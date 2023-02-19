料理功夫／蒸肉粉和粉蒸肉
蒸肉粉不難做，自己有攪拌機，就可以在家做。有蒸肉粉包裹的肉塊，吃起來會覺得更香、更飽滿。
蒸肉粉
材料：
白米1小碗、白芝麻1大匙。
調味料：
鹽、五香粉適量。
作法：
1.將白米和白芝麻倒入平底鍋中，開中火不停的翻炒，炒至白米和白芝麻都呈金黃色就可以關火。
2.把炒好的米和芝麻倒入攪拌機打碎，不要打太细，有些顆粒感才對味。
3.把打好的顆粒依個人的口味加入適量的調味料拌勻，就是蒸肉粉。
小叮嚀：
1.喜辣的朋友，可酌量的加入些辣椒粉。
2.也可以把炒好的米和芝麻放入封密的塑膠袋中，用擀麵杖打碎。
3.一次可做多些，可以密封儲存。
粉蒸肉
粉蒸肉食材簡單易做，可以提前醃好，客人來了開鍋蒸熟即可。帶去百樂派對 (potluck party)，也是一道很受歡迎和有面子的菜餚。
材料：
五花肉1條、蒸肉粉5湯匙、蒜、薑。
調味料：
醬油2茶匙、米酒2大匙、糖1茶匙、香油1大匙。
作法：
1.薑及蒜頭切末備用。
2.五花肉切塊，加入薑末和蒜末混合好。
3.將所有調味料混合在一起，和五花肉攪拌均勻，醃漬約半小時。
4.把醃好的肉塊，均勻地裏上蒸肉粉，放入蒸盤中，不可重疊。
5.放入蒸籠以大火蒸約15~20分鐘至熟，一盤香噴噴的粉蒸肉就做好了。
小叮嚀：
1.喜歡芋頭或南瓜的朋友，可以把它們切小塊，放在盤底和肉一起蒸，風味更佳。
2.五花肉可改為小排骨，也是一個很好的選項。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：[email protected]
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
料理功夫／美味素食2款
下一則
FB留言