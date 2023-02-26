娛樂／Karma 寶萊塢最長吻戲之謎

1933年寶萊塢電影「Karma」經典纏綿吻戲。（取材自維基百科）

美麗的公主俯身，試圖用一個香吻喚醒被眼鏡蛇咬傷而陷入昏迷的愛人，1933年的寶萊塢（Bollywood）電影 「Karma」締造堪稱印度 電影史上最長的4分鐘纏綿吻戲。這幅浪漫畫面原本被視為現實夫妻德維卡拉尼（Devika Rani）和希曼叔雷（Himanshu Rai）的恩愛寫照，不僅是寶萊塢電影首次公然播映親密的接吻畫面，且這一親就締造恆久不滅的紀錄，成為「寶萊塢史上最長的一吻」。

然而，這一切都是假的！

「最長的一吻：德維卡拉尼的一生與時代，暫譯」（The Longest Kiss: The Life and Times of Devika Rani）一書作者基什瓦德賽（Kishwar Desai）表示，「電影Karma是在希曼叔雷與拉尼新婚不久後拍攝，他們當時還深愛彼此，因此這個銀幕上的熱情吻戲，一點也不令人訝異。」

英國 廣播公司（BBC）報導，「最長的一吻：德維卡拉尼的一生與時代」一書獲得「印度國家電影獎最佳電影書籍」（National Film Award for Best Book on Indian Cinema），該獎項由印度首位原住民女性總統慕爾穆（Draupadi Murmu）親自頒發獎章給作者德賽。

德賽解釋，「當時的印度正值英國殖民統治時期，許多印度電影都是為西方觀眾所設計和製作，而1920年代後期和1930年代電影的特色正是接吻」，Karma等其他許多當時的電影都存在濃厚的「異國情調東方主義色彩」。

「Karma」充滿濃濃印度風情。（取材自維基百科）

超過4分鐘 話題不朽

印度媒體當時報導，這幕吻戲超過4分鐘，拉尼與希曼叔雷的親密吻戲成為印度影史中神話般的不朽話題。兩人1934年成立印度第一家專業電影製片工作室「孟買對講機」（Bombay Talkies），引領印度有聲電影頭一個10年的產業風潮，其中許多潮流元素至今仍有人追隨不懈。

德賽表示，「傳言這個吻超過4分鐘，但事實並非如此，這一吻顯然不是寶萊塢電影中最長的一吻。它甚至不是一個吻，而是一系列的親吻。如果認真計算時間，可能不會超過兩分鐘。」

德賽接著說，那個吻當時並非這部電影的賣點，「但是因為後來成為受歡迎的神話，但極可能是媒體炒作」。

「Karma」由德維卡拉尼與新婚丈夫共同主演，圖為劇照。（取材自IMDb）

公開示愛 印度電影禁忌

這部愛情電影總長63分鐘，由英國電影製作人杭特（JL Freer Hunt）執導，內容以實際的皇宮及極具東方色彩的輝煌場景為特色，夾雜許多西方觀眾喜愛的陳詞濫調，如印度皇室、獵虎、眼鏡蛇和弄蛇人等。

數十年來，公開示愛向來是印度電影的禁忌，但近年寶萊塢電影對於情愛表現的描繪更顯大膽。

好萊塢男星李察吉爾（Richard Gere）2007年在印度德里的一場慈善活動中，公然親吻寶萊塢女演員希爾柏謝迪（Shilpa Shetty）之後，爆發連串抗議活動；抗議群眾焚燒李察吉爾的肖像海報，指責他侮辱了印度文化。

幾年後，印度一對新婚夫妻在德里公開接吻，結果被依猥褻罪名起訴。

印度電影審查委員會直到幾年前，都以超級嚴格的標準，密切關查任何稍嫌「不雅」的事物。上有政策，下有對策，寶萊塢電影以花朵互相摩擦來暗示親吻，而拿鐵咖啡則用以暗示激情。Karma則因為製作年代久遠，而意外成為一部以吻戲為特色的古老電影。

獲封「印度電影第一夫人」的德維卡拉尼在寶萊塢影史地位無可取代。（取材自維基百科）

只為宣示 寶萊塢做得到

德賽表示，Karma這部電影並不賣座，因為拉尼的歌劇式唱腔並不符合印度觀眾的胃口，但這部電影作的真正目的並非膾炙人口，而是一種「宣示」，「告訴全世界，孟買可以為國際大舞台製作電影」。

德賽說，「希曼叔雷在歐洲本來就很成功且被視為明日之星，但他是聰明的商人，希望在寶萊塢成立工作室，並透過製作電影傳遞『印度也能做出好萊塢等級電影』的訊息。」

德賽解釋，傳遞這樣的訊息有其必要，因為希曼叔雷潛在的投資者是英國人和富裕的波斯移民，他們的觀點相當西化。

拉尼的身世背景就此派上用場，身為1913年諾貝爾（Nobel Prize）文學獎桂冠泰戈爾（Rabindranath Tagore）的曾侄女，她9歲起就在英國接受教育，「根本就是極具國際觀的西方人」。

德賽在書中寫道，Karma在英國倫敦的大理石拱門（Marble Arch）劇院廣受好評，傳言當時的英國國王喬治5世（King George V）和瑪麗王后（Queen Mary），以及多位王宮貴族都出席觀影。

英國評論家對拉尼的容貌與演技留下深刻印象，形容她是「當時受到好萊塢與歐洲電影界追捧，且國際知名的唯一一位印度影星」。不過，拉尼當時並未留在歐洲影壇發展，而是愛相隨回到印度，與希曼叔雷在孟買創辦「孟買對講機」。

拉尼在那之後演出十多部電影，並曾搭檔傳奇演員庫馬爾（Ashok Kumar）演出1936年的愛情電影「Achhut Kanya」（賤民少女），詮釋印度種姓（Caste）制度中的賤民階級女子愛上高種姓男子的曲折故事。

1936年電影「賤民少女」。（取材自IMDb）

有才又美麗的拉尼很快擄獲粉絲的心，獲封「印度電影第一夫人」，但她與希曼叔雷的感情很快變調，甚至發現希曼叔雷曾有一段婚姻，還有一個女兒。

兩人關係逐漸破裂到無法修復的地步，第二次世界大戰爆發重創「孟買對講機」，社內所有德國職員都被捕，關進英國統治者在印度設置的監牢。

希曼叔雷1940年逝世，拉尼轉任製作人，並與傳奇影星瑪杜芭拉（Madhubala）和迪利普庫馬（Dilip Kumar）合作，拍出許多超級賣座的電影。1945年，拉尼賣掉她在「孟買對講機」持有的股份，改嫁駐印度的俄羅斯畫家羅里（Svetoslav Roerich），兩人隨後搬到印度北部、毗連中國西藏自治區的喜馬偕爾邦（Himalayan state of Himachal Pradesh），最終定居印度第三大城市邦加羅爾（Bengaluru），直到羅里1993年逝世，而拉尼也在1994年駕鶴西歸。

印度2011年將德維卡拉尼倩影發行郵票。（取材自維基百科）

「孟買對講機」在拉尼離開後營運每況愈下，1954年宣告收攤。