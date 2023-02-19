封面故事／憨傻博美 上天賜予的寶貝

孩子們為Snowy特製的生日大餐。(曉亞提供)

小時候，家裡曾飼養一隻德國狼犬。一次夏日夜晚 ，與家人一同在屋外乘涼，狼犬突然發出齜牙咧嘴低吼聲，嘴裡似乎在撕咬些什麼東西。爸爸趕緊將廊道燈光點亮，赫然發現地上躺著一隻怵目驚心的碩大蛇屍。狗兒奮力與蛇拚鬥的英勇護主行為，至今深印腦海。這是我人生中首度與動物的親密接觸，建立起互信、溫馨真摯的情感。

救援博美 成家庭一員

幾年前，另一半從台灣救回一隻白色博美狗，避免其淪為繁殖業者手中的生殖工具。當時牠只有兩個月大，一身粉嫩雪白毛色，我們將牠喚名為Snowy。

有別於其他博美狗的調皮古靈精怪，Snowy個性憨傻乖巧，剛來的時候，因為不熟悉環境，到哪都跟隨著我們，像個跟屁蟲。最開心的應該是家裡的兩個孩子，他們開始學習如何照顧一個弱小生命，每天為牠換洗墊子、水碗、飼料碗，輪流餵食，並且肩負起清潔工作。飼養寵物培養了孩子的責任心，主動扛起大大小小瑣事，且從不抱怨。每回假期出門旅行，他們旅途上心心念念的就是寄宿在朋友家中的小狗，每天盼望著手機 傳來朋友拍攝的狗兒照片、影像。

孩子無論參加什麼活動總喜歡帶著牠。(曉亞提供)

大兒子從小便喜愛動物，對牠具備無比耐心，即便小狗有時隨地便溺，他總是第一時間清潔善後；有一次還尿尿在房間床上，他卻一點也不慍怒。哥哥離開家至東岸上學時，每天心繫的便是家中這隻小狗，手機社群媒體 上家庭群組最常見的訊息是：「小狗現在在幹嘛？」我便得拋下手邊工作，立馬為Snowy拍攝影像，上傳至群組，如寫日記般向孩子報告小狗的一舉一動。小狗為家庭成員間增添了許多聊天、互動的有趣題材，成為家中不可或缺的一分子。

Snowy的可愛模樣像極了玩具熊。(曉亞提供)

有一年，我們探親返回美國，飛機落地時已經夜深，經過長途飛行大家皆已疲累，孩子們卻堅持先去朋友家中接狗兒，為的就是能早一些看到心愛的小狗。

小兒子無論參加什麼活動總喜歡帶上Snowy，在等待時，Snowy把小爪子搭在車窗上，快樂搖擺著尾巴、咧著嘴向過往路人示好。路過的小朋友停下腳步，興奮地大叫：「So cute！So fluffy！」引起一陣騷動，彷彿是萬人迷的超級巨星。

另一半的動物醫院診療室牆上掛了一幅白色博美犬的海報，是剛開業時朋友贈送的；孩子們抱著Snowy與畫面中的小狗PK，一致認為：「還是Snowy比較可愛漂亮啊！」在他們眼中，這隻從小來到家中的小狗是全世界最棒、最獨一無二，無法取代的珍寶。

動物醫院 處處見溫情

在動物醫院裡，經常可以看見許多人與寵物間溫馨感人的真情流露故事。曾經有一名身形可比橄欖球員、滿臉絡腮鬍的壯漢，當聽到狗狗病重必須安樂死後，像個小男孩般當場痛哭流涕。還有年近古稀老太太，縮衣節食以便省下錢來餵養家中十餘隻流浪貓狗，負擔雖重，不以為苦。也遇到過為了提供心愛狗兒最好的醫療照護，不惜重金延聘香港 針灸名醫千里迢迢來美，做為正統醫療之外的輔助，所費不貲，卻毫無怨尤。

養的雖然是寵物，其實是溫暖陪伴、帶來許多歡樂時光的親密家人，說牠們是上天所賜予的親愛寶貝一點也不為過。