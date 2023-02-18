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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

封面故事／寵物增加催生網路服務 遛狗、護理都能上網預約

記者啟鉻
受救助動物。（受訪者提供）
受救助動物。（受訪者提供）

隨著新冠肺炎疫情開始後，人們領養或收養寵物數量增加，也催生通過網路註冊專業人士為寵物提供各種服務，比如日托照顧、洗浴美容、寄宿中心等。有的寵物服務公司因此比疫情前客戶增加五分之一，有的收入同期比較增加逾100%，甚至寵物獸醫門診預約時間也延長。

據主流媒體報導，疫情期間各地寵物日托中心、寄宿中心需要提前一個月預約才能申請成功。由於領養者更希望自己新領養寵物有更好的生活環境及社交能力，因此也急於為寵物安排到日托或寄宿中心，與其他寵物聚會，讓寵物不要太孤獨。同時由於領養寵物增多，讓當地獸醫急診暴增，預約時間也加長。

全美通過網路提供寵物服務平台的Wag和Rover在疫情期間，生意愈來愈好，客戶比疫情前增加至少五分之一。Wag (wagwalking.com）又名Wag Labs是一家全美寵物護理公司，2015年在洛杉磯創辦。提供技術平台，通過手機下載App，將寵物主人與獨立的寵物專業人士聯繫起來，提供預約遛狗、培訓和寵物護理服務。

Rover（Rover.com）提供一個網路平台，提供全美寵物護理服務，即寵物看護、狗寄養和遛狗等服務，2011年在西雅圖成立。值得一提的是，該公司其中一名創辦者就是因為外出度假，很難為寵物找到臨時看護，才萌發公司創意。

另一家公司BarBox提供寵物玩具服務和體驗網路平台，註冊會員人數較比疫情前增加至少39%，僅2021年4月至9月的收入較比2020年同期，增加130%。該公司提供寵物狗產品、服務和體驗服務，2011年成立。

疫情 洛杉磯 手機

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