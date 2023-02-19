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封面故事／貓嘴下的救兔大戲

初七
被貓捕獲的兔子。(初七提供)
被貓捕獲的兔子。(初七提供)

春天到時，前後院便色彩斑斕起來，家貓也照例開始了草原逐兔。兔子被擒瞬間，恐懼的嚎叫聲迴盪在空氣裡。貓到手了以後，並不立即食之，只享受時擒時縱的樂趣；而小兔久戰草場，似乎也通曉遊戲規則，被縱時並不逃竄，佯裝呆斃或趴或躺於草地上以惑家貓，以求貓失了興趣而棄之。但貓很少失了興味棄兔另求，只撥著撩著，等待最後的興致品嘗美味。

救兔大戲有三。

其一，左手按貓背，右手直接從貓嘴奪兔，期間有些人貓拉鋸，不在話下。奪兔之後原地放生望兔一逃了之，然而兔對人性懷疑，怕中了圈套，並不一躍而起逃命去也，而是繼續裝死，等著貓心灰意懶。此法不靈已棄。

其二，貓嘴奪兔或從地上撿起兔後，一路小跑數丈遠放兔歸林。然而人比貓傻，忘了兔是跑不過貓的，而貓以為那是遊戲的一部分，於是兔的嚎叫再響起，迴盪的驚惶叫聲裡多了認命。此法又棄。

其三，奪之撿之，舉兔於手心，不知如何是好。大小如掌的一團溫熱灰黃，眼神似乎安詳，卻有心跳劇烈如震，或是因了竄逃，或是因了驚駭。貓看兔，人看貓兔，兔卻茫然。有風吹過來，煦潤清香，是安靜的午時，和平原來離戰爭這麽近。忽然靈光一閃，用另一隻手去攬貓。在將就未就間，兔子在手掌心裡已完成了微妙的起勢，待貓的四肢一經被提離地，動如脱兔，兔子旋即消失於無影。貓魔鬼被關進家裡。

動物逃生的方法有很多種，逃生的欲望只來自求生的本能，一如人類。

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