料理功夫／蒸肉粉和粉蒸肉

粉蒸肉成品

蒸肉粉不難做，自己有攪拌機，就可以在家做。有蒸肉粉包裹的肉塊，吃起來會覺得更香、更飽滿。

蒸肉粉

蒸肉粉

材料：

白米1小碗、白芝麻1大匙。

調味料：

鹽、五香粉適量。

蒸肉粉食材

作法：

1.將白米和白芝麻倒入平底鍋中，開中火不停的翻炒，炒至白米和白芝麻都呈金黃色就可以關火。

2.把炒好的米和芝麻倒入攪拌機打碎，不要打太细，有些顆粒感才對味。

3.把打好的顆粒依個人的口味加入適量的調味料拌勻，就是蒸肉粉。

小叮嚀：

1.喜辣的朋友，可酌量的加入些辣椒粉。

2.也可以把炒好的米和芝麻放入封密的塑膠袋中，用擀麵杖打碎。

3.一次可做多些，可以密封儲存。

粉蒸肉

粉蒸肉食材簡單易做，可以提前醃好，客人來了開鍋蒸熟即可。帶去百樂派對 (potluck party)，也是一道很受歡迎和有面子的菜餚。

材料：

五花肉1條、蒸肉粉5湯匙、蒜、薑。

調味料：

醬油2茶匙、米酒2大匙、糖1茶匙、香油1大匙。

作法：

1.薑及蒜頭切末備用。

2.五花肉切塊，加入薑末和蒜末混合好。

3.將所有調味料混合在一起，和五花肉攪拌均勻，醃漬 約半小時。

4.把醃好的肉塊，均勻地裏上蒸肉粉，放入蒸盤中，不可重疊。

5.放入蒸籠以大火蒸約15~20分鐘至熟，一盤香噴噴的粉蒸肉就做好了。

小叮嚀：

1.喜歡芋頭或南瓜的朋友，可以把它們切小塊，放在盤底和肉一起蒸，風味更佳。

2.五花肉可改為小排骨，也是一個很好的選項。

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