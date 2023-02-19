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旅遊／土耳其小環遊 近窺古文明

姚遙崤
23--屠城的木馬造形。(圖：作者提供)
23--屠城的木馬造形。(圖：作者提供)

之前乘遊輪遨遊了歐洲，老妻決定再去土耳其坐大巴玩一趟，於是參加了一個為期12天的旅遊團，從伊斯坦堡出發，沿著海灣南下，再往西上中部的高原，最後往北回到伊斯坦堡，在土耳其繞了一個小圈。

21--土耳其小環遊。(圖：作者提供)
21--土耳其小環遊。(圖：作者提供)
22--羅馬當時自認是世界的中心。(圖：作者提供)
22--羅馬當時自認是世界的中心。(圖：作者提供)

伊斯坦堡

這個現在人口2000萬的土國第一大都市，曾經是拜占庭、東羅馬及奧圖曼帝國的首都，也是橫跨亞洲和歐洲的城市。導遊一大早就帶領我們去參觀興建於西元532年、全世界第三大的聖索菲亞大教堂，雖然隊伍超過1公里長，卻移動得很快。進門前大家都要脫鞋，走在厚厚的地毯上。裡面有一塊由各種不同的大理石拼鋪成的地面，是羅馬帝國從各個被征服的國家運來的，所以號稱是「宇宙的中心」。

出來後不遠處有一圈石塊鋪設的橢圓形跑道，是當年羅馬賽車的遺址。皇帝Zoe非常喜歡這項活動，不過規定女人不准觀看，因為賽車手都是全裸，當然也偶有女人化裝成男人偷偷去參加，於是他下令觀眾也必須赤身裸體，想要魚目混珠的女人們也就無所遁形了。

然後我們去參觀香料市場，各色香料讓人眼花撩亂，因為不懂用途，大家都沒有買。

下午本來預定去參觀附近的奧圖曼帝國皇宮，卻因為當天不開放，於是我們更改行程，乘坐連接黑海及愛琴海的Bosphorous海峽遊船，沿著歐洲大陸海岸線，繞了22公里的圈子，再沿著亞洲大陸海岸線回到碼頭，確實是一個頗為難得的經驗。

特洛伊城（TROY）

次日，大巴士載著我們一行人順著Dardanel海峽在歐洲大陸向南行駛，在到達特洛伊城之前經過了一片沙灘，上面埋葬了第一次世界大戰時澳紐聯軍攻擊土耳其陣亡的軍士，土耳其共和國的國父Kemal Atatürk說得好，雖然你們萬里迢迢到此爭戰，你們和我們的士兵一樣都是父母的兒子，所以也應該有一塊安息之地。

隨後到達4500年前「木馬屠城記」的所在地特洛伊城古蹟，100多年前有一個叫史奈特的德國人，在加州淘金發了家，就到此地雇用了當地居民大肆挖掘尋寶，還真的給他找到了許多珠寶；隨後他遁逃回德國，尋獲到一個年輕純樸、像「海倫」的女孩，娶了她做老婆，還把挖掘出來的珠寶給她穿戴一身照了張相片。二戰後，這些珠寶被俄國人搶走，目前陳列在聖彼得堡的博物館裡。

很可惜，由於史奈特的隨亂挖掘，這個古蹟被破壞得很厲害，目前只剩一片殘瓦斷礫。

母王蜂古城（EPHESUS）

公元前1100年，羅馬人在此地建造了這座古城，是當時的四大都城之一，由於是航運要道，商務繁華，有高達25萬居民。建設十分先進，已經用陶土製的水管運送食用水及收集汙水。

城裡建有一個當世第三大的圖書館，然而對街就是妓院，有條地道直通，於是尋芳客最佳的藉口就是去圖書館「讀書」。

城邊有個極大的劇場，是羅馬人竸技之處，其中不乏人獸鬥，人是基督徒，獸則是獅虎豹等猛獸。 此外每年春耕前及秋收後都有盛大的祭祀活動。

24--羅馬競技場。(圖：作者提供)
24--羅馬競技場。(圖：作者提供)

聖母瑪麗亞的小屋

離城不遠的山上有一處名勝，據傳是耶蘇在他被搜捕期間，敦請約翰護送他母親瑪麗亞到此地避難的小屋子，裡面有一尊她的雕像。 有趣的是，外面通道石牆上的許多隙縫中，都塞滿遊客為自己或家人求福壽的紙條，只要一場大雨，就會把這些紙條沖刷乾淨，人們所有的願望也都付諸流水啦。然而許願者總是駱驛不絕，潘朵拉盒子裡遺留的「希望」，正是苦難人們最後的曙光吧！

