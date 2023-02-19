稅務漫談／取消所得稅 改課消費稅？國會兩黨將激戰

民眾在年底消費旺季購物。眾院共和黨人希望大幅度調整國家稅制，改徵全國單一的23%消費稅。(路透資料照片)

眾院共和黨 人繼通過削減國稅 局720億元預算後，又提出了《公平稅法》（Fair Tax Act）草案，希望大幅度調整國家稅制，包括裁撤國稅局 ，廢除聯邦個人及企業所得稅、遺產稅、贈與稅、薪資稅。同時改徵全國單一的23%消費稅（consumption tax），並要求廢除《憲法第16修正案》，褫奪國會制定稅制的權力。

共和黨提出 想淡化國稅局

這份法案由共和黨籍眾議員卡特（Buddy Carter）提出，他認為當前政府給國稅局增加預算，增聘8.7萬稅務員，是把國稅局當作武器對付小企業主和中產階級，《公平稅法》將完全消除國稅局存在的必要，簡化稅則，有益於民。

為法案背書的共和黨議員古德認為這將美國稅法從一個強制性、漸進式和復雜的系統，轉變為一個完全透明和公正的系統，取消了國稅局。這對經濟有利，因為它鼓勵工作、儲蓄和投資。

這份法案也是新任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和共和黨內「自由黨團」達成的諸多交換條件之一，已被前者列入第118屆國會將處理的首批法案。

公平稅於1999年由前喬治亞州國會議員約翰林德首次在國會提出。類似的法案已在大多數國會條款中提出，但很少通過委員會階段（committee stage）。

23%銷售稅 真實成本恐更高

不過，政壇普遍相信法案難以在民主黨控制的參院過關。白宮副新聞秘書安德魯貝茨表示，拜登總統堅決反對眾院共和黨人計畫對中產階級家庭進行前所未有的增稅，以換取富人和大公司更多的稅收福利，這會將把聯邦稅收負擔轉移到中產階級和勞動人民身上，同時導致價格全面飆升。

稅收與經濟政策研究所的分析指出，23%的銷售稅背後的真實成本，可能加起來高達30%或更高。

《公平稅法》要求各州為聯邦徵收額外的消費稅，並將錢匯給聯邦財政部。但消費稅目前由各州政府徵收，且有五個州不徵消費稅，幾乎每個州也都免除了需要繳納聯邦消費稅的物品範疇。若聯邦也加徵消費稅，需要大力調整徵收系統。

其次，對任何商品徵收統一消費稅，將不同商品（例如普通食品和奢侈品）放到同一面，將不同收入階層放到統一稅率。有人認為這會打擊消費購買力，富人可以在公司帳上報銷，或者用其投資收入省下的所得稅成本去抵消消費稅的影響；窮人可以拿代金券或補助，在高通膨高物價的今天，最後又是中產階級「買單」。

也有人認為，這會給外國來美購物帶來負面影響，本國民眾轉去消費稅低的外國購買，會形成價格戰。

年輕消費者在科羅拉多州丹佛市，選購電子產品。眾院共和黨人希望大幅度調整國家稅制，改徵全國單一的23%消費稅。(美聯社)

民主黨主控 參院料難過關

先前，共和黨席位占優的眾院率先在1月9日晚上以221：210票，撤回上屆國會在《降低通脹法》中撥給國稅局的720億元經費。共和黨籍議員鄧肯（Jeff Duncan）批評，拜登政府不計後果增加開支，導致國家負債31萬億元，民主黨是為了填補財政漏洞才擴大國稅局編制。

麥卡錫也重申了他的承諾，即取消對國稅局的資助。

削減國稅局經費的法案雖然在眾院通過，但控制參院的民主黨人已矢言不會讓法案過關。總統拜登亦稱，即使法案通過參眾兩院，他也會行使否決權。

民主黨反駁共和黨說，新增國稅局撥款除了加強人手，使該機構過時的技術系統現代化，提高40萬收入以上最富有階層的審計率，打擊逃稅瞞稅，將在10年內產生1800億美元的收入。但共和黨認為譴責聯邦預算赤字並呼籲政府承擔更多的財政責任。

無黨派國會預算辦公室表示，廢除國稅局撥款的法案實際上將使到2032年的赤字增加1140億美元。2003年至2007年擔任國稅局局長的埃弗森表示，兩黨應該就稅收政策進行大量辯論，但不應將國稅局政治化，美國需要一個公平有效運作的國稅局。（作者為註冊會計師）