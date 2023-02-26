我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

醫藥／「一分鐘微笑量表」 快速評估類風濕性關節炎

謝松洲

類風濕性關節炎是常見的自體免疫性疾病，若未及早診斷、妥善治療，將導致骨關節扭曲變形，失去生活自理能力。

類風濕性關節炎因免疫系統失衡，攻擊自身關節，以致手腳關節持續發炎腫痛，主要症狀為關節腫痛、晨僵、疲倦、體重下降、口眼乾燥等。如未積極治療，將疾病控制在「緩解」目標，骨關節長期承受慢性、發炎性滑膜炎，將導致軟骨蛀蝕、關節組織遭受破壞，手腳關節扭曲變形。

臨床顯示，不少病人因治療未達標，在疾病發作後的二至三年就無法正常活動，必須坐在輪椅上，甚至長期臥床。除了面臨關節損害所引發的失能風險，類風濕性關節炎患者也常合併乾燥症、肺纖維化、慢性疼痛，且因身體處於慢性發炎狀態，抵抗力較差，容易感染病菌。

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟近期推出「一分鐘微笑量表」，病友可快速評估自身狀況，項目包括：身體狀況分數、疼痛分數，以及是否困難或無法完成五大生活行為（自行穿衣服、自行起床、舉杯喝水、自行清洗、擦乾身體、在戶外平地上行走）分數，透過分數得到相對應疾病控制的表情符號，例如開心、可以、辛苦、難過等四種表情。

病友每周可透過微笑量表自我評估，記錄個人表情標章，藉此掌握疾病現況，回診時成為醫師精準用藥的重要參考依據，設定治療目標，可更快達到且維持更好的疾病控制效果。

傳統治療以類固醇、免疫調節藥物為主，類固醇只能緩和症狀，減少發炎疼痛。傳統口服免疫製劑雖然能緩解病程，但治療效果有限，患者骨關節仍持續遭受破壞，惡心嘔吐、極度疲倦等副作用較大，也影響部分病友的就醫意願。

隨醫界對致病機轉的瞭解、生物技術進步，類風濕性關節炎治療邁入標靶治療，近十年從針劑大分子生物製劑進化至口服標靶小分子藥物，治療效果更好，儘管損傷的骨關節組織難復原，但可停止受創。

無論是傳統治療藥物或較新的口服小分子標靶藥物、針劑的生物製劑，健保均提供給付，由臨床醫師參考疾病活動度等因素來決定治療用藥。（作者為台大醫院內科部免疫風濕科主治醫師）

關節 健保

上一則

醫藥／圓禿及早治療 髮量很快長回來

下一則

醫藥／拔完智齒還是痛不停 竟是口腔癌作怪

延伸閱讀

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法 幫助患者減輕疼痛並恢復機能

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法 幫助患者減輕疼痛並恢復機能
肩膀脫臼怎麼辦？1復位方式精準、復原時間短

肩膀脫臼怎麼辦？1復位方式精準、復原時間短
肩膀脫臼 複合式手術室精準復位

肩膀脫臼 複合式手術室精準復位
醫藥／大啖火鍋腳趾腫痛 竟是痛風

醫藥／大啖火鍋腳趾腫痛 竟是痛風

熱門新聞

打哈欠的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

封面故事／辦保險、買設備…做足功課 迎接我的招財貓Mega

2023-02-19 14:20
想要躋身百萬富翁行列？先養成他們致富的八大習慣。(Getty Images)

理財百科／8大習慣 養成百萬富翁

2023-02-19 14:46
受救助動物。（受訪者提供）

封面故事／大麻補充劑、保險…寵物市場消費漲勢驚人

2023-02-19 12:33
2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價。（Getty Images）

美國現象／護士職業道德 連20年評價最高

2023-02-19 14:51
孩子們為Snowy特製的生日大餐。(曉亞提供)

封面故事／憨傻博美 上天賜予的寶貝

2023-02-19 02:27
公民在海外娶妻生子，再回到美國。怎樣才能把妻子和孩子帶到美國？(Getty Images)。

移民專頁／符合條件 公民身分可傳給海外婚生子女

2023-02-19 02:14

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件