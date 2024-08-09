新高 亞城第3季公寓需求量逾9000套

喬治亞州亞特蘭大 約有50% 的家庭是租屋者，最新的一份市場顯示，亞特蘭大的公寓在疫情後已經達到歷史新高，預估今年第三季該市的公寓需求量為9008套。

Norada房產投資網站指出，在新冠疫情最嚴重的時期，亞特蘭大的房租價格暴跌，當時該市的大部分經濟處於停滯狀態，除了郊區未受到太大影響外，市區包括Buckhead、Lindbergh、Emory、Midtown等社區的租金 都明顯下挫。

但最新的市場報告顯示，亞城正從疫情的影響中快速復甦。根據Realpage.com分析，亞特蘭大的公寓需求創歷史新高，而整個喬治亞州的公寓需求量更位居全美之冠。亞特蘭大第三季的公寓需求量達9008套。

Zumper亞特蘭大都會 區報告分析了各大都會城市的活躍房源，並列出最昂貴和最便宜的城市以及租金增長最快的城市。喬治亞州6月份一房的中位租金為1286元。其中阿爾法利塔(Alpharetta)是租金最昂貴的城市，一房月租1850元，而羅馬(Rome)是最便宜的城市，一房月租只要850元。

至於過去12個月亞特蘭大都會區發展最快的城市：雅典(Athens)的租金成長最快，過去一年上漲了12.5%。East Point的租金上漲8.2%，排名第二。Newnan排名第三，租金上漲3.8%。

如果以最近兩個月的租金增長排名，亞特蘭大都會區的瑪麗埃塔(Marietta)的月租增幅最大達1.6%。亞特蘭大租金上漲1.2%，位居第二。Lawrenceville 和 Mcdonough並列第三，租金均調漲了0.7%。