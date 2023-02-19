料理功夫／香甜可口 手工草莓蛋糕

植物性奶霜可在Smart & Final買到。

雞蛋 價格飛漲，西點蛋糕的價格也隨之水漲船高。主婦們不妨在家試做蛋糕，不但誠意滿滿，也有成就感。趁草莓上市期，使用草莓做蛋糕香甜養眼。以下是我為朋友做的草莓生日蛋糕。

蛋糕體材料：

蛋4個、砂糖67克、低筋麵粉83克、泡打粉（baking powder）1匙、蔬菜 油60克、水或橙汁60克、鹽1/8匙、醋1滴。

裝飾材料：

草莓1盒、草莓果醬、Frostin Pride植物性奶霜1杯、巧克力碎、巧克力醬、牛奶 1/3杯、水2湯匙、無味果膠1匙。

作法：

1.預熱烤箱350℉。

2.將冰過的雞蛋蛋白、蛋黃分開，分別置入無油、無水的料盆。蛋黃稍打發後，加入過篩麵粉、泡打粉、蔬菜油、水、鹽，用橡皮勺拌勻。

3.蛋白用電動攪拌器稍微打發後，加入一滴醋，後以高速邊打邊將糖倒入，續打約五分鐘，蛋白打到拿起攪拌器時，尾端呈現彎曲狀態即可(如圖) 。

蛋白打到拿起攪拌器時，尾端呈現彎曲狀態即可。

4.馬上將蛋白霜陸續拌進蛋黃糊，倒入下方墊有烘培紙的蛋糕模內。將盤子在桌上輕敲，讓氣泡釋出，用牙籤在蛋糕糊表面，上下左右的將氣泡劃破；整盤蛋糊送入烤箱烤約20分鐘，牙籤插入無沾黏物即為烤熟，取出後放涼備用。

將蛋白霜陸續拌進蛋黃糊，倒入下方墊有烘培紙的蛋糕模內。

裝飾蛋糕作法：

1.製作巧克力醬：約1/3杯牛奶熱至鍋邊有氣泡，置旁，將塊狀巧克力丟入融化，待涼後，裝在有尖嘴口的塑料瓶或剪了一小洞的塑料袋。

2.將蛋糕橫切為二，置旁。打發奶霜至蓬鬆兩倍大。

3.第一層蛋糕片抹上奶霜，鋪好草莓薄片、巧克力碎，再抹一層奶霜，放上另一層蛋糕片。蛋糕表面及蛋糕周圍皆塗抹上奶霜。另備好花嘴，為蛋糕邊擠上花邊。

4.草莓果醬加水2湯匙及1匙無味果膠在小鍋內加熱，果膠粒融化後置旁，待涼後，倒在蛋糕面上。

5.放兩顆草莓在糕面上，擠出巧克力醬畫在糕面，草莓片貼在糕體上，再撒上巧克力碎，完成。

小叮嚀：

1.打發蛋白與奶霜成功與否，關鍵是蛋白霜得打到有韌性，提起蛋白霜查看時，蛋白霜會成型，不致軟塌流淌或打過頭成棉絮狀。

2.植物性奶霜可在Smart & Final買到。

手工草莓蛋糕

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