PAMUKKALE

這裡有一處世界級的奇景，稱為白棉梯田。從遠處望去，一片山頭都像被棉花披蓋的白色，走近後才發現，由於山水中含有大量的碳酸鈣，沉澱以後造就的梯形水池都是厚厚的一層白泥。 許多遊客脫了鞋去踩水，也有到山後的水池裡去泡溫泉的，不過要付費10美元。

25--白棉梯田。(圖：作者提供)
25--白棉梯田。(圖：作者提供)

山頂有一些大理石的廟宇，相傳由點物成金的King Midas所建造，裡面陳列了許多石像，有趣的是，很多石棺外面都有著精美的雕刻。

KONYA

離開棉花梯田次日，導遊帶我們去參觀一個13世紀時名叫Rumi先哲的埋骨之地，他的教誨很簡單，無論任何信仰，人只要有一顆善良的心就可以當他的信徒。大廳裡有他的石棺及許多追隨他的智者們的石棺，在接連的廳堂裡有一塊被玻璃罩住的「珠寶盒聖物」，很多人親吻玻璃罩子；在新冠流行的時代，這種動作恐怕會加速病毒的傳播，但是人們的信仰竟然可以克服恐懼。

突然間禱告聲響起，接著此起彼落，看來無論人種、語言，芸芸眾生都為生老病死所苦，於是埋頭虔誠頌經。

氣球飛行

旅程到了Cappadocia城，這裡是世界聞名的熱氣球飛行之都，很多人不遠千里來此地參加這項活動，收費180美元，如有事不能去還不退費。大家早上4點集合從旅館出發，早起的原因是要在空中看日出。我們一行28人全部上到一個巨大氣球裡，爬進爬出還折騰了一陣子。

那裡的地貌相當特殊，有許多在岩石上挖掘出來的房舍，和中國黃土高原上的窯洞居所頗相似。氣球飄了一陣後太陽開始露面，先是一點尖端，後來跳躍式往上竄，然後完全露臉，大家都十分興高采烈地把鏡頭對準。日出景象我在許多不同地方看過，這次堪可和美國佛羅里達州西匙嶼（Key West）日出一較上下。

26--清晨熱氣球上觀日出。(圖：作者提供)
26--清晨熱氣球上觀日出。(圖：作者提供)

下午導遊帶大家去參觀一個地下城，那是西元2世紀人們躲避羅馬人迫害時所挖掘，入口只容一人進出，底下有十幾層，我們只看到開放的三層。他們挖了許多地洞用來儲存食物和水，在第二層入口處有一塊像大餅一樣的圓石頭，推去擋住入口，敵人就無法進來。西元7世紀時，人們躲進去逃避阿拉伯人，可以想見幾百口老小藏在洞裡幾個月的艱難時光，人們求生的欲望，千古以來都可歌可泣。

安哥拉（Ankara）

這裡是土耳其共和國的首都，第一次世界大戰時土國還是由奧圖曼帝國統治，參加了德奧聯盟，1918年戰敗後國內由Kamil Ataturk將軍領導發起獨立戰爭，1923年成功推翻皇朝，成立了共和國。凱密爾當選總統，他推動了多項改革，重要政績有創立土國字母（以前都是沿用阿拉伯字）；提倡女權，土耳其是世界上女子有投票權的第三個國家，他自己還領養了11個女孩作為全國榜樣。我們去到他的紀念館，每天都人山人海，可見他受土國人民的愛戴程度。

伊斯坦堡皇宮

最後一天又回到伊斯坦堡，終於參觀到第一天沒開放的皇宮，裡面陳設豪華，不過全世界所有的皇宮都比不上中國的故宮，然而中國人民歷年來受到皇家的壓榨、迫害，卻也罄竹難書。

出來後，在賣紀念品的地方和老妻租用、穿上蘇丹王與后的服裝，照了幾張相片，於是就阿Q地過了一下當大王的癮。

27--歐洲沿岸的宮殿現為大賓館。(圖：作者提供)
27--歐洲沿岸的宮殿現為大賓館。(圖：作者提供)

回家路上自然又是十幾小時的折騰，然後老妻立馬準備下一次的旅遊計畫了。

氣球 古蹟 德國

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