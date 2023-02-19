封面故事／童年養雞 趣事無窮永難忘

半個世紀前，沒有動畫片和電子遊戲，也沒有那麽多玩具，但小孩們還是有許多玩樂的方式。我童年所在的住宅樓有種「養雞」的玩法，從剛出生的小雞開始養起。

毛茸茸 小雞可人

擺渡到浦東，再走幾里，有個農貿市場賣剛出生的小雞，一毛錢一隻。小雞是當時八歲的哥哥跑老遠買來的，毛茸茸的一共四團，「嘰嘰」叫個不停。不提我有多高興，就連母親也眉開眼笑。

母親把小雞們安置在一個墊上草席的菜籃子裡，米粒搗碎放小碗，加些水，是牠們的一日三餐。我哥倆就圍著籃子看著小雞們吃呀、叫呀，一天不知看上多少回。看得久了，我們都能看出小雞的個性，有活躍或沉靜的，也有膽小或膽大的。我們進而能分辨出牠們的雌雄，發現正好兩雌兩雄；其中一隻小雞的頭頂上像是沾水似的，有一小撮毛黏在一起，我們都認為牠是雄的，給牠取名叫「濕頭毛」。

貓入侵 午夜驚魂

當時正值盛夏，為了涼快，晚上我們開著房門睡覺。菜籃子雞窩就放在緊靠窗戶的桌上，晚上再在上面蓋塊棉布，小雞們都睡得很安穩。不料某個深夜，災難降臨了。雞窩裡突然發出一陣強烈的騷動聲，小雞們似乎都在竭盡全力地撲騰，接著又有什麽東西一陣風似地直奔門外而去。我們起身開燈往雞窩裡一看：「不好了，濕頭毛不見了！啊，一定給野貓叼走了！這個賊貓膽子竟然如此大，悄悄地潛入房內來叼小雞！」

我們氣得咬牙，更可憐濕頭毛被那隻賊貓殘忍地吞入了肚中。其餘小雞嚇得一夜無眠，嘰嘰喳喳一直叫到天明。

吃皮蟲 茁壯成長

其他三隻小雞漸漸長到半大時，各自的外型特徵就顯現出來了。一雄兩雌，都是小種雞，比同齡的雞小，尤其是那隻雄的，個矮形小；我們都認為牠長僵了，所以給牠取名叫「僵果」。兩隻雌的，一身黃毛的，取名叫「阿黃」；另一隻渾身梅花毛，就叫了牠「梅花」。

那時大多數人家的雞籠都是木製的，木條間的縫隙很小，裡面暗無天日。雞們與其說住在自己的家裡，毋寧說像天天蹲在黑牢裡；而對觀賞牠們的人來講，若想湊近去看看，除了聞到一股臭氣之外，幾乎什麽也看不到。

相比之下，我家的雞籠是豪華型的。我哥搞來一些六角形的鐵絲網，木架的雞籠四面裝上這些鐵絲網後，特別寬敞亮堂。雞們住得幸福，我們看得歡暢，人與雞的互動由此大大得到了加強。

雞們住得舒服，吃得也奢侈。那時候城裡的街道兩邊都種滿了梧桐樹，每當春夏秋三季，人從樹底下走，耳邊是一片嘹亮悅耳的蟬鳴聲。那種蟬像大拇指般大小，全身包裹在一層黃皮中，我們叫牠皮蟲。我哥常常去捕捉皮蟲來餵雞吃，每次都能收穫一大袋。就這樣，我家幸福的雞們，享受著貴族般的生活茁壯成長起來了。

有秩序 夫唱婦隨

生活優裕，三隻雞各個出落得標致異常。阿黃和梅花長得亭亭玉立，毛色乾淨鮮亮；僵果雖然個兒不高，但風度翩翩，瀟灑威風，一身蘆花碎毛，線條美觀搶眼，頂冠宛如燃燒的火炬，兩肢強勁有力。

晚上睡覺前，我們總是讓雞們在戶外散步；當我們打開雞的房門，不用趕，牠們就知道該回房睡覺了。有趣的是，梅花總是第一個進去，靠裡牆趴下，緊臨牆外深不可測的黑暗；阿黃膽小如鼠，跟著進去，搶占中間最安全的床位；僵果最後進去，守大門，面對大門外黑夜中可能出現的各種惡禽猛獸。出於好奇心，我們曾試圖改變這一秩序，但沒有一次是成功的。

我當時對這種現象感到很納罕，後來才有點明白，原因恐怕就在於雞的視力不好，晚上視物一團漆黑，所以膽小的雞就如大多數小孩一樣特別怕黑。我那時特別能理解阿黃的心理，體諒牠，我自己夏天每晚乘涼回家經過一條又黑又長的過道時，總是屏著氣狂奔。

清晨每當雞們的房門一打開，僵果就急不可耐地竄出來，快速而草草地搧動幾下翅膀後，馬上在一定距離外候著，兩眼緊緊盯著房門，胸脯一起一伏。梅花出來後，馬上趴下。僵果一躍而起騎到梅花身上，尖嘴死死咬住梅花的雞冠，將梅花按低；而梅花顯出一副極為痛苦的樣子，拚命地嘶叫著。

大人們把這種行為叫做「打雄」；只有當僵果第一次打雄完全成功後，阿黃才會從房裡出來，緊接著趴下，讓僵果再次盡情享受愉悅。真是想不到啊，僵果這小子，竟然如此過上了一妻一妾的美滿生活。

我至今仍認為，雞的智商並不高，要比貓狗低很多，因為雞不太認人，基本不與人作情感交流；再是不講究衛生，到處亂拉屎尿，自己還會反覆地踩上去。

僵果除了亂拉屎尿的缺點沒法克服外，其他多少表現得和普通的雞不一樣。我仔細觀察過牠，牠雖然也愛到處走動，但帶有一點目的性。傍晚散步時，僵果總是昂首闊步、大模大樣地到處走動，看看外面的世界有多精采，甚至上下兩個樓梯口都讓牠考察得一清二楚。當牠熟悉地形後，就不常去了。

鬥閹雞 雞中英豪

僵果的聰明，有一個事例最能證明。我哥每次捕捉皮蟲回來，就將蟲子存放在家裡床底下的一個金屬蓋陶罐裡，每次開蓋給雞們餵蟲時，金屬蓋子發出與陶罐相碰的清脆聲響。餵過幾次後，只要金屬蓋子發出聲響，僵果就知道吃皮蟲的快樂時光到了，會興奮地跑進房來。牠還常常跟著我哥進房間，企盼著有更多一次飽口福的機會。

僵果的逞勇好鬥，充分表現出公雞應有的氣概。鄰居們一般都在公雞半大時就請人將牠們閹割了，此後公雞會長得特別肥胖 ，但完全失去了凌厲氣勢，變得像母雞那樣嬌柔無力。然而小孩們都熱中於鬥雞，他們捧著閹雞排著隊地來我家同僵果鬥，妄圖以大欺小，但其結果可想而知。

那些閹雞個兒雖然大，卻毫無還手之力，而僵果每次都將那些閹雞啄得慘叫連連、奔逃不迭。而每鬥敗一隻閹雞，僵果就繞場三周，得意非凡，不可一世。

當僵果活到兩歲，牠的妻妾都產蛋時，一場俗稱雞瘟的時疫襲來，比當今新冠更恐怖，我們全樓的雞無一倖免。很多年過去了，雞們的形象和舉動卻永遠留在我的記憶裡，牠們諸多的事蹟已成為我童年經歷不可分割的一部分。僵果、梅花、阿黃，還有濕頭毛，我的夥伴，我永遠不會忘記你們。