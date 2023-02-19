封面故事／我與黑貓白白的故事 伴彼此走過風雨

2021年在台灣拍的一組寵物攝影，記錄一起成長的樂趣。（李依融提供）

2018年6月2日，這天是我遇見白白的第一天，那天我偶然在微信 群裡看到有個人發了一張小黑貓的照片：「有人想養貓咪嗎？」我看到的當下馬上聯繫對方，並立即驅車前往他的住所。當時白白被關在一個黑暗的小房間，沒有人陪牠，那個人定時餵飯，但從來沒有打理過那間房間，就連貓砂盆都沒有替換過，整間房間非常臭。

白白是一隻性情乖巧且親人的貓咪，當時才四個月大的牠在沒有人訓練的情況下，已經自己學會如何使用貓砂，非常聰明。白白從漆黑的房間好奇地探頭出來，小心翼翼地踏出房門，並走到我的身邊，不怕生地和我打招呼，從那一刻起，我就知道我要帶牠回家，並對牠負責一輩子，成為彼此一生的家人。

白白穿著一件紅色毛衣，開心過聖誕。（李依融提供）

白白原是前主人買來要送給情人的禮物，結果對方不領情，也拒絕了告白，前主人因觸景傷情，迫於無奈就將這隻可憐的小貓咪交給他的室友處理。「小白這什麼奇怪的名字？他明明是隻黑貓。」我朋友在一旁不解地說道，「小白是我給他暫時取的，你們不喜歡可以換一個。」這個室友很顯然不是個貓咪愛好者，但懂得尊重生命。「那就叫他白白吧！」我說，很多人都覺得這名字是個惡作劇，但對我來說屬緣分使然。

當時我才大學二年級，在英國 讀書，每天我都期待著趕快回家看牠，我們也一起經歷了很多事；我們一起相繼居住過英國、台灣、美國，不管到哪我們都膩在一起，不離不棄，牠陪著我經歷了風風雨雨，陪我哭、陪我笑、陪我玩，陪我做每一件事情。我的每個人生階段都有牠在，從上學到工作，從少女到女人，從英國到美國，甚至一起經歷過疫情 。在我心裡，白白不是寵物，而是我最珍貴的家人，並且再也沒有人會拋棄牠了。

希望每個視寵物為家人的人都被理解，也願這世界減少被拋棄的生命。