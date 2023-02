娛樂／Karma 寶萊塢最長吻戲之謎

1933年寶萊塢電影「Karma」經典纏綿吻戲。(取材自維基百科)

美麗的公主俯身,試圖用一個香吻喚醒被眼鏡蛇咬傷而陷入昏迷的愛人,1933年的寶萊塢(Bollywood)電影 「Karma」締造堪稱印度 電影史上最長的4分鐘纏綿吻戲。這幅浪漫畫面原本被視為現實夫妻德維卡拉尼(Devika Rani)和希曼叔雷(Himanshu Rai)的恩愛寫照,不僅是寶萊塢電影首次公然播映親密的接吻畫面,且這一親就締造恆久不滅的紀錄,成為「寶萊塢史上最長的一吻」。

然而,這一切都是假的!

「最長的一吻:德維卡拉尼的一生與時代,暫譯」(The Longest Kiss: The Life and Times of Devika Rani)一書作者基什瓦德賽(Kishwar Desai)表示,「電影Karma是在希曼叔雷與拉尼新婚不久後拍攝,他們當時還深愛彼此,因此這個銀幕上的熱情吻戲,一點也不令人訝異。」

英國 廣播公司(BBC)報導,「最長的一吻:德維卡拉尼的一生與時代」一書獲得「印度國家電影獎最佳電影書籍」(National Film Award for Best Book on Indian Cinema),該獎項由印度首位原住民女性總統慕爾穆(Draupadi Murmu)親自頒發獎章給作者德賽。

德賽解釋,「當時的印度正值英國殖民統治時期,許多印度電影都是為西方觀眾所設計和製作,而1920年代後期和1930年代電影的特色正是接吻」,Karma等其他許多當時的電影都存在濃厚的「異國情調東方主義色彩」。

「Karma」充滿濃濃印度風情。(取材自維基百科)

超過4分鐘 話題不朽

印度媒體當時報導,這幕吻戲超過4分鐘,拉尼與希曼叔雷的親密吻戲成為印度影史中神話般的不朽話題。兩人1934年成立印度第一家專業電影製片工作室「孟買對講機」(Bombay Talkies),引領印度有聲電影頭一個10年的產業風潮,其中許多潮流元素至今仍有人追隨不懈。

德賽表示,「傳言這個吻超過4分鐘,但事實並非如此,這一吻顯然不是寶萊塢電影中最長的一吻。它甚至不是一個吻,而是一系列的親吻。如果認真計算時間,可能不會超過兩分鐘。」

德賽接著說,那個吻當時並非這部電影的賣點,「但是因為後來成為受歡迎的神話,但極可能是媒體炒作」。

「Karma」由德維卡拉尼與新婚丈夫共同主演,圖為劇照。(取材自IMDb)

公開示愛 印度電影禁忌

這部愛情電影總長63分鐘,由英國電影製作人杭特(JL Freer Hunt)執導,內容以實際的皇宮及極具東方色彩的輝煌場景為特色,夾雜許多西方觀眾喜愛的陳詞濫調,如印度皇室、獵虎、眼鏡蛇和弄蛇人等。

數十年來,公開示愛向來是印度電影的禁忌,但近年寶萊塢電影對於情愛表現的描繪更顯大膽。

好萊塢男星李察吉爾(Richard Gere)2007年在印度德里的一場慈善活動中,公然親吻寶萊塢女演員希爾柏謝迪(Shilpa Shetty)之後,爆發連串抗議活動;抗議群眾焚燒李察吉爾的肖像海報,指責他侮辱了印度文化。

幾年後,印度一對新婚夫妻在德里公開接吻,結果被依猥褻罪名起訴。

印度電影審查委員會直到幾年前,都以超級嚴格的標準,密切關查任何稍嫌「不雅」的事物。上有政策,下有對策,寶萊塢電影以花朵互相摩擦來暗示親吻,而拿鐵咖啡則用以暗示激情。Karma則因為製作年代久遠,而意外成為一部以吻戲為特色的古老電影。

獲封「印度電影第一夫人」的德維卡拉尼在寶萊塢影史地位無可取代。(取材自維基百科)

只為宣示 寶萊塢做得到

德賽表示,Karma這部電影並不賣座,因為拉尼的歌劇式唱腔並不符合印度觀眾的胃口,但這部電影作的真正目的並非膾炙人口,而是一種「宣示」,「告訴全世界,孟買可以為國際大舞台製作電影」。

德賽說,「希曼叔雷在歐洲本來就很成功且被視為明日之星,但他是聰明的商人,希望在寶萊塢成立工作室,並透過製作電影傳遞『印度也能做出好萊塢等級電影』的訊息。」

德賽解釋,傳遞這樣的訊息有其必要,因為希曼叔雷潛在的投資者是英國人和富裕的波斯移民,他們的觀點相當西化。

拉尼的身世背景就此派上用場,身為1913年諾貝爾(Nobel Prize)文學獎桂冠泰戈爾(Rabindranath Tagore)的曾侄女,她9歲起就在英國接受教育,「根本就是極具國際觀的西方人」。

德賽在書中寫道,Karma在英國倫敦的大理石拱門(Marble Arch)劇院廣受好評,傳言當時的英國國王喬治5世(King George V)和瑪麗王后(Queen Mary),以及多位王宮貴族都出席觀影。

英國評論家對拉尼的容貌與演技留下深刻印象,形容她是「當時受到好萊塢與歐洲電影界追捧,且國際知名的唯一一位印度影星」。不過,拉尼當時並未留在歐洲影壇發展,而是愛相隨回到印度,與希曼叔雷在孟買創辦「孟買對講機」。

拉尼在那之後演出十多部電影,並曾搭檔傳奇演員庫馬爾(Ashok Kumar)演出1936年的愛情電影「Achhut Kanya」(賤民少女),詮釋印度種姓(Caste)制度中的賤民階級女子愛上高種姓男子的曲折故事。

1936年電影「賤民少女」。(取材自IMDb)

有才又美麗的拉尼很快擄獲粉絲的心,獲封「印度電影第一夫人」,但她與希曼叔雷的感情很快變調,甚至發現希曼叔雷曾有一段婚姻,還有一個女兒。

兩人關係逐漸破裂到無法修復的地步,第二次世界大戰爆發重創「孟買對講機」,社內所有德國職員都被捕,關進英國統治者在印度設置的監牢。

希曼叔雷1940年逝世,拉尼轉任製作人,並與傳奇影星瑪杜芭拉(Madhubala)和迪利普庫馬(Dilip Kumar)合作,拍出許多超級賣座的電影。1945年,拉尼賣掉她在「孟買對講機」持有的股份,改嫁駐印度的俄羅斯畫家羅里(Svetoslav Roerich),兩人隨後搬到印度北部、毗連中國西藏自治區的喜馬偕爾邦(Himalayan state of Himachal Pradesh),最終定居印度第三大城市邦加羅爾(Bengaluru),直到羅里1993年逝世,而拉尼也在1994年駕鶴西歸。

印度2011年將德維卡拉尼倩影發行郵票。(取材自維基百科)

「孟買對講機」在拉尼離開後營運每況愈下,1954年宣告收攤。