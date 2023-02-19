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每周一書／幸福練習課 11步驟找到寶藏

每周一書
「幸福練習課」。
「幸福練習課」。

「幸福練習課」一書的作者在序中寫道：「如果知道自己的生命只剩下十分鐘，你會做什麼？衝上樓，打開放襪子的抽屜，拿出你從福特總統那時珍藏到現在的萬寶路香菸，點上一根？大搖大擺走進老闆的辦公室，一一數落他的缺點？還是開車去新商場附近的牛排館，點一客三分熟的丁骨牛排，外加一份壞膽固醇的附餐？當然，這很難說。但我敢打賭，你在生命最後十分鐘可能會做的所有事情之中，沒有一件是今天真正做過的事。」

快樂的當下，幸福是漸近、還是漸遠？即使做足功課後買房，30年房貸壓力還是模糊的……。我們開開心心買機票時，很難想像到班機誤點、遇到扒手、行李消失。即使養育小孩會讓我們存不了錢、時間不夠用，但我們還是決定生兒育女。

「假的想像→真的情緒→決定或行為」人在決定怎麼過這一生時，很大幅度被腦內的心智模擬所影響。然而它所模擬的，常常只有幸福終點的情景，而缺少會搗亂好心情的細節。

在你讀到此書前，路口的電器行老闆可能早就洞悉大腦的偏見決策，讓你買貴還以為賺到。此外，比價騙局、魔術原理、考題的誘答選項等都收錄於「幸福練習課」一書，作者還解答，為什麼我們最常對人提起的幸福過往總是那幾件。

為什麼再多的快樂，也不能令人感到幸福？哈佛最受歡迎的「幸福練習課」一書，11步驟揪出情緒盲點；「快思慢想」一書的作者康納曼說，「你很少有機會讀到這樣一本有趣、又蘊含幸福寶藏的書」。

「每個人都會享受閱讀這本書，而我們之中的某些人則會希望自己能夠寫出來，很少有機會讀到像『哈佛最受歡迎的幸福練習課』一樣蘊藏著『幸福寶藏』的書。」 ——丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman），諾貝爾經濟學獎得主、「快思慢想」作者。

「丹尼爾．吉爾伯特分享了他對我們思維怪癖的精采見解，並以最令人愉快、最引人入勝的方式引導我們走向幸福。如果你偶然發現這本書，你一定會獲得許多快樂。」暢銷作家、「EQ」一書的作者丹尼爾．高曼這麼說。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

諾貝爾

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