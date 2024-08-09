我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人機長分享 乘客在飛機上別做這兩件事

帥到爆紅的南韓射擊銀牌女將返國 記者會上突暈倒

新高 亞城第3季公寓需求量逾9000套

特派員黃惠玲／綜合報導

喬治亞州亞特蘭大約有50% 的家庭是租屋者，最新的一份市場顯示，亞特蘭大的公寓在疫情後已經達到歷史新高，預估今年第三季該市的公寓需求量為9008套。

Norada房產投資網站指出，在新冠疫情最嚴重的時期，亞特蘭大的房租價格暴跌，當時該市的大部分經濟處於停滯狀態，除了郊區未受到太大影響外，市區包括Buckhead、Lindbergh、Emory、Midtown等社區的租金都明顯下挫。

但最新的市場報告顯示，亞城正從疫情的影響中快速復甦。根據Realpage.com分析，亞特蘭大的公寓需求創歷史新高，而整個喬治亞州的公寓需求量更位居全美之冠。亞特蘭大第三季的公寓需求量達9008套。

Zumper亞特蘭大都會區報告分析了各大都會城市的活躍房源，並列出最昂貴和最便宜的城市以及租金增長最快的城市。喬治亞州6月份一房的中位租金為1286元。其中阿爾法利塔(Alpharetta)是租金最昂貴的城市，一房月租1850元，而羅馬(Rome)是最便宜的城市，一房月租只要850元。

至於過去12個月亞特蘭大都會區發展最快的城市：雅典(Athens)的租金成長最快，過去一年上漲了12.5%。East Point的租金上漲8.2%，排名第二。Newnan排名第三，租金上漲3.8%。

如果以最近兩個月的租金增長排名，亞特蘭大都會區的瑪麗埃塔(Marietta)的月租增幅最大達1.6%。亞特蘭大租金上漲1.2%，位居第二。Lawrenceville 和 Mcdonough並列第三，租金均調漲了0.7%。

租金 亞特蘭大 大都會

上一則

「按摩一番」夏日綿綿優惠連連 促銷限時折扣高達$5,000

下一則

華府租金高漲 1500元僅能租464平方呎

延伸閱讀

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台
屢遭川普攻擊 喬州長：勿侮辱同黨人

屢遭川普攻擊 喬州長：勿侮辱同黨人
2陸客自加州偷渡入境 夾帶25萬元金條涉大額洗錢被捕

2陸客自加州偷渡入境 夾帶25萬元金條涉大額洗錢被捕
2中國走線客 攜帶25萬金條被捕

2中國走線客 攜帶25萬金條被捕

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
明州州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲批共和黨 「都是些怪人」

2024-08-06 10:39
川普3日在喬治亞州立大學(GSU)的一場集會中將攻擊炮火對準該州州長坎普。(美聯社)

屢遭川普攻擊 喬州共和黨州長：別把我家人扯進來

2024-08-05 10:25

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