你我不同調／別把你的落日 變成我的焦慮

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

經濟學者克魯曼(Paul Krugman)評拜登總統8日發表的國情咨文演說，以及反對黨共和黨 的反應，認為頗不可思議，共和黨簡直在主張戰爭即和平、自由即奴役、民主黨都激進派，顛倒黑白，其實共和黨才在一心一意煽動文化戰爭，罔顧民生。

國情咨文 引共和黨上鉤

政治演講如國情咨文，很少能造就多大不同，但卻是很好的導覽，可以一窺政治風景。拜登國情咨文演說時，顯然故意引戰，尤其一直想釣共和黨上鉤，說他們當中有些危及聯邦醫療保險 (Medicare)及社會安全制度；克魯曼認為，實情本就如此。

阿肯色州長莎拉‧桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)代表共和黨對拜登國情咨文的反應，她宣稱國家分裂成兩黨，其中一黨專注於柴米油鹽之類常民事務，另一黨則執迷於發動文化戰爭。克魯曼認為此話不假，但桑德斯把政黨顛而倒之，共和黨才熱中於文化戰爭，完全不顧尋常百姓操心的事，而不是民主黨。

拜登說有些共和黨人要替聯邦醫療保險及社安制度設日落條款，結果共和黨以大罵「騙子」來回敬他。但「全國共和黨參議員委員會」(National Republican Senatorial Committee)主席史考特(Rick Scott)就去年提出一項「拯救美國計畫」，其中有一條改革明文說，「所有聯邦立法都要設五年日落條款」。

沒錯，設有日落條款的施政可以翻新。但拜登說的也是事實：大家怎能確保現在的共和黨會投票支持社安制度及聯邦醫療保險以其目前樣貌維持下去？

此外還有算術的問題。共和黨矢言十年內消除預算赤字，但除非國家加稅，不然不大砍聯邦醫險、社安制度，那根本不可能辦到，而加稅又是共和黨激烈反對的事。

大家要謹記，聯邦醫療保險及社安制度是保護長者的施政，也是國家長期計畫財政開支的重中之重，大多數人盼望退休之後，能過上有尊嚴、還可以的日子，就靠兩項施政。每五年就把兩項施政拿上砧板，即便只是想想，都會引發無限焦慮。

因此共和黨對拜登國情咨文的說法，才會歇斯底里，但拜登說得完全正確。

再看看桑德斯對拜登的反應，事態就更明了。

桑德斯的演說就是對覺醒(wokeness)一派的討伐檄文，也是近來共和黨的標準招數，完全可事先料想到；好比「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)上會聽到的演說；但桑德斯講的話，可不是在CPAC上演講，她是存心向全國講話，駁斥美國總統。

因此，誠如薩金特(Greg Sargent)在華盛頓郵報上撰寫的，桑德斯講話時，大致都用右派圈內人的行話，真是值得一提。她宣稱在阿肯色州已鏟除種族批判論(C.R.T.)，連種族批判論的全名都沒解釋；有多少美國人曉得種族批判論，遑論認為它是極惡的東西？

阿肯色州長桑德斯代表共和黨對拜登國情咨文的反應，她宣稱國家分裂成兩黨，其中一黨專注於柴米油鹽之類常民事務，另一黨則執迷於發動文化戰爭。克魯曼質疑是哪一黨執迷於發動文化戰爭。（Getty Images）

批桑德斯論調 邏輯不通

就此而言，焦點團體認為，大多數人不曉得「覺醒」的意思，也不知何以該害怕它。

只是不止如此，還有更糟的。桑德斯似乎在說，覺醒政策該為「高油價」、「果菜架上空空如也」負責；話雖如此，她的遣詞用字有點含糊不清。

那麼，首先該推論桑德斯講的通與不通。種族批判論如何能導致全球原油價格飆高，而讓全球加油站都調升價格？它怎能讓全球供應鏈打結，全球貨輪供不應求？

再來，一個政治人物真的關心民生，應該曉得自己舉的例子，想印證拜登政策失敗，都已經失效、賣不動了。油價的確大漲一陣子，去年夏天升到每加侖5元，但此後大幅下跌。

克魯曼指出，自己對燃料買不買得起的指標，是一加侖汽油的售價，占尋常工人周薪的百分比，目前指標顯示，跟2018到2019年的均值大約一樣。但共和黨當時怎沒對油價咆哮。

至於抱怨貨架空空就更不合現況了。一年前供應鏈亂七八糟，但此後壓力已經大為減輕，雖說總有些商品稀缺，例如禽流感讓雞蛋供不應求，可物價可能在往下掉，只是抱怨貨價空空，此時倒是揮之不去。

這麼講好了，桑德斯對尋常百姓日常問題的看法，似乎並沒立足在直接感受民生，而是靠福斯新聞網的報導，鼓吹拜登治下發生的壞事，卻從不提事態再次改善。

要說明的是：左派也有文化好戰分子，其中有些人連社會自由派看了都討厭，但沒幾個人有可觀力量，而且肯定沒統治民主黨；民主黨可沒閉鎖在封閉的心靈宇宙，對不快的事漠不關心；文化好戰派的交流用語，他人全然聽不懂。