體創傷、局部皮膚受傷、基因性、病毒細菌感染、過敏、化學物影響及季節改變等。

「若能把握黃金治療期，治療效果會更好。」張祺璋提醒圓禿患者，一旦出現明顯急性大量掉髮，或是一夜之間發現接連一大把的大量掉髮，就須盡早就醫接受治療。

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