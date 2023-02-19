料理功夫／美味素食2款

一抹青紫

以下分享兩道美味素食，「一抹青紫」由涼拌黃瓜搭配紫菜，帶有檸檬汁的酸爽，吃起來非常開胃；「蜜辣白玉」則是將焦糖的甜、辣椒的辣與山藥的爽脆結合在一起，碰撞出獨特的口感，讓人食欲大開。

一抹青紫

材料：

無沙紫菜10克、黃瓜100克、生抽1/2湯勺、芝麻油1湯勺、鹽1/4湯勺、糖1/4湯勺、白芝麻少許、檸檬1/2顆。

一抹青紫食材

作法：

1.黃瓜洗淨後切成薄片，然後加些鹽醃製30分鐘。

2.紫菜剪成塊狀，放在開水中燙20秒鐘，即刻撈起濾乾水分。

3.取一乾淨容器，放入醃製好的黃瓜片和紫菜，加入生抽、鹽、糖和芝麻油一起拌勻，最後擠上點檸檬汁並撒上白芝麻，一款非常健康美味的素食就完成了。

蜜辣白玉

蜜辣白玉

材料：

山藥200克、小青辣椒2根、冰糖30克、辣椒醬1/2湯勺、乾桂花少許。

蜜辣白玉食材

作法：

1.山藥去皮，汆燙1分鐘即刻撈起，待涼後切片裝盤。

2.把小青辣椒切成小丁塊備用。

3.冰糖放入鍋內，開小火慢慢烘烤至融化，顏色變深後加入1/4杯熱水，再加入青辣椒丁和辣椒醬一起攪拌均勻並關火。

4.把醬汁澆淋在裝盤的山藥片上，並撒上少許乾桂花增香。

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